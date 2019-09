Ab jetzt mit „Quotentraumfrau“

Saisonende: Sportabzeichen-Stützpunktleiter zieht Bilanz

+ Ab der kommenden Saison wird das Sportabzeichenteam aus neun Herren um „Quotenfrau“ Astrid Tietjen (Mitte) ergänzt. Foto: Johannmeyer

Scheeßel – Wenn „Mr. Sportabzeichen“ Friedrich Cordes kurz vor Saisonabschluss die vergangenen Monate auf dem Sportplatz Waidmannsruh Revue passieren lässt – nur noch einmal in diesem Jahr wird er morgen Früh pünktlich ab 9 Uhr mit seinem Prüferteam Weitsprünge und Zeiten messen, beim Kugelstoßen anfeuern und Tipps für die richtige Hochsprungtechnik geben –, dann liefert der Herr der Zahlen und Statistiken wieder ein differenziertes Bild. Insgesamt sei die Teilnahme erfreulich, vermeldet der pensionierte Mathematiklehrer. Durchschnittlich 15 Teilnehmer seien an den Sonntagen erschienen. „Einmal haben wir sogar die Höchstzahl von 24 erreicht“, erinnert er sich. Aber auch mit sieben Teilnehmern und sechs Prüfern kann er gut leben: „Das war am 18. August, es schüttete ohne Unterlass – am Ende waren Prüfer wie Sportler nass, aber zufrieden.“