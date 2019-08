Jenseits von Schwarz und Weiß

Scheeßel – Viel ist in den letzten beiden Jahrzehnten geschrieben worden über den Schüler Stefan Jahr, der 1992 vom sogenannten „Maskenmann“ aus dem Scheeßeler Internat entführt und später ermordet wurde – über den Täter, den Tathergang, die Umstände. Wie aber gingen Menschen aus dem direkten Umfeld – Lehrer oder Mitschüler – damit um? Diese Frage stellten sich die beiden Eichenschülerinnen Ann-Cathrin Behrens und Elise Seiferth unter dem Titel „verängstigt – verdächtigt – verleumdet“ im Rahmen eines Geschichtswettbewerbs des Bundespräsidenten und der Körber-Stiftung.

Was die beiden damaligen Neuntklässlerinnen des Wahlpflichtkurses Geschichte im Gespräch mit Zeitzeugen herausfanden, überzeugte die Jury. Gemeinsam mit Mathis Henke und Steven Krause, die einen Förderpreis für die Bearbeitung des Themas „Die Schneekrise 1978/79“ erhielten, werden die beiden Gewinnerinnen eines Landessiegerpreises kommende Woche in Hannover offiziell geehrt.

Die Vorgabe: Zur Fragestellung „So geht‘s nicht weiter: Krise – Umbruch – Aufbruch“, ein Thema aus dem eigenen oder Familien-Umfeld oder mit regionalem Bezug zu bearbeiten.

Beim Googeln der Eichenschule und dem Umhören bei den Eltern sei ziemlich schnell der Name Stefan Jahr aufgetaucht. Berührungspunkte hatten die beiden mit dem Fall vorher kaum gehabt. Nur als Fünftklässlerinnen bei der Einführungsveranstaltung im Theatersaal des Internats sei von älteren Schülern hinter vorgehaltener Hand fallen gelassen worden: „Hier ist mal einer umgebracht worden“ – „eine Behauptung, die so nicht der Tatsache entspricht“, wie Seiferth sachlich feststellt, „aber komisch war es schon: „Man denkt immer, Schlimmes passiert nur woanders.“

Quellen aus dem Internet, Dokumentationen, Filme und mehr als 50 Zeitungsartikel bildeten eine solide Basis für die eigenen Recherchen. Zunächst Karsten Müller-Scheeßel zu befragen, sei naheliegend gewesen – nicht nur, weil er als Schulleiter unmittelbar involviert war, sondern auch, weil er als Internatsleiter selbst in die Schusslinie des verzweifelten Vaters des Opfers geriet, der die stockenden Ermittlungen mit eigenen Recherchen und Beschuldigungen am Laufen halten wollte.

Gar nicht so einfach für die beiden damaligen Neuntklässlerinnen, heikle Themen anzusprechen. „Er war sehr offen und hat uns einige Fragen, die uns vielleicht schwergefallen wären, schon vorweggenommen“, erinnert sich Seiferth, und Behrens ergänzt: „Es war ihm sehr wichtig, uns zu helfen, aber wohl auch, das Ganze für sich selbst zu verarbeiten.“ In ihrem Text schreiben sie von emotionalen Momenten.

Ein Kontakt führte zum nächsten. Zwei ehemalige Lehrer ließen sich zwar interviewen, wollten im Bericht jedoch nur anonymisiert genannt werden. Über die Gründe kann Seiferth nur mutmaßen. „Vielleicht haben sie damals schon zu viel Öffentlichkeit und Gerüchte erleben müssen?“

Zwei ehemalige Klassenkameraden von Stefan Jahr lehnten eine Befragung ab. „Sie wollten nicht noch einmal mit den Geschehnissen von damals konfrontiert werden, sondern den Fall ruhen lassen.“

Nach vielen Gesprächen, unter anderem auch mit einem Elternratsmitglied und einem ehemaligen Schüler, der als heutiger Redaktionsleiter der Kreiszeitung gleich zwei unterschiedliche Perspektiven einbringen konnte, und noch mehr Stunden des Transkribierens, Zusammenfassens und Auswertens kam das Schwarz-Weiß-Bild, das sich den beiden Schülerinnen am Anfang geboten hatte, ins Wanken.

Auch gerade nach Rücksprache mit dem damaligen Anwalt des Vaters sehen sie die Dinge heute wesentlich differenzierter. „Auch wenn das, was er damals mit seinen Anschuldigungen getan und angerichtet hat, falsch war, so ist es doch nachvollziehbarer geworden.“

Inhaltlich arbeiteten die Schülerinnen autark, „sprachlich sind die beiden eh auf einem Niveau, das keiner Unterstützung bedarf“, so der betreuende Lehrer John Cramer. Nur beim „Handwerkszeug“ habe er in der wöchentlichen Feedbackrunde etwas geholfen, etwa Techniken wie „Wie führe ich Zeitzeugengespräche?“ oder „Wie mache ich einen Quellencheck?“

Ihre vielleicht überraschendste Erkenntnis nach intensiven Recherchen, die weit über die Unterrichtszeit hinausgingen: „Auch aus einer Krise wie dieser nehmen die Betroffenen positive Aspekte mit, wie zum Beispiel größeren Zusammenhalt, Loyalität und Solidarität", so Behrens. Die freie Wahl des Themas und der regionale Bezug hätten geholfen, bei der Stange zu bleiben. Ein mulmiges Gefühl habe man schon gehabt, „zu wissen, wenn es heute gewesen wäre, hätte es auch einen eigenen Mitschüler treffen können." Andererseits, so Behrens, habe der zeitliche Abstand eine gewisse Distanz geschaffen. „Und zu wissen: So etwas hätte überall passieren können."