Die internationalen Begegnungen am Rande der Trachtenfeste bergen so manche persönlichen Erinnerungen.

Scheeßel – Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Und die sind bei größeren Ereignissen auch entsprechend lang. So ist es zu erklären, dass man sich bei den Beekscheepers schon jetzt Gedanken um das 50. Jubiläum macht. Das ist zwar erst 2023, „aber wir planen lieber von langer Hand, dann hält sich später der Stress in Grenzen“, meint Pressesprecherin Nadine Gottschalk.

Das Projekt, das Traditions- und Trachtenhüter in petto haben, rechtfertigt in jedem Fall eine frühzeitige Beschäftigung, gilt es für die zu erstellende Chronik doch, 50 Jahre Vereinsgeschichte mit einer schieren Unzahl an Veranstaltungen, Reisen und beiderseitigen Gastbesuchen auf Papier festzuhalten. „Dabei geht es uns vor allem darum, persönliche Erinnerungen jenseits der Fakten zusammenzutragen“, erzählt die Beekscheeperin, „also die Erlebnisse auf Reisen, Höhepunkte der Fahrten, individuelle Erinnerungen.“ Glücklicherweise könnten noch einige Zeitzeugen persönlich befragt werden, „das haben wir in der aktuellen Situation im Hinblick auf deren Alter natürlich erstmal auf Eis gelegt“, erzählt die Scheeßelerin.

Ein erster Aufruf im „Corona-Brief“ an die Mitglieder sei immerhin schon auf erste Resonanz gestoßen: Eins der beiden Hefte mit Zeitungsartikeln datiere sogar aus der Zeit vor der Teilung in „De Beekscheepers“ und die „Original Scheeßeler Trachtengruppe“ 1973. „Der Vereinsname „Tanz- und Trachtengruppe ‚De Beekscheepers‘ Scheeßel e.?V.“ wurde 1973 ins Vereinsregister beim Amtsgericht Rotenburg eingetragen und Helmut Behrens wurde damals erster Vorsitzender“, informiert Gottschalk. Der Aufruf geht an die gesamte Gemeinde Scheeßel.

Neben Berichten von Zeitzeugen gilt es auch, das umfangreiche Bild- und Dokumentationsmaterial wie alte Programme, Zeitungsausschnitte und anderes zu sichten und zu digitalisieren. „Wenn jemand noch etwas hat, was er uns zur Verfügung stellen würde wie Filme oder Fotos oder Lust hat, uns von seinen Erinnerungen zu erzählen, würden wir uns darüber freuen“, so Gottschalks Appell, Schätze zur Verfügung zu stellen.

Eine Kontaktaufnahme kann per E-Mail an nadine.gottschalk@beekscheepers.de oder sabine.schmedt@beekscheepers.de oder telefonisch an Sabine Schmedt unter 017 1/ 3831517 oder Nadine Gottschalk unter 01525 / 3552282 erfolgen.