„Jeder kann es wieder erlernen“: Diana Hassing aus Büschelskamp ist Tierkommunikatorin

Von: Lars Warnecke

Mit dem Tier verbunden: Diana Hassing, hier mit ihrem eigenen Hund Amar, ist seit vier Jahren als selbstständige Tierkommunikatorin unterwegs. In Scheeßel-Büschelskamp hat die 44-Jährige ihren Firmensitz. © Warnecke

Büschelskamp – Viele Tierhalter kennen den Gedanken, wissen zu wollen, was ihr Vierbeiner denkt. Wie mag es meinem Hund, meiner Katze oder meinem Kaninchen in diesem Moment wohl gehen? Tiere anhand ihrer Körpersprache verstehen zu lernen, das kann wohl noch jeder nachvollziehen. Aber über das Gespräch, noch dazu, wenn Telepathie im Spiel sein soll? Diana Hassing will genau über diese Ebene mit Tieren kommunizieren können. Die Scheeßelerin ist ausgebildete Tierkommunikatorin. Im Interview spricht die 44-Jährige über ihre Arbeit, die für viele nur schwer greifbar ist.

Frau Hassing, wie gehen Sie damit um, wenn Menschen einen für verrückt erklären, weil man sagt, dass man mit Tieren sprechen kann?

Das lasse ich so im Raum stehen. Ich muss mich vor anderen ja nicht rechtfertigen oder sie vom Gegenteil überzeugen.

Wie sind Sie zur Tierkommunikation gekommen?

Eine Freundin wollte einen Kurs für Tierkommunikation besuchen und bat mich, mitzukommen. Eigentlich wollte ich dies gar nicht, aber sie ließ nicht locker – und so bin ich dort mit hingegangen. Schnell habe ich gemerkt, wie toll es ist, mit den Tieren zu kommunizieren.

Hatten Sie am Anfang Zweifel?

Ja, denn der eigene Kopf grätscht einem immer wieder dazwischen. Ist es wirklich die Information vom Tier? Sind es meine Gedanken und mein Wissen? Während meiner Ausbildung zur Tierheilerin habe ich gelernt, auf meine Intuition zu vertrauen und meine eigenen Gedanken abzuschalten.

Welcher Moment war für Sie denn ein Schlüsselmoment, in dem Sie jegliche Bedenken beiseitegeschoben haben?

Als ich in einem Tiergespräch mit einer Katze die Information bekam, dass es unter einem Zahn eine Entzündung gab, die der Tierarzt – trotz sehr gründlicher Untersuchung – nicht finden konnte. Die Katze bat darum, dass man ihr den Zahn ziehen möge. Der Tierhalter und der Tierarzt haben diese Bitte ernst genommen und den Zahn gezogen. Und siehe da: Es war tatsächlich eine Entzündung vorhanden.

Wie haben Menschen in Ihrem Umfeld reagiert, als Sie mit der Tierkommunikation begonnen haben?

Das war sehr unterschiedlich. Viele konnten sich darunter nichts vorstellen und andere fanden das sehr spukig. Trotz allem habe ich mich nicht von meinem Weg abbringen lassen und akzeptiere die Menschen, die Zweifel haben. Ich erkläre gerne, wie die Tierkommunikation funktioniert. Aber wie gesagt: Ich rechtfertige mich nicht.

Auf welche Weise treten Sie mit den Tieren in Kontakt? Wie muss man sich das Schritt für Schritt vorstellen?

Zu 90 Prozent arbeite ich über ein Foto von dem Tier. Im Vorfeld bekomme ich nur die Eckdaten, also den Namen und das Alter des Tieres, ob es zur Zeit krank und in Behandlung ist und welche Fragen der Halter hat. Ich bringe mich dann in einen sehr ruhigen Zustand und gehe über die Telepathie in den Kontakt mit dem Tier.

Wie kann man sich das genau vorstellen?

Ungefähr so, dass ich den richten Sender, so wie bei einem Radio, suche. Nachdem ich den Kontakt hergestellt habe, geht es mit einer kurzen Vorstellung los und dann kann ich das Tier alles Fragen. Das ist wie bei einem Interview. Ich bekomme Worte, Gefühle und auch körperliche Antworten, also in Form von Schmerz. Alles schreibe ich dann auf und gebe dem Tierhalter dieses Protokoll. In einem Nachgespräch kläre ich dann, wie es weitergehen kann, also zum Beispiel mit energetischer Heilarbeit oder durch den Einsatz von Bachblüten und Heilsteinen.

Kann jeder die Fähigkeit erlernen, mit Tieren zu sprechen? Oder braucht man dazu eine besondere Begabung?

Jeder kann dies wieder erlernen. Denn eigentlich haben wir es nur verlernt. Beobachtet man seine Kinder, wird man in vielen Situationen feststellen, dass sie mit Tieren, Puppen oder ihren Teddys reden. Die Kinder erzählen uns die schönsten Geschichten, etwa, dass der Hund Bauchweh hat. Und wir Erwachsenen wissen es besser und geben dem Gesagten keine Bedeutung. Ich finde das schade.

Kann sich jeder einfach als Tierkommunikator ausgeben oder gibt es da Einschränkungen?

Jeder kann dies tun, das macht es teilweise sehr schwer. Ich finde es besser, wenn man sich ausbilden lässt. Auch, um mehr Sicherheit und einen Austausch mit Gleichgesinnten hat. Gerne kann man seine Fähigkeiten bei mir in meinen Kursen wieder entdecken.

Mit welchen Problemen treten Tierhalter an Sie heran, damit Sie behilflich sein können?

Wenn sich das Verhalten des Tieres plötzlich verändert, es meinetwegen ins Haus macht oder aggressiv wird. Oft sind es körperliche Probleme und viele Tierschutzhunde, aber auch vermisste Tiere und solche, die im Sterbeprozess sind.

Was haben zum Beispiel Hunde zu erzählen? Gibt es bestimmte Themen, die beliebt sind?

Das Futter ist oft ein Thema und gerne erzählen sie von ihren Spaziergängen. Hunde können oft erklären, was bei ihren Herrchen oder Frauchen so los ist, also welche Probleme diese haben.

Was war das außergewöhnlichste Tier, mit dem Sie gesprochen haben?

Eine Hausratte, die durch die Käfigstangen gepinkelt hat, weil sie die Vase neben ihren Käfig nicht mochte. Sie konnte nicht frei rausschauen.

Das hat Sie Ihnen wirklich erzählt?

So hat sie es mir berichtet, ja.

Und welches war die verrückteste Erkenntnis oder Geschichte, die ihnen ein Tier je berichtet hat?

Eine Katze, die sich über ihre Tierhalterin wunderte. Jeden Morgen schaltete diese den Fernseher ein und machte ein paar interessante Bewegungen. Im Gespräch mit der Tierhalterin stellte sich dann heraus, dass diese mit Pilates angefangen hat.

Kann man ein Tiergespräch auch steuern? Also auch gezielte Fragen stellen, oder muss man jedes Mal das nehmen, was kommt?

Das ist sogar das Beste, denn meistens wissen die Tiere nicht, warum ich mit ihnen sprechen möchte. In jedem Tiergespräch haben die Tiere aber auch die Möglichkeit noch zu erzählen, was ihnen auf dem Herzen liegt. Das sind dann die schönsten und die emotionalsten Momente für den Tierhalter.

Geht die Kommunikation immer und zu jeder Zeit?

Fast. Das Tier sollte nicht gerade sehr beschäftigt sein – also im Training und beim Spielen.

Gibt es Momente, in denen Tiere nicht empfänglich sind oder nicht mit einem sprechen wollen?

Ja durchaus. Dann nämlich, wenn das Tier Angst hat oder es sich nicht vorstellen kann, dass ein Gespräch zu einer Besserung führen wird. Bei vermissten Tieren ist die Kontaktaufnahme oft mit mehreren Anläufen erst möglich, da das Tier möglicherweise in Panik ist.

Zur Person Seit 2018 arbeitet Diana Hassing selbstständig als Tierkommunikatorin, die in Kursen auch andere Menschen in diesem Bereich ausbildet. Vor eineinhalb Jahren ist die gebürtige Wilstedterin mit ihrem Mann und den zwei Töchtern nach Büschelskamp gezogen, wo sie auch ihre Firma hat. Die gelernte Arzthelferin ist darüber hinaus energetische Heilerin für Mensch und Tier – dabei kommt sowohl die sogenannte Emmett-Technique zum Einsatz wie auch Heilsteine (die sie in einem kleinen Laden anbietet) sowie Bachblüten. Wer mehr über Hassings Arbeit erfahren möchte, findet Informationen im Internet unter www.ich-sag-es-dir.de. Kontakt aufnehmen kann man mit ihr telefonisch unter der Nummer 04263/9129596 oder per E-Mail an ich-sag-es-dir@gmx.de.