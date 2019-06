Hurricane-Chef: „Wir glauben nach wie vor an das Festival“

Scheeßel – Was hat es mit den neuen Bühnennamen auf sich? Und warum ist das Hurricane auch dieses Mal nicht ausverkauft? Am Rande des Festivalaufbaus stand uns Produktionsleiter Jasper Barendregt für ein Kurzinterview Rede und Antwort.

Herr Barendregt, wann haben Sie sich das letzte Mal so richtig geärgert?

Gerade erst heute Morgen. Ohne ins Detail zu gehen: Es geht um eine sehr wichtige Formalie, die wir mit Mühe und Not erbracht haben. Nun gibt es aber eine redaktionelle Änderung im Text, sodass ich das Ganze bei allen Beteiligten erneut vorlegen muss. Das ist natürlich ärgerlich, weil es ja sonst nicht so ist, dass wir alles auf den letzten Drücker erledigen.

Eine wesentliche Neuerung in diesem Jahr betrifft die Namen für die Bühnen. Forest, Mountain, River und Coast statt Green, Blue, Red und White. Warum dieser Schritt?

Wir haben festgestellt, dass einige Sachen konzeptionell betrachtet nicht ganz logisch zu Ende gedacht sind. Wieso haben wir beispielsweise eine Platin- oder Clublounge – und was hat das mit unseren Waldtieren im Wappen zu tun? Wir vergessen manchmal, dass das Gelände umgeben ist von einer wunderschönen Natur mit heimischen Tieren – den Bären mal ausgenommen. Das ist etwas, womit kaum ein anderes Festival unserer Größenordnung aufwarten kann. Daher auch die der Natur entnommenen neuen Bühnennamen, mit denen sich in Zukunft auch in Sachen Dekoration einiges anfangen lässt. Aber das ist noch Zukunftsmusik.

Das Festival ist schon wieder nicht ausverkauft. Woran liegt das?

Das hängt mit einer Kombination aus wahnsinnig vielen Faktoren zusammen. Das Wetter zum Beispiel. Oder, logisch, die auftretenden Künstler. Man kann es eben nicht jedem Recht machen, das gilt auch fürs Line-Up. Klar geht man gerade durch ein Tal, aber es wird weltweit kaum ein Festival geben, welches über all seine Lebensdauer immer ausverkauft war oder sein wird. Vielleicht waren wir in den letzten Jahren nicht so angesagt, dieses Mal wird sich das Blatt aber wenden und 2020 werden wir wieder ausverkauft sein. Da bin ich mir ganz sicher. Wir von Scorpio glauben jedenfalls nach wie vor an das Hurricane.