Einmündung der Kreisstraße 224 auf die B75 mit einem Novum

Ortstermin mit Straßenmeisterin

+ © Warnecke Der Radweg wandert mit dem Haltebalken und Stoppschild unmittelbar an die Bundesstraße 75 heran. Zudem soll eine Schrägflächenmarkierung an der Insel angebracht werden. © Warnecke

Veersebrück - Von Joris Ujen. Das Vorhaben ist bekannt: Der Landkreis plant die Umgestaltung der Einmündung der Kreisstraße 224 in die Bundesstraße 75 in Veersebrück. Was konkret dort passieren soll und warum die von der Scheeßeler Gemeindeverwaltung vorgeschlagene Änderung der Bundesstraße in eine Tempo-70-Zone nicht umgesetzt wird, erläuterte Margit Schröder, Leiterin der Straßenmeisterei Rotenburg, jetzt bei einem Ortstermin.