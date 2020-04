Internet überwindet Grenzen

Scheeßel – Der 23. März ist für Dieter Niemeyer ein besonderer Tag – aber auch für neun Männer im mehr als 9 000 Kilometer entfernten Dongshang. An diesem Tag 1966 retteten der damalige dritte Offizier des Norddeutschen Lloyd-Motorschiffes „Havelstein“ und seine Besatzung in der Taiwan-Straße eine gekenterte Dschunke – ein traditionelles chinesisches Segelschiff.

Obgleich die Geschichte schon 45 Jahre her ist und längst abgeschlossen, trieb die dramatische Rettungsaktion der mit einer Dschunke gekenterten Fischer, die schwimmend mehr als einen halben Tag in der Luftblase zwischen den Schotten des kieloben treibenden Fischerbootes überlebten, den heute 79-Jährigen noch viele Jahre um.

Er sammelte die Zeitungsberichte, nicht nur der dortigen Lokalpresse und der „China Mail“, sondern auch der deutschen Berichterstattung mit Titeln wie „Horror of the Sea“ oder „Klopfzeichen aus der Dschunke“. Sogar Dias existieren noch – sie hatte der Offiziersassistent mit Niemeyers Kamera gemacht, während vier Besatzungsmitglieder auf den Rumpf herabgelassen worden waren und in stundenlanger Arbeit mit Feueräxten dort Löcher in den Rumpf schlugen, wo sie die Havarierten vermuteten. Schwarzweiß-Bilder waren unmittelbar nach der Ankunft im Hafen von Hongkong von den dortigen Medien entwickelt und – damals noch per Funkschreiber – um die Welt geschickt worden.

„Wenn ich damals das umgekippte Boot, das auf dem Radar nur ein kleiner weißer Punkt zwischen all den reflektierten Wellen erschien, und die Dschunke in drei bis vier Kilometer Entfernung in der regnerischen Morgendämmerung nicht entdeckt hätte, hätte es jetzt 18 Familien nicht gegeben“. Beim Erzählen seiner Geschichte geht es Niemeyer jedoch nicht um seine eigene Person – abgelichtet werden möchte er am liebsten gar nicht. „Ich war nicht derjenige, der stundenlang auf dem glatten Rumpf gestanden hat. Wenn jemand da runter gefallen wäre, wäre er bei dem Wellengang zwischen der Dschunke und unserem Schiff zerquetscht worden.“

Schon früher war es Niemeyer ein Bedürfnis gewesen, die Dokumente mit denen zu teilen, die – und deren Familien – es am meisten interessierten dürfte: Die geretteten Fischer. Allein: „Damals war der Höhepunkt der Kulturrevolution, Mao Tse Tung schottete das Land systematisch gegen den Westen ab. Nicht einmal die an Bord von der Besatzung gespendete Kleidung durften die Geretteten behalten, bevor man sie in den Zug nach Hause steckte und sie für immer hinter dem Eisernen Vorhang verschwanden“, erinnert sich Niemeyer.

Es sollte nicht das einzige Problem sein, einen Kontakt herzustellen: Nur wenige der Fischer waren namentlich bekannt, auch die Namen der chinesischen Städte änderten sich. Aus dem kleinen Heimatdorf der Fischer wurde ein mondäner Badeort ähnlich der Côte d’Azur, eine echte Millionenmetropole. Schon vor einigen Jahrzehnten hatte der Scheeßeler einen Versuch unternommen und die dortige Lokalpresse angeschrieben – ohne Antwort. „Dann habe ich überlegt, ob ich ein großes Hotel kontaktiere, aber wo fängt man da an?“

Jahrzehnte vergingen, Computer wurden erfunden und das Internet. Und Niemeyer, inzwischen längst im Ruhestand, bekam von seinen Kindern einen Drucker mit Scanner geschenkt für sein Projekt, seine Memoiren als Kapitän für die Familie biografisch festzuhalten. „17 Jahre zur See in der ganzen Welt, da kommt ganz schön was zusammen. Die Rettung nimmt natürlich ein großes Kapitel ein“, meint er, während er auf die von Stecknadeln gespickte Weltkarte blickt, die außer Nord- und Südpol kaum einen unbesuchten Ort in der Welt offenlässt.

Im Rahmen seiner Biografiearbeit, die er frei nach dem Motto „jeden Tag eine Seite“ betrieb, scannte er auch die alten Schwarzweiß-Bilder und -Dias ein, ebenso wie die historischen Zeitungsartikel. Mit den neuen Mitteln der Technik eröffneten sich neue Möglichkeiten. Niemeyer schrieb die deutsche Botschaft an, da hatte er inzwischen sämtliche Bilder und Zeitungsartikel eingescannt. Er hatte Glück: Die Botschaft nahm sein Anliegen auf und leitete die Mail an das Deutsche Generalkonsulat in Ghuangzou, der zuständigen Provinz, weiter. Auch dort war man äußerst interessiert und hilfsbereit und veröffentlichte Niemeyers Gesuch im offiziellen „WE CHAT“-Kanal – ein chinesischer Chat-Dienst –, wo er an die 13 000 Mal gelesen wurde.

Neben laut Pressereferat „durchweg positiven und teilweise sehr emotionalen“ Kommentaren war auch ein konkreter Hinweis dabei: Chen Liqun, ein pensionierter Museumsdirektor, hatte sich der Angelegenheit angenommen und einen Artikel für die Online-Ausgabe der Lokalpresse verfasst. Das Unglaubliche gelang: Er machte den Jüngsten der Fischer, damals 16, ausfindig und traf sich mit dem heute 70-Jährigen.

Und nicht nur das: dieser steht noch im Kontakt zu den weiteren acht heute noch Lebenden der damals insgesamt 18 Überlebenden. So bekam Niemeyer per Diplomatenpost unlängst nicht nur ein Gruppenfoto der Seemänner, sondern auch einen Dankesbrief: „Sie haben Grenzen überwunden, ohne auf Hautfarbe zu achten.“ Die goldene Tafel, die die neun Fischer zu seinen Ehren haben gravieren lassen, mit den Worten: „Das Leben kennt keine Landesgrenzen“ wollte die Botschaft dann doch nicht schicken – dafür aber ein Foto. Auch der Einladung nach China wird er aus Altersgründen wohl nicht nachkommen, aber: „Nun kann ich meinen Frieden mit diesem Kapitel meines Lebens machen.“ hey