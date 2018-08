Alle ziehen beim Weihnachtsmarkt an einem Strang

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Vom Gewerbetreibenden bis zum Vereinsvertreter, von der Kirchengemeinde bis zur Rathausverwaltung: Geht es um den Scheeßeler Weihnachtsmarkt, ziehen alle an einem Strang. Erst recht, wenn die 43. Auflage, für das erste Adventswochenende angesetzt, spannende Neuerungen verspricht. Das Orga-Team vom hiesigen Gewerbe- und Verkehrsverein (GVS) hat jedenfalls seine Hausausgaben gemacht, stellte am Mittwochabend, vor mehr als 50 Zuhörern, die Idee eines Konzeptes vor – mit Luft in noch mehrere Richtungen.

Schwächelnde Besucherzahlen, dazu ein Standort zwischen Veerser Weg, der Bahnhofstraße und An Miesners Hof, welcher bisweilen nur wenig Akzente zu setzen vermochte – für den GVS als Ausrichter Anlass genug, sich grundlegend Gedanken zu machen, wie man dem „Weihnachtsmarkt mit Herz“ zu neuer Blüte verhelfen könnte. Oder, wie Hauke Hollmann, einer der Verantwortlichen, es bei dem Infotreffen im Scheeßeler Hof formulierte: „Wir müssen den Leuten auch mal wieder etwas anderes bieten.“

Dafür, erläuterten Karsten Lüdemann und Dirk Mittelstädt, die Moderatoren des Abends, wolle man sich wieder auf die Kernortmitte in der Nähe zum Rathaus und zur Kirche besinnen, wo der Markt einstmals über Jahrzehnte sein Domizil hatte. „Gerade, weil dort vieles in den letzten Jahren neu gestaltet worden ist, wir hier quasi einen mit Lichterketten gesäumten Rundkurs schaffen können und ein Weihnachtsmarkt in unmittelbarer Nähe zur Kirche eh viel attraktiver ist“, so Mittelstädt.

Wie das Budendorf aussehen könnte, zeigten die beiden anhand eines Geländeplans inklusive einer maßstabsgerechten Darstellung der einzelnen Stände und Zelte – mit dem Vermerk, dass die einskizzierten Standorte entlang der Zevener Straße, auf dem Rathausvorplatz und dem Bereich vor der Kirche noch variabel seien. „Das Gerüst haben wir geliefert, nun muss es noch ausgeschmückt werden“, bemerkte Lüdemann.

Ohne Eislaufbahn, aber mit Mini-Dampflok

Tatsächlich gab es hier und da Einwände – gerade, was eine räumliche Ballung des Gastronomie-Angebots betrifft. Auch die von der Planungsgruppe entwickelte Idee, die Landfrauen und die Kunsthandwerker in ein- und demselben Zelt unterzubringen, traf nicht jedermanns Geschmack. Ein weiterer Knackpunkt: die Öffnungszeit. Soll der Markt am Sonntag wie gewohnt von 14 bis 18 über die Bühne gehen, denkt der GVS-Vorstand darüber nach, den offiziellen Betrieb am Samstag um eine Stunde zu verlängern – bis 20 statt wie bisher 19 Uhr. „Wichtig wäre es auf jeden Fall, dass auch alle Beschicker hier mitziehen“, gab Vorsitzende Angelika Dorsch zu verstehen. Ein geschlossenes Meinungsbild in dieser Sache zeichnete sich im Verlauf des Treffens jedenfalls noch nicht ab.

Eine Attraktion, mit der das Orga-Team geliebäugelt hatte, aus Kostengründen die Idee aber wieder verwerfen musste: Der Weihnachtsmarkt bekommt eine eigene Eislaufbahn. „20 000 Euro waren uns einfach zu teuer“, bemerkte Karsten Lüdemann. Stattdessen habe man nun, in Ergänzung zum Kinderkarussell, eine Mini-Dampflok im Angebot. Ferner, führte er aus, sollen an den beiden Markteingängen jeweils zwei große Tannen platziert werden, die von den Kindergarten- und/oder Grundschulkindern weihnachtlich geschmückt werden könnten.

Was die Vergabe der vom GVS angemieteten Holzbuden betrifft, laufe das Anmeldeverfahren noch bis Ende September, hieß es im weiteren Verlauf. All jene, die sich generell am diesjährigen Weihnachtsmarkt beteiligen möchten, mögen das bis zum 1. November bei den Organisatoren kundtun, warb Dorsch. „Nicht, dass uns einige erst wieder zwei Tage vor der Veranstaltung ihre Zusage erteilen.“