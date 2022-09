In Weihnachtsmarktstimmung: Gewerbe- und Verkehrsverein Scheeßel bereitet Hüttenzauber vor

Von: Lars Warnecke

Kommen bei der Vorbereitung auf den Weihnachtsmarkt langsam, aber sicher in Stimmung: Karsten Lüdemann und Angela Brinkmann vom GVS. © Warnecke/Heyne

Ein Weihnachtsmarkt ohne farbenfrohe Lichterpracht? Kaum vorzustellen. Die anhaltende Energiekrise zwingt aber auch den Scheeßeler Gewerbeverein als Marktausrichter zum Umdenken. Einen Schneeberg etwa soll es dieses Mal nicht geben.

Scheeßel – Noch 60 Tage, dann wird auf dem Adventskranz wieder die erste Kerze angezündet. Traditionell ist das erste Adventswochenende auch der Termin für den zweitägigen Weihnachtsmarkt in Scheeßel – so sah das Ganze jedenfalls noch bis 2019 aus. Doch mit Corona war es mit der Verlässlichkeit, mit der die Veranstaltung ganze Besucherscharen auf die besinnliche Jahreszeit einzustimmen vermochte, ersteinmal vorbei. Und dieses Jahr? „Wir hoffen natürlich, dass wir nach zwei Jahren pandemiebedingter Zwangspause wieder einen Markt werden durchführen können“, sagt Karsten Lüdemann.

Wir, das ist der ausrichtende Gewerbe- und Verkehrsverein Scheeßel (GVS). Ihm sitzt Lüdemann vor. Schon 2021 waren der Immobilienmakler und seine Mitstreiter frohen Mutes, die Kernortmitte wieder in weihnachtlichem Glanz erstrahlen lassen zu können – damals zum ersten Mal mit dem Heimatverein als Co-Veranstalter. Aber: Die regional hohen Fallzahlen sollten den Plänen im letzten Moment dann noch wieder einen Strich durch die Rechnung machen. Es folgte die Absage.

Noch einige Fragen offen

Und heute? Heute stecken Lüdemann und GVS-Mitglied Angela Brinkmann die Köpfe zusammen und schmieden voller Zuversicht (aber wieder ohne den Heimatverein) erneut Weihnachtsmarkt-Pläne. Wohin mit den Ausstellern? Welcher Stand soll an welcher Stelle stehen? Möchte man von der neuen Bühne, die die Gemeinde den Gewerbetreibenden kostenlos zur Verfügung stellt, im großen oder im kleinen Format Gebrauch machen? Solche Fragen sind es, die es noch zu klären gilt – allerdings nicht nur im Doppel. Neben dem Vorsitzenden und der für die Kunsthandwerk-Sparte Zuständigen sind noch Dirk Mittelstädt, Reinhard Wahlers, Hauke Hollmann sowie – erstmals – André Linde mit von der Partie.

Ein Orgateam-Treffen in großer Runde hat es schon gegeben – und natürlich, sagt Lüdemann, sei auch dort die Frage erörtert worden, wie sich während des Spektakels am 26. und 27. November effektiv Energie einsparen lässt. Auf welche Attraktion die Besucher auf jeden Fall werden verzichten müssen: Den künstlich erzeugten Schneeberg, auf dem Kinder selbst bei Plusgraden herumtollen können, wird es dieses Mal nicht geben. Denn: „Den die ganze Zeit über konstant kalt zu halten, frisst wirklich eine Menge Strom“, weiß der Vorsitzende. Anders als die Dampflok „Molli“, ein weiteres Highlight auf dem Markt: Die mit Diesel angetriebene Zugmaschine soll auch beim Neustart wieder mitsamt Passagieren ihre Runden drehen – dieses Mal rund um das Wasserspiel auf dem Marktplatz. „Das wird ganz bestimmt die ganz jungen Besucher wieder freuen“, ist Lüdemann überzeugt.

Auf die Dampflok „Molli“ müssen die Besucher nicht verzichten, wohl aber auf den Schneeberg. © -

Nun ist das festlich-dekorierte Budendorf nichts ohne die, die es mit Leben füllen. Und tatsächlich ist die Liste derer, die sich beteiligen möchten, schon jetzt wieder lang. Viele Altbekannte finden sich darunter – etwa der Männerchor, die Heidesand, das Ofenhaus, ein Imker, die Jugendfeuerwehr, die „Elfen“, der Waldorfkindergarten, die örtlichen Pfadfinder sowie die Lions. Und auch die St.-Lucas-Kirchengemeinde ist wieder involviert, möchte sie das Scheeßeler Gotteshaus während des Markttreibens doch für eigene Aktionen öffnen.

Kunsthandwerker gesucht

Was für das stimmige Gesamtbild noch fehlt, sind die Kunsthandwerker, die ihre Waren ausstellen und feilbieten wollen. „Wer Interesse hat, darf sich gerne bei mir melden“, appelliert die Inhaberin der Scheeßeler Beeke-Manufaktur (Kontakt 04263 /6756950 oder per E-Mail an beeke-manufaktur@web.de). Auch nicht-professionelle Hobbykunsthandwerker, sprich Menschen, die daheim schöne Sachen nähen oder basteln, seien willkommen. An welchen geeigneten Standort sie für die Aussteller denkt? „Im Scheeßeler Hof wäre schon toll“, findet Brinkmann, „aber da ist gegenwärtig noch nichts spruchreif.“ Bisher, blickt sie zurück, seien die Kunsthandwerker ja zusammen mit den Landfrauen in einem großen Zelt untergebracht gewesen. „Dort habe ich es aber immer ein Stück weit zu kalt und zu ungemütlich empfunden.“

Brinkmann und Lüdemann, wie auch die restlichen Orgateam-Mitglieder sind sich einig: Trotz Zeiten, in denen Energie möglichst eingespart werden soll, will man den Scheeßeler Weihnachtsmarkt stattfinden lassen – wenn es nicht wieder im Spätherbst 2022 zu irgendwelchen Corona-Einschränkungen kommen sollte. „Bei den Anmeldungen ist es eh vorgegeben, dass nur LED-Beleuchtung erlaubt ist“, berichtet der GVS-Chef. Auch die Nutzung von Stromheizungen sei auf dem Markt nicht erwünscht – „das war aber schon vorher so“.

Keine Frage: 60 Tage vergehen wie im Flug – darum sind für die kommenden Wochen noch weitere Planungstreffen vorgesehen, das nächste Mal am Mittwoch, 5. Oktober, ab 19.30 Uhr beim öffentlichen GVS-Stammtisch im Scheeßeler Hof. Dort soll auch über etwas gesprochen werden, über das Karsten Lüdemann vorab noch nicht zu sehr ins Detail gehen möchte. Nur so viel ist ihm zu entlocken: „Es könnte eine Eröffnung geben, wie wir sie so auch noch nie hatten.“