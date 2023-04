In Scheeßel steht eine orthodoxe Ostern-Andacht mit Ukrainern und Deutschen an

Von: Judith Tausendfreund

Hartmut Nack freut sich auf die Andacht am Tag des orthodoxen Osterfestes. Schon 2022 fand eine solche Andacht in Scheeßel statt, auch diesmal sind alle interessierten Bürger eingeladen, dem Fest beizuwohnen. © Tausendfreund

Ostern ist doch noch nicht vorbei: Am kommenden Sonntag wird in Scheeßel das Osterfest nach dem julianischen Kalender gefeiert. Besucher sind in der St.-Lucas-Kirche herzlich willkommen.

Scheeßel – Für viele Menschen im Landkreis Rotenburg ist Ostern vorbei. Doch in Scheeßel bereiten sich Pastor Hartmut Nack und seine Mitstreiter auf ein weiteres Osterfest vor. Gemeinsam mit Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind und in Scheeßel und umzu wohnen, wollen sie am Tag des orthodoxen Osterfestes – am Sonntag, 16. April, um 15 Uhr in der St.-Lucas-Kirche – dieses Fest begehen.

Vor allem für die Familien mit Kindern wird die Andacht angeboten

Die orthodoxen Kirchen feiern Ostern und auch andere Feste nach dem julianischen Kalender – und nach diesem beginnt der Frühling 13 Tage später als im gregorianischen. Auch Ostern verschiebt sich um diesen Zeitraum. „Wir hatten schon im letzten Jahr, damals recht kurzfristig, eine gemeinsame Feier initiiert und bieten diese nun erneut an“, so Nack. Nach seinen Erfahrungen hat Ostern in der orthodoxen Konfession noch mal einen höheren Stellenwert, „als es hier bei uns üblich ist.“ Er hofft daher, dass wieder viele Besucher an der Andacht teilnehmen wollen. Vor allem für die Familien mit Kindern, die nun hier leben, will er die Andacht anbieten, aber auch alle anderen Menschen – unabhängig von ihrer Herkunft – sind herzlich eingeladen.

Mit den Vorbereitungen beschäftigt sind neben ihm auch der Kirchenmusiker Andreas Winterhalter und Anja Krause, die in der Gemeinde aktiv ist und gut russisch kann. „Das hilft uns sehr“, betont Nack. Während der Andacht werden seine Texte simultan übersetzt, die Ostergeschichte aus der Bibel und Nacks Fürbitte gibt es zweisprachig. „Christus ist auferstanden, diesen Satz kann ich inzwischen auch auf russisch“, ergänzt er.

Die Idee wurde in 2022 bereits einmal umgesetzt

Schon im letzten Jahr habe er den Satz während der damaligen Andacht gesagt und es sei ein tolles Gefühl gewesen, dann die entsprechende Antwort, eben auf Russisch, zu hören. „Wir sprechen nicht dieselbe Sprache und doch gibt es dann eben Momente, in denen man sich einfach versteht, dieses Gefühl ist toll“, beschreibt er die Situation aus dem vergangenen Jahr. Schon damals waren nicht nur Ukrainer, sondern eben auch gebürtige Scheeßeler anlässlich der Andacht in der Kirche, auch das soll sich nun wiederholen. Geplant ist für die Andacht, dass die Orgel gespielt wird, auch liturgischer Gesang steht auf dem Programm. Im Anschluss gibt es einen Kaffee und natürlich auch die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen. „Der Google Translator wird uns helfen“, beschreibt Nack eine weitere Erfahrung aus dem letzten Jahr.

In seinem Alltag gibt es punktuelle Kontakte mit den Flüchtlingen, die in der Gemeinde leben. „Viele leben mit dem christlichen Glauben, es gibt schon Berührungspunkte, auch wenn wir keine klassische Flüchtlingsarbeit leisten“, erklärt er weiter. Mit Blick auf die Andacht geht es ihm auch darum, zu erkennen, dass es eine gemeinsame kirchliche Sprache gibt. „Das schafft Verbundenheit“, so Nack. Das ist ihm wichtig, jenseits aller Sprachbarrieren. Das Erlebnis des Gebets sei etwas Besonderes. Nack weiß auch, dass die Ukrainer, die mit ihm für den Frieden beten, in ihren Gebeten an diejenigen denken, die nach wie vor im Kriegsgebiet leben. Auch durch diesen Umstand ist es ein ganz besonderes Gebet.