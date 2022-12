PV-Freiflächenanlagen: Gemeinde Scheeßel gibt Planungskonzept in Auftrag

Von: Lars Warnecke

Teilen

Bei der Frage, an welchen Standorten in der Gemeinde Scheeßel PV-Freiflächenanlagen zulässig sind und wo nicht, soll ein gesamträumliches Konzept Antworten liefern. © Bartz

Die Gemeinde Scheeßel braucht Leitlinien, wo in ihrem Gebiet Photovoltaik-Freiflächenanlagen möglich sind und wo nicht. Dazu will sie ein Planungskonzept in Auftrag geben.

Scheeßel – Entstehen in der Gemeinde Scheeßel bald Solarparks? Es sieht danach aus, der erste Schritt dafür ist jedenfalls schon vollzogen: Die Kommune will geeignete Standorte für Photovoltaik-Freiflächenanlagen ausfindig machen. „Dafür möchten wir ein Planungsbüro ausschreiben, das sich das Gemeindegebiet genau anschaut und uns sagt, welche Flächen bei uns infrage kommen“, sagt Bürgermeisterin Ulrike Jungemann (CDU) im Gespräch mit unserer Zeitung.

Worum es der Rathaus-Chefin maßgeblich geht? Anhand mehrerer Kriterien, die im Zusammenhang mit der Thematik stehen, will sie die Ansiedlung in geordnete Bahnen gelenkt wissen. Dazu, erzählt sie, solle ein schlüssiges gesamträumliches Konzept erstellt werden, in dem klar begründet ist, warum auf der einen Fläche eine Anlage möglich ist und an anderer Stelle vielleicht nicht. „Wenn dieses Planungskonzept fertig ist, werden wir noch ein Fachgutachten von der Landwirtschaftskammer in Auftrag geben müssen“, so Jungemann weiter. Immerhin würden die Flächen, die möglicherweise zum Tragen kämen, dann aus der landwirtschaftlichen Nutzung herausgenommen und zu Sondergebieten umgewidmet werden.

„Darüber hinaus darf man nicht vergessen, dass das niedersächsische Klimaschutzgesetz ganz klar vorgibt, dass die Kommunen 0,47 Prozent ihrer Flächen für solche Anlagen zur Verfügung stellen sollen, das heißt, es wird ganz klar kommuniziert, dass zunächst vorbelastete Standorte wie versiegelte Flächen und Dächer genutzt werden sollen.“ 0,47 Prozent – im Falle der Gemeinde wären das etwa 75 bis 80 Hektar. „Ich bin jedenfalls fest der Überzeugung, dass wir das relativ leicht erfüllen werden können – aber jetzt zu sagen, wir machen 200 oder 300 Hektar, das sehe ich im Moment noch nicht, hier möchte ich noch das Gutachten abwarten.“

Der Landkreis hat nur Empfehlungen ausgesprochen, wo etwas möglich ist und wo nicht.

Waren laut Landesraumprogramm, das zugleich Vorgabe für die Raumordnung des Landkreises ist, PV-Freiflächen auf sogenannten Vorbehaltsgebieten Landwirtschaft bisher nicht zulässig, gelten seit September, um der Energiewende gerecht zu werden, andere Vorgaben. Jungemann: „Zwischenzeitlich hieß es, diese Gebiete seien nutzbar, wenn man die großen, aufgeständerten Agar-PV-Anlagen nimmt – da hat aber niemand einen Nutzen von, weil diese derart teuer sind, dass sich die Investoren hier überhaupt nicht darum bemüht haben.“ Außerdem, sagt sie, hätten die Lohnunternehmen, die in den letzten Jahren Millionen in die Umstellung auf neue Maschinen investiert hätten, so plötzlich auf kleineren Bereichen wirtschaften sollen. „Daher hat man das relativ schnell wieder vom Tisch gewischt.“

Dass die Vorbehaltsgebiete nun auch für die Ökostrom-Erzeugung genutzt werden dürfen, sei ihren Worten nach in der Raumordnung eine etwas schwammige Regelung. „Bei den PV-Freiflächen ist es nämlich so, dass sie im Gegensatz zur Windenergie nicht privilegiert sind, also im Außenbereich genehmigt werden, sondern sie der Bauleitplanung unterliegen.“ Und die liege in der Zuständigkeit der Gemeinden. „Der Landkreis hat nur Empfehlungen ausgesprochen, wo etwas möglich ist und wo nicht – so sollen Freiflächen etwa nicht in Wasserschutzgebieten 1. und 2. Ordnung, in Natur- und Landschaftsschutzgebieten sowie in touristisch wertvollen Erholungsgebieten installiert werden dürfen.“ Die Liste mit Kriterien, die die Gemeinde Scheeßel auch gerne übernehmen möchte, wie sie versichert, sei lang.

Was die Bürgermeisterin nun hofft: „Dass wir nach der Ausschreibung auch ein sinnvolles Konzept vorgelegt bekommen, auf dessen Grundlage wir dann arbeiten und auf Anfragen von Investoren reagieren können.“