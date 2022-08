Immer mehr Störche im Landkreis Rotenburg

Von: Wieland Bonath

Teilen

Storchenbetreuer Wilfried Glauch beringt in Stemmen für die Vogelschutzwarte Helgoland einen Jungstorch. © Bonath

Die gute Nachricht: Es gibt immer mehr Horste mit Störchen im Landkreis Rotenburg. Die schlechte Nachricht: Oft bleibt der Nachwuchs aus.

Rotenburg/Stemmen – Seit es in Europa immer wärmer wird und große Mengen Nahrungsmittel im Abfall landen, verzichten immer mehr Störche auf die Tausende Kilometer weite Reise nach Afrika und ernähren sich von Essensabfällen auf Müllhalden in Spanien. Das sind Verhaltensänderungen, bedingt durch die immer milderen Winter, die auch der Rotenburger Nabu-Storchenbetreuer Wilfried Glauch in seinem Zuständigkeitsbereich beschreibt.

Der Klimawandel, so der 74-Jährige, der vor neun Jahren das Amt des Storchenbetreuers übernommen hat, zähle vermutlich mit zu den Hauptursachen der Verhaltensänderungen der Großvögel. Die milden Winter bewirken, dass die Störche zu ihrem Flug in den Süden nicht mehr Anfang August, sondern circa vier Wochen später starten. Ähnlich sei es mit der Rückkehr: Bereits am 10. Februar sei der erste Storch in Jeersdorf in seinem Horst gesehen worden, einen Tag später der Partner.

Glauch freut sich über das Ergebnis seiner neunjährigen ehrenamtlichen Arbeit: Er begann mit zwei Horsten und fünf Jungstörchen. „Inzwischen“, sagt er, „gibt es in diesem Jahr 31 belegte Horste und 41 Jungstörche. Das sind neun neu belegte Horste.“ Die Zahl der Jungstörche pro Horst sei in diesem Jahr nicht so hoch wie in den vergangenen. Obwohl neun belegte Horste hinzugekommen seien, sei die Zahl der Jungstörche mit 41 gleichgeblieben. Auch die Anzahl der aufgestellten Horste habe sich seit 2013 von 15 auf inzwischen 81 rasant erhöht. Es gibt so gut wie keine weißen Bereiche auf der Landkarte des Landkreises Rotenburg, was die Verbreitung der Störche betrifft.

Zur Lage gehört aber auch: „Dass, wie in diesem Jahr, viele Horste der insgesamt 41 ohne Nachwuchs geblieben sind, habe ich noch nie erlebt“, sagt Glauch. Seine Erklärung: Durch verstärkte Angriffe fremder Störche sind sechs Bruten zerstört worden. Zum Teil wurden die Eier bei den Kämpfen vernichtet, oder die noch sehr kleinen und besonders schwachen Jungen kamen ums Leben.“ Möglicherweise, vermutet er, habe Futtermangel die Elterntiere dazu gebracht, einen Teil der Eier und des Nachwuchses aus dem jeweiligen Horst zu werfen.

Storchenbetreuer Für den nördlichen Teil des Landkreises Rotenburg – die grobe Grenze bildet die Autobahn 1 – ist Nabu-Storchenbetreuer Hans-Heinrich Gerken aus Bremervörde zuständig. Er betreut rund 45 Horste, von denen 2022 insgesamt 37 besetzt waren. Etwa 80 Jungstörche wurden großgezogen. Mit dem diesjährigen Ergebnis ist Gerken „mehr als zufrieden“. Er hat inzwischen einen Mitstreiter: Jens Bardenhagen in Alfstedt. Die Grenze zwischen dem Süd- und dem Nordkreis ist allerdings fließend und richtet sich nach örtlichen Gegebenheiten. So werden Freetz, Hatzte, Wilstedt, Nartum, Tiste, Sittensen, Rüspel, Klein Meckelsen, Elsdorf und Ehestorf von Wilfried Glauch betreut. Die Storchenbetreuer sind gerne bereit, Interessierte, die einen Storchenhorst auf ihrem Grundstück aufstellen wollen, über den Bau zu beraten und Standorttipps zu geben. Glauch ist telefonisch erreichbar unter 04261 /82619.

Auch bei Weißstörchen liegen Dramen, Rekorde, tragische Unfälle und überraschende, glückliche Lösungen oft ganz dicht beieinander. Wilfried Glauch freut sich über diesen Rekord: In dem Horst der Familie Wahlers in Stemmen wurden fünf Junge großgezogen, die sich demnächst auf den Flug in Richtung Süden begeben haben. In Wilstedt war ein Gummiring so über die Schnabelhälften eines Storchs geraten, dass das Tier vor dem Verhungern war.

Nur durch Zufall wurde der Storch von dem Ring befreit und überlebte. Bei der Gärtnerei Grewe in Rotenburg wurden fast flugfähige Jungstörche von einem fremden Storch angegriffen und konnten sich schließlich mit viel Glück und eigenem Geschick selbst retten. Für zwei Altvögel endete bei Waffensen das Leben. Einer war gegen eine Hochspannungsleitung geflogen und hatte tödliche Verletzungen erlitten. Der zweite Storch wurde, vermutlich von einem Zug überfahren, neben dem Bahndamm gefunden.

Als zugelassener Beringer der zuständigen Vogelwarte Helgoland hat Wilfried Glauch 17 der 41 Jungstörchen beringt. Eine wichtige Maßnahme für die Arbeit der Wissenschaftler, um weitere Informationen über ungeklärte Fragen zu den Weißstörchen zu sammeln: Kleine Kunststoffringe an den roten Beinen der Störche, die unter anderem mithilfe von Ferngläsern bei den Tieren abgelesen werden, wenn sie sich auf Müllhalden in Spanien befinden. Davon verspricht man sich wichtige Infos über diese Großvögel, die auf untypischen Plätzen nach Nahrung suchen, die Menschen fortgeworfen wurde.