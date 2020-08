Im überschaubaren Rahmen

Lauenbrück – Das Jahr 1970: Muhammad Ali zieht unter seine Karriere als Profiboxer einen Schlussstrich, die Beatles trennen sich und im Fernsehen läuft der erste „Tatort“. Ein halbes Jahrhundert ist das alles nun her. Nicht zu vergessen in der Reihe solcher Ereignisse, die Geschichte schrieben: die Gründung der Samtgemeinde Fintel. Damals schlossen sich im Zuge der Gebietsreform die fünf Gemeinden Lauenbrück, Fintel, Helvesiek, Stemmen und Vahlde zu einem neuen Kommunalverband zusammen – mit dem Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts. 50 Jahre später, möchte man annehmen, sollte dieses Jubiläum groß gefeiert werden. Mit einem Bürgerfest zum Beispiel. Doch schon lange vor Corona, berichtet Samtgemeindebürgermeister Tobias Krüger, hätten die Zeichen auf einen doch eher kleineren Rahmen gestanden. „Wir waren uns schon 2018 mit der Politik darüber im Klaren, zum Jubiläum auf große Feierlichkeiten zu verzichten“, sagt er. Im Ergebnis sei es eine Abwägung zwischen dem zu erwartenden Interesse und den Kosten gewesen, „dabei haben wir die Erfahrungen aus früheren ähnlichen Jubiläen hinzugezogen.“

Angedacht sei stattdessen, dass es 2021 eine öffentliche Feierstunde in Verbindung mit der konstituierenden Sitzung des Samtgemeinderates zur kommenden Wahlperiode geben wird. „In deren Rahmen wollen wir dann gemeinsam einen Rückblick auf die Samtgemeindehistorie werfen“, kündigt der Verwaltungschef an, der sich besonders darüber freut, dass sich die beiden ehemaligen Samtgemeindedirektoren Hans Engel und Friedel Dreyer bereit erklärt haben, die Retrospektive als Jubiläumsschrift zu erarbeiten. Krüger: „Seit über einem Jahr sind die Zwei fleißig dabei und haben schon so manche interessante Begebenheit zur Entstehung zu Papier gebracht.“

Stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, ob das vor 50 Jahren geschaffene Verwaltungskonstrukt „Samtgemeinde“, in dem die Mitgliedsgemeinden weitestgehend selbst ihre politischen Entscheidungen treffen können, heute überhaupt noch zeitgemäß ist. Klar, wichtigstes Ziel der damaligen Gebietsreform waren die möglichen Einsparungen. Eine große Verwaltung ist eben günstiger als viele kleine. Nur seien Samtgemeinden einem Bericht des niedersächsischen Landesrechnungshofs aus dem Jahr 2014 zufolge auch teurer als Einheitsgemeinden und teils weniger leistungsfähig.

Das will der Samtgemeindebürgermeister so aber pauschal nicht stehen lassen: „Die Grundlage dieser Einschätzung war eine rechnerische Betrachtung einzelner Aufgabenbereiche in einigen Samtgemeinden. Bei solchen Betrachtungen fehlt mir aber der Blick auf Aspekte wie das Demokratieverständnis.“ So ermögliche die Konstruktion einer Samtgemeinde es, dass Entscheidungen über das Dorf im Dorf getroffen würden. Ein Vorteil, den es in überörtlichen Einheitsgemeinde-Räten nicht gebe. „Ich bin mir sicher, dass alle ein Interesse daran haben, dass wir stetig Verbesserungsmöglichkeiten identifizieren und umsetzen“, so Krüger. „Welche Überschrift die einzelnen Maßnahmen tragen, ist meiner Meinung nach nicht entscheidend.“

Schon jetzt würden Aufgaben, zum Beispiel der Betrieb der örtlichen Kindertagesstätten und der Abwasserreinigungsanlage in Lauenbrück oder auch die Trägerschaft der Schulen und der Feuerwehren von der Samtgemeinde Fintel wahrgenommen. Er selbst verstehe diese als Dienstleister für die Mitgliedsgemeinden. „Die Frage ist aber, welche weiteren Aufgaben künftig effizienter von der Samtgemeinde, also an zentraler Stelle wahrgenommen werden können.“ Die Grundlage hierfür sollen seinen Worten nach die schon aufgenommenen Gespräche und Beratungen zur Struktur der Zusammenarbeit liefern. „Das 50. Jubiläum ist im nächsten Jahr aus meiner Sicht ein guter Zeitpunkt, weitere wesentliche Punkte der Zusammenarbeit zu verbessern.“

Was aus seiner Sicht ein Problem darstelle: dass sich in Zukunft womöglich immer weniger Menschen in den Gemeinderäten für ihr Dorf einsetzen und Verantwortung übernehmen wollen. „Der Zeitaufwand, sich in die Themen einzuarbeiten, wird für Ratsmitglieder ja auch nicht kleiner“, nennt er das Dilemma beim Namen. „Für die ehrenamtlichen Bürgermeister in den Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden ist es schon fast eine Zumutung, den stetig steigenden Anforderungen nachkommen zu müssen.“ Gerade in Vorbereitung auf die Kommunalwahl 2021, sagt Krüger, wolle man in seiner Samtgemeinde Wege einschlagen, um die Attraktivität der Arbeit der ehrenamtlichen Bürgermeister und der Ratsmitglieder zu erhöhen.

Die Aufgabenverteilung in einer Samtgemeinde

Jede Mitgliedsgemeinde einer Samtgemeinde hat einen eigenen Gemeinderat und einen ehrenamtlichen Bürgermeister. Der Rat ist unter anderem zuständig für den Gemeindehaushalt, für Steuererhebung, Bauplanung und Straßenunterhaltung.

Die technische Verwaltungsarbeit für alle Mitgliedsgemeinden zusammen leisten die festangestellten Verwaltungsmitarbeiter der Samtgemeinde, der ein hauptamtlicher Bürgermeister vorsteht. Im Wesentlichen ist damit die Samtgemeinde eine professionelle Verwaltungseinheit für die ehrenamtlich geführten Gemeinden. Hier entsteht – vom Haushaltsplan über das Konzept für den Kindergartenausbau bis hin zur Planung der Straßen- und Wegeunterhaltung – alles, was in die Räte der Mitgliedsgemeinden eingebracht und entschieden werden muss. Trotz der weitgehend zentralisierten Erledigung der Verwaltungsaufgaben fallen die Kernentscheidungen der örtlichen Entwicklung in der unmittelbar betroffenen Gemeinde.

Der Samtgemeinderat entscheidet im Wesentlichen über den Haushalt und den Flächennutzungsplan für das Gebiet der Samtgemeinde – und über die Bereiche, die ihnen von den Mitgliedsgemeinden übertragen worden sind.