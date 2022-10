Gewerbe- und Verkehrsverein Scheeßel plant weitere Aktionen, um Einzelhandel zu stärken

Von: Lars Warnecke

Schaurig-schön: Ende Oktober steigt in Scheeßel wieder das Halloween-Shopping. Bis spätestens 23 Uhr werden dann Kunden durch viele Geschäfte schlendern können – aber nicht durch alle. © heyne

Den Einzelhandel in Scheeßel stärken – das hat sich der örtliche Gewerbe- und Verkehrsverein auf die Fahnen geschrieben. Ideen für Aktionen gibt es viele aus der Geschäftswelt, nur sind die bisher noch nicht gebündelt worden. Das soll sich in Zukunft ändern.

Scheeßel – Zweifelsohne: An kreativen Ideen, den Kernort zu beleben, mangelt es dem Gewerbe- und Verkehrsverein Scheeßel (GVS) nicht. Jährliche Aktionen wie das sommerliche Midnight-Shopping oder die lange Einkaufsnacht zu Halloween ziehen die Massen an und lassen auch nach eigentlichem Ladenschluss um 18 Uhr die Kassen bis spät in den Abend hinein noch klingeln – in dem einen Geschäft mehr, in dem anderen weniger kräftig.

Dass angesichts ausbleibender Kundschaft nicht jeder teilnehmende Ladeninhaber seine Tür bis Mitternacht offen halte möchte, war in der Vergangenheit nicht die Ausnahme, es war die Regel. „Der eine schließt schon um 22 Uhr, der andere zwei Stunden später – bis 23 Uhr muss aber mindestens auf sein, sonst lohnt sich der ganze Aufwand nicht“, befindet Carsten Gehse.

Deutliche Worte vom zweiten GVS-Vorsitzenden beim jüngsten Gewerbevereinsstammtisch. Und die stießen unter den Anwesenden durch die Bank weg auf Zuspruch. Gehse weiß: Wenn es darum geht, Aktivitäten richtig schön aufblühen zu lassen, zögen nicht alle Einzelhändler an einem Strang. Nun war bis auf Klaus-Wilhelm Lütjen vom örtlichen Modegeschäft aber nur ein Einzelhändler im klassischen Sinn bei der eh recht mau besuchten Zusammenkunft im Scheeßeler Hof vertreten, was eine vielleicht klärende Debatte dann doch irgendwie erschwerte. Er selbst profitiere von den langen Shopping-Nächten im Beeke-Ort jedenfalls doch sehr, erklärte Lütjen. Das sei eben abhängig von der Branche. Aber: „Wir werden immer diese Geschäfte haben, die auch schon um halb zehn zumachen – unsere Einzelhändler konnten wir noch nie auf einen Nenner bringen“, betonte der in Scheeßel alteingesessene Geschäftsmann.

Viele Dienstleister, wenige klassische Einzelhändler beteiligten sich am jüngsten GVS-Stammtisch © Warnecke

Worum er ausdrücklich in der Runde warb: Die bisher etablierten Veranstaltungen müssten peppiger, dem Zeitgeist ein Stück weiter angepasst werden. „Eine einzige Wurstbude alleine reicht heute nicht mehr aus, da muss es vom kulinarischen Angebot her auch mal etwas anderes geben.“ Genau zu diesem Punkt, erwiderte Gehse, gelte es, die Balance zu finden zwischen Kreativität und einem moderneren Auftreten. „Wir möchten ja auch einen Mehrwert im Ort bieten.“ Ein Paradebeispiel, wie es gut laufen kann, böte ihm zufolge die noch junge „Come together“-Reihe. „Das läuft super – die Orga-Gruppe macht einen tollen Job, nur rückt diese Veranstaltung den Einzelhandel ein bisschen in den Hintergrund.“ Abhilfe sollen weitere, ganz neue GVS-Aktionen schaffen. „Die Überlegung ist, ob wir da ein bisschen mehr Kreativität reinbringen können“, erklärte der Friseurmeister. Ideen, das stationäre Gewerbe noch mehr in Schwung zu bringen, gebe es viele, nur würden die oft nicht nach außen kommuniziert und müssten bestenfalls mal gebündelt werden. „Da ich in unserem Vorstand am wenigsten Arbeit mache, habe ich mich schon dazu bereit erklärt, dass sämtlicher Input netzwerkmäßig in Zukunft bei mir zusammenlaufen soll.“ Er selbst habe sich schon mit mehreren Geschäftsleuten ausgetauscht – „nun sollten wir die Vorschläge, die übrigens auch die Uhrzeiten an den langen Einkaufsnächten betreffen, auch mal alle zusammen auf den Tisch bringen.“

Klar ist: Für das nächste Halloween-Shopping, das schon Ende Oktober wieder steigt (und offiziell nun bis 23 Uhr gehen soll, darauf verständigten sich die Stammtisch-Teilnehmer), wird es für eine Aussprache zu knapp. „Dann sollten wir aber mit Blick auf das nächste Event wenigstens versuchen, die Leute in einen Pool zu bekommen“, ergriff Hörakustiker Alexander Jarchow, selbst erst seit kurzem Mitglied im Gewerbeverein, das Wort.