„Ich wurde gar nicht gefragt“

Scheeßel - Von Joris Ujen. Etwas Außergewöhnlich ist es schon. Zumal die vorgeschlagene Person noch nicht einmal von dem Vorhaben der Gruppe 57 wusste. Die schlägt in ihrem Antrag an die Verwaltung der Gemeinde Scheeßel vor, einen ehrenamtlichen Pressesprecher zu beschäftigen und nennt dabei Arthur Lempert (Bündnis 90/Die Grünen) als geeigneten Kandidaten. Bürgermeisterin Käthe Dittmer-Scheele (CDU) macht dem Ganzen aber einen Strich durch die Rechnung – und verweist dabei auf das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz. Das Lempert die Scheeßeler Bürger über soziale Netzwerke über das politische Kommunalgeschehen auf dem Laufenden hält, bleibt allem Anschein nach also nur eine Wunschvorstellung für die Gruppe 57.

„Die Gemeinde Scheeßel behauptet von sich, eine moderne und innovative Gemeinde zu sein“, schreibt Knut Nagel, Verfasser des Antrags und Sprecher der Gruppe 57. In Zeiten moderner Medien und Kommunikation sei es aber unerlässlich, wichtige Mitteilungen nicht nur der örtlichen Presse zukommen zu lassen, sondern auch die durch vornehmlich jüngere interessierte Mitmenschen nutzenden Medien mit zu bedienen. Dazu zählen digitale Kommunikationsmöglichkeiten wie Facebook, Instagram und Twitter. Nagel könne sich vorstellen, dass durch einen ehrenamtlichen Pressesprecher interessante Themen live aus den Rats- oder Ausschusssitzungen kommuniziert werden könnten. „Auch würde die Möglichkeit bestehen, topaktuell von besonderen Ereignissen wie beispielsweise Richtfesten, dem Neujahrsempfang oder der Eröffnung eines Feuerwehrhauses Informationen an Interessierte weiterzugeben“, so Nagel, der als Beispiel den Landkreis Rotenburg nennt, der über eine eigene Pressestelle verfügt.

Neben der Außenwirkung könne auch ein Austausch innerhalb der Gemeindemitarbeiter und Ratsmitglieder von Vorteil sein. Nagel: „Es würde ein Meilenstein in der Geschichte der Scheeßeler Gemeindeverwaltung darstellen und gerade in der Öffentlichkeit den Eindruck erwecken, dass Scheeßel nicht nur ein kleines Dorf zwischen Bremen und Hamburg ist, sondern ein innovativer, zukunftsorientierter und moderner Standort.“

Der Kommunalpolitiker gehe davon aus, dass sich aufgrund der erwünschten ehrenamtlichen Tätigkeit die Resonanz in der Öffentlichkeit in Bezug auf Freiwillige eher in Grenzen halten wird. Aus diesem Grund schlägt die Gruppe 57 für dieses Amt den Grünen-Fraktionsvorsitzenden Arthur Lempert, vor. Der habe gezeigt, dass er im Umgang mit örtlichen und überörtlichen Medien ein „besonderes Geschick an den Tag legt“. Zudem verfüge er über fundiertes Fachwissen im Umgang mit digitalen Kommunikationsmitteln sowie der dafür erforderlichen Technik. „Besonders hilfreich bei dieser Tätigkeit erscheint uns ein enger und vertrauensvoller Kontakt zur Leitung der Gemeindeverwaltung. Diesbezüglich ist in jüngster Vergangenheit ein sehr vertrautes, ja fast schon freundschaftliches Verhältnis zwischen Herrn Lempert und der Verwaltungsleitung deutlich wahrzunehmen“, argumentiert Nagel weiter in seinem Antrag. Um den Grünen-Politiker das Ehrenamt schmackhaft zu machen, regt Knut Nagel an, Lempert eine Freikarte des Scheeßeler Freibades jährlich zur Verfügung zu stellen sowie eine Digitalkamera, Diktiergerät und Laptop.

Lempert wundert sich über Antrag

Und was sagt der vorgeschlagene Kandidat dazu? Der wundert sich vor allem über den Antrag. „Ich wurde gar nicht gefragt und sehe auch gar keine Notwendigkeit“, erzählt er und nimmt das Schreiben eher mit Humor. Zu gegebener Zeit möchte er sich ausführlich zu dem Vorschlag äußern. Und soviel vorab: Selbst wenn es dazu kommen würde, würde er auch nicht die Freikarte für das Schwimmbad annehmen, betont er.

Grundsätzlich wird es dazu eh nicht kommen. Im Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz ist eindeutig geregelt, dass die Öffentlichkeitsarbeit Aufgabe des Verwaltungschefs ist. Das gilt nicht nur für seinen besonderen Zuständigkeitsbereich, sondern für wichtige Angelegenheiten aller Organe und damit der Kommune in Gänze, antwortet Amtsträgerin Käthe Dittmer-Scheele. „Da gibt es auch keinerlei Möglichkeit, das anders zu handhaben.“ Der Rat könne ihr diese Kompetenz nicht nehmen. Einzelne Ratsmitglieder oder Fraktionen können lediglich über ihre politische Arbeit und deren Ergebnisse unterrichten.

Anfang kommenden Jahres wird sich der Scheeßeler Wirtschaftsausschuss mit dem Antrag befassen, die Gesetzeslage spricht aber ganz klar gegen diesen.