„Ich wollte nicht provozieren“

Scheeßel – Anja Lohmann (51) lässt sich ihre gute Laune nicht nehmen. Und das trotz der vielen Anfeindungen, die ihr in den vergangenen Wochen entgegengebracht worden seien – im Netz wie auch auf der Straße, wie sie sagt. Als „Nazi“ sei sie beschimpft worden. Und nicht nur als das. Angst machen lassen würde sie sich nicht, auch wenn das probiert worden sei. „Ich war teilweise wirklich im Schockzustand, auf was für ein Niveau sich manche Menschen begeben, die der Meinung sind, sie würden die absolute Wahrheit kennen und alles andere sei doof“, sagt sie.

Warum die Lebensberaterin, die in Scheeßel auch eine kleine Werbeagentur betreibt, für einige zu einer Art Hassfigur geworden ist: Lohmann hatte einen gewissen Thorsten Schulte in den Beeke-Ort einladen wollen. Am Donnerstag hätte der Unternehmensberater und Bestseller-Autor eigentlich im Scheeßeler Hof aus seinem Buch „Fremdbestimmt“ vorlesen sollen. So hatte Lohmann sich als Veranstalterin das vorgestellt. Nachdem die Kritik an der Veranstaltung, noch dazu, dass diese in Scheeßel stattfinden solle, aber partout nicht verhallen wollte („Da habe ich definitiv naive Erwartungen an einen konstruktiven Diskurs gehabt“), habe sie sie sich dazu entschieden, am Ende doch noch die Reißleine zu ziehen. „Ich habe mit Gegenwind gerechnet und dass ich mich aus dem Fenster lehnen würde, aber ich habe nicht mit einem solchen Ausmaß gerechnet.“

Tatsächlich ist Schulte, der sich das Pseudonym „Silberjunge“ zugelegt hat, eine polarisierende Persönlichkeit. „In seinen politischen Publikationen vertritt er Verschwörungstheorien und betreibt Geschichtsrevisionismus. Kritiker ordnen ihn dem neurechten Populismus zu und sehen ihn als AfD-Sympathisanten“, ist beispielsweise auf Wikipedia nachzulesen. In einem Pressetext zu seinem neuesten Buch, das den Untertitel „120 Jahre Lügen und Täuschung“ trägt, heißt es: „Dieses Buch ist ein Warnruf an alle Europäer! (...) Thorsten Schulte demaskiert in diesem Buch die Geschichtsschreibung der Sieger, deckt Unwahrheiten, Halbwahrheiten und das Weglassen wichtiger Fakten in unseren Medien auf. Er entlarvt das verzerrte Geschichtsbild, das immer noch zu einem Schuldkomplex der Deutschen mit verheerenden Folgen führt. Erst dadurch wird seine Gefahrenanalyse in diesem Buch für das heutige Deutschland verständlich.“

Sie selbst habe den Wälzer mit seinen zahlreichen Querverweisen aus anderen literarischen Werken natürlich aufmerksam durchgelesen, sagt Lohmann. „Rechtes Gedankengut habe ich darin aber nun wirklich nicht entdecken können.“ Auch habe sie im Vorfeld andere Bücher über deutsche Geschichte studiert, „um zu vergleichen, wo es stimmt und wo es auseinanderdriftet“.

Also nahm Lohmann mit dem Autoren Kontakt auf, legte einen Termin und den Ort für den Leseabend fest, ließ Flyer und Plakate drucken, stieg mit entsprechender Werbung in den Kartenvorverkauf ein. Doch der, erzählt sie, sei bis zuletzt extrem schleppend gelaufen. „Meine Intention, das Ganze im Ort aufziehen, war es, nicht zu provozieren, sondern, dass ich das Thema interessant finde und dass ich es Scheeßel zugetraut hätte, sich eine eigene Meinung zu bilden – das Thema kritisch zu diskutieren, aber nicht in einer Schwarz-Weiß-Denkweise zu pauschalisieren.“ Zu einer kritischen Auseinandersetzung, meint sie, lade Schulte ja auch selbst in seinem Buch ein. „Ich sehe den Inhalt ja auch als Puzzleteil und nicht als die einzige Wahrheit – und zwar, um selber in die Recherche zu gehen.“

Signale, dass Schulte in Scheeßel nicht willkommen ist, habe es seit der Bekanntmachung der geplanten Veranstaltung einige geben, berichtet die 51-Jährige. „Und die beziehen sich nicht nur auf die Anfeindungen, denen ich begegnet bin.“ So hätten Unbekannte die von ihr gedruckten Veranstaltungsflyer aus dem Foyer der Gaststätte einfach mitgehen lassen. Stein des Anstoßes, die Lesung abzusagen, sei am Ende aber eine an sie herangetragene Ankündigung aus dem linken politischen Lager gewesen, während der Veranstaltung eine Demonstration vor dem Scheeßeler Hof abhalten zu wollen. „Es wurde angenommen, dass ich AfD-nah bin. Dabei wähle ich überhaupt gar keine Partei, bevor eine nicht mindestens zur Hälfte mit meinen Ansichten übereinstimmt“, betont Lohmann.

Obwohl Margitta Meyer, die Wirtin des Scheeßeler Hofs, gar nicht als Veranstalterin auftritt, sei am Ende doch genau sie der Grund gewesen, warum sie Thorsten Schule wieder ausgeladen habe – um die Gaststätte nicht eventuell noch zum Schauplatz von linken und rechten Demonstranten mit Polizeiaufgebot zu machen, wie die Scheeßelerin sagt. „Wer weiß schon, ob es nicht schlussendlich sogar vor der Tür noch zu gewaltsamen Ausschreitungen gekommen wäre – davor habe ich Margitta und ihr Team bewahren wollen.“