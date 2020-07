Scheeßel – Marsha Weseloh will nach Berlin. Bereits Anfang Mai hat die 31-jährige Scheeßelerin, die bislang in der Kommunalpolitik tätig war, angekündigt, dass sie im Wahlkreis Rotenburg I – Heidekreis Kandidatin der CDU für die Bundestagswahl im Herbst kommenden Jahres werden will. Wir sprachen mit Weseloh über ihre Ambitionen, von der kleinen in die große Politik zu wechseln.

Frau Weseloh, erst seit 2016 im Scheeßeler Gemeinderat, vier Jahre später die Bewerbung um ein Bundestagsmandat: Haben Sie schon die Nase voll von der Kommunalpolitik?

Nein, das habe ich überhaupt nicht. Aber ich habe relativ schnell Feuer gefangen. Die ersten Einblicke habe ich in die Parteiarbeit auf Kreis- und Bezirksebene gesammelt und ich nehme wahr, dass Veränderung auch Leute braucht, die bereit sind einen Schritt weiterzugehen. Wir haben derzeit keine CDU-Bundestagsabgeordnete und ich finde, dass unser Wahlkreis 35 unbedingt wieder eine CDU- Stimme in Berlin braucht.

Sie sind mit 31 Jahren noch recht jung. Sehen Sie das als Vor- oder als Nachteil im Bemühen, in den Bundestag einzuziehen?

Jung sein oder alt sein – das hat beides jeweils Vor- und Nachteile, wenn man es in Bezug zu meiner Kandidatur setzt. Wenn man jung ist, wird man schnell damit konfrontiert, dass man zu wenig Lebenserfahrung habe. Aber mit meiner Ausbildung als Bankkauffrau, meiner neunjährigen Tätigkeit in der Organisationsabteilung und meinem Engagement in meiner Freizeit habe ich schon Erfahrungen sammeln können. Ich glaube außerdem, dass es neben den alten Hasen auch junge Köpfe mit neuen Ideen braucht, um Zukunft zu gestalten. Auch junge Menschen können Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen. Das will ich mit meinen 31 Jahren nun tun, mich stärker in die Politik einbringen.

Was hat Sie überhaupt veranlasst, den Hut in den Ring zu werfen?

Ich bin eine Gestalterin. Schon früher war ich eine von denen, die die Initiative ergriffen hat, um Dinge und Projekte voranzutreiben. Ich ergreife jetzt die Initiative, damit nicht nur geschnackt, sondern auch gehandelt wird. Ich möchte mit den Menschen von hier unsere Zukunft gestalten.

Wie hat Ihr persönliches Umfeld auf die Entscheidung reagiert?

Positiv. Gleichwohl wissen meine Familie und Freunde, dass meine Entscheidung auch Veränderung bedeutet. Als ich neulich mit meinem Mann Tammo noch mal über meine Bewerbung sprach, sagte er nur lachend „Als du damals gesagt hat, du willst nur ein bisschen Kommunalpolitik machen, war mir schon klar, dass es nicht dabei bleibt.“ An den Bundestag hat er damals noch nicht gedacht.

Wie sind die Reaktionen aus Ihrer Partei ausgefallen?

Meine CDU in Scheeßel steht hinter mir und meiner Bewerbung. Im CDU-Kreisverband Rotenburg erhalte ich ebenfalls Unterstützung. Aus dem Heidekreis habe ich viele positive Reaktionen auf meinen Brief an die Mitglieder und auf meine erste Vorstellung im dortigen CDU-Kreisvorstand erhalten.

Ein Selbstläufer wird die Kandidatur aber doch sicher nicht.

Nein, und das muss ja auch so sein in einem demokratischen Verfahren. Ich persönlich finde das gut. So haben alle CDU-Mitglieder die Möglichkeit darüber zu bestimmen, welche Kandidatin oder welcher Kandidat den Wahlkreis am besten vertreten kann.

Also rechnen Sie mit einer Kampfabstimmung?

Bei mehr als zwei Bewerbern für die CDU-Kandidatur wird das so sein, ja.

Sind Ihnen schon Namen potenzieller Mitbewerber bekannt?

Ja. Die offizielle Bewerbungsfrist läuft jedoch noch bis zum 10. August. Bis dahin können sich weitere Bewerber melden.

Angenommen, Sie werden auf der Nominierungsveranstaltung, die voraussichtlich im September stattfinden soll, zur CDU-Direktkandidaten gewählt: Wie lassen sich die Arbeit als Bankkauffrau und die Wahlkampfaktivitäten unter einen Hut bringen?

Ich engagiere mich ja jetzt schon ehrenamtlich in der Partei und verbringe viel Zeit mit der Kommunalpolitik. Klar ist, dass sich mein Tagesablauf dann noch mal umstellen wird. Ein Vorteil ist, dass ich meine Arbeitszeit in der Sparkasse flexibel einteilen kann. Meine Freizeit werde ich dann ein wenig anders planen müssen und auch für meinen Yoga-Unterricht werde ich dann weniger Zeit haben.

In ihrer Wohnort-Gemeinde Scheeßel sind Sie gut bekannt. Reicht das aus, um in den insgesamt 17 Einheits-/Samtgemeinden ihres Wahlkreises in den Landkreisen Rotenburg und Heidekreis genügend Stimmen auf sich zu vereinen?

Die Bundestagswahl ist im September 2021 – jetzt geht es im ersten Schritt um die Nominierung der Partei. Alle CDU-Mitglieder im Wahlkreis haben einen persönlichen Brief von mir erhalten, in dem ich mich und meine Standpunkte kurz vorstelle. In den kommenden Wochen werde ich mich den interessierten Gemeinde- und Stadtverbänden im persönlichen Gespräch vorstellen – natürlich unter Beachtung der Abstands- und Hygieneregeln. Auf den direkten Austausch freue ich mich aber sehr.

Die Arbeit für die Region ist das eine, aber Sie müssten als Bundestagskandidatin auch zu den ganz großen Themen Position beziehen.

Ja. Bundestag bedeutet, sich für unsere Region einzusetzen und auch Themen zu gestalten, die bundesweit für alle Menschen Auswirkungen haben. Große Themen sind aber meist auch die Themen, die die Menschen direkt und im Kleinen betreffen. Das sind zum Beispiel das Gesundheitssystem oder wirtschaftliche Hilfen, die wegen der Corona-Pandemie ausgeschüttet werden.

Haben Sie ein Thema, das Ihnen auf bundespolitischer Ebene besonders am Herzen liegt – von dem sie ganz konkrete Vorstellungen und Visionen haben?

Durch meine Arbeit mit Auszubildenden in der Sparkasse liegt mir das Thema Bildung und Ausbildung am Herzen. Bildung fängt in der Schule an, geht über Ausbildung und Studium und in die berufliche Weiterbildung hinein. Wichtig ist, dass auch unser ganzes Bildungssystem digitaler wird. Wir brauchen endlich gleiche Bedingungen für alle: Flächendeckendes, schnelles Internet, geeignete, digitale Endgeräten und Lehrerinnen und Lehrer, Ausbilder und Dozenten, die in der Online-Wissensvermittlung geschult sind. Ich bin starke Verfechterin der betrieblichen Ausbildung im dualen System. Junge Menschen sollten sich nicht nur für ein Studium entscheiden, weil die Gehaltaussichten und Perspektiven größer scheinen. Mit einer guten Ausbildung vor Ort erreichen wir vor allem hier im ländlichen Raum, dass die jungen Leute in ihrer Heimat wohnen bleiben.

Wo würden denn sonst noch ihre politischen Schwerpunkte im Bundestag liegen?

Als Übungsleiterin im Sport erfahre ich seit Jahren, wie wichtig die körperliche und geistige Gesundheit für Menschen ist – und zwar für jede Altersklasse. Gesundheit ist essenziell. Wir haben ein hervorragendes Gesundheitssystem, das erleben wir nicht nur derzeit. Und trotzdem gibt es Bereiche, in denen wir besser werden müssen. Aus meinem Schwangeren-Yoga-Unterricht weiß ich, dass die Suche nach einer Hebamme für Schwangere nicht einfach ist. Warum? Weil es wenig Hebammen gibt, die unter den derzeitigen Arbeits- und Rahmenbedingungen arbeiten wollen oder können. Dies muss sich ändern, damit die gesundheitliche Versorgung von Müttern und ihren Babys gewährleistet ist. Ebenso muss es für Ärzte attraktiv sein, sich auf dem Land niederzulassen und die Versorgung der Bevölkerung hier vor Ort zu übernehmen. Auch das Gesundheitssystem kann durch Digitalisierung verbessert werden – zum Beispiel durch mehr Online-Sprechstunden und den verstärkten Einsatz von Telemedizin. Durch unsere gute Gesundheitsversorgung werden wir Menschen auch immer älter. Wir wissen bereits jetzt, dass Altersvorsorge, Rente und Pflege Themen sind, die schnell weitergedacht werden müssen, damit Lösungen bereitstehen, wenn wir sie brauchen.

Wie steht es mit der Landwirtschaft?

Ein Thema, das mich direkt betrifft. Mein Ehemann ist studierter Agraringenieur und gerade dabei, in den Familienbetrieb miteinzusteigen. Er liebt seinen Job, auch wenn dieser körperlich anstrengend ist und die Arbeitszeiten keine Nine-to-five-Zeiten sind und die Tiere auch am Wochenende versorgt werden müssen. Für ihn – wie ebenfalls für alle anderen Landwirte, die klein- bis mittelständische Betriebe führen – müssen wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit es sich weiterhin lohnt, gute, qualitativhochwertige Lebensmittel für unsere Bevölkerung – von hier für hier – zu produzieren.

Wenn es nichts mit der Kandidatur werden sollte – würden Sie sich dann ein weiteres Mal für einen Sitz im Scheeßeler Gemeinderat bewerben?

Ja, selbst dann, wenn ich Bundestagskandidatin werde. Scheeßel ist für mich der Grund, warum ich in die Politik gegangen bin. Weil ich den Ort gestalten will, in dem ich lebe. Daher werde ich mich auch weiter für meine Gemeinde und meine Heimat engagieren.

Und wenn es doch etwas mit der Kandidatur wird – haben wir es dann womöglich irgendwann mit der ersten Kanzlerin zu tun, die aus Scheeßel kommt?

Einen Schritt nach dem anderen! Ich will den Wahlkreis 35 Rotenburg I – Heidekreis im Bundestag für die CDU zurückgewinnen. Alles andere ist derzeit kein Thema.

Aber zutrauen würden Sie sich das hohe Amt schon?

Wir sollten uns als Menschen generell mal mehr Dinge, Positionen oder Ämter zutrauen. Ich traue mir zu den Wahlkreis – hier im Herzen Niedersachsens – als CDU-Bundestagskandidatin zu gewinnen.