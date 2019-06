Das Hurricane Festival zwischen Bühnengraben und Biertheke. Unser Volontär Luka Spahr schildert an dieser Stelle die nächsten drei Tage seine ganz persönlichen Eindrücke aus Scheeßel. Er testet Getränke auf ihren Erfrischungsgrad, Bands auf ihre Tanzbarkeit und Festivalcamps auf ihren Partygehalt.

Sicherheit auf dem Hurricane

Erster Eindruck heute übrigens: Krass! Polizeibeamte direkt am Bahnhof, die den Weg sichern. Poller die Lkws am Durchbrechen der Absperrung hindern sollen. Und dann immer wieder wirklich hochgerüstete Polizisten. Ich fühle mich im ersten Moment nicht wirklich sicher, sondern bin eher irritiert, dass ich die Lage scheinbar falsch eingeschätzt habe. Andererseits: Bei einem Festival dieser Größe ist das eine andere Sache als bei einem kleinen Dorffest. Das sieht man schon an dem 21-Jährigen, der nach einer Schlägerei letzte Nacht jetzt in einer Bremer Augenklinik liegt. Hierfür ist es gut, dass Sicherheitskräfte da sind, um möglichst schnell einzugreifen. Direkt am Einfang spreche ich mit einigen der Polizisten. Sie begrüßen mich freundlich. Einer von ihnen ist auch bereit für ein Foto. Später denke ich: Gut zu wissen, dass sie im Ernstfall da sind.

Luxus-Camping auf dem Eichenring

Mein erster Rundgang über das Festival führte mich übrigens nicht über die regulären Campingplätze, sondern direkt in die Luxus-Bereiche des Hurricane-Resorts. Dort stehen fertig aufgebaute Zelte und Hütten. Es gibt WLAN, Strom, richtige Toiletten und Betten mit Matratzen. Zwischendrin sind auch immer wieder selbstaufgebaute Zelte zu sehen. Mitten auf dem Platz steht ein riesiger Pool. In einem der großzügigen Fertigzelte treffe ich Celina, Katharina und Damian, der mit seinen 14 Jahren noch einmal deutlich jünger als die beiden Frauen ist. Ihr Zelt ist nicht nur mit drei Betten ausgestattet. Es gibt auch einen kleinen Kleiderschrank, einen Sitzsack und sogar einen Teppich in der Mitte des Zeltes. Die Drei erzählen mir allerdings, dass das alles auch seinen Preis hat. Eine Kaution mussten sie auch zahlen. Was sie an ihrer Unterkunft am meisten schätzen? Die richtigen Toiletten. Ich bin beeindruckt von der Zeltausstattung, finde es tatsächlich auch ein bisschen cool, bin aber in erster Linie beeindruckt, was für durchschnittlich normale und nette Menschen hier wohnen. Von Snobs und Spießern weit und breit nichts zu sehen.

Poetry Slam auf dem Hurricane Festival

Wow, was schreit der denn da rum? Haben heute sicher viele auf dem Campingplatz gedacht. Auf der Wild Live Stage ging es pünktlich zum Frühstück um 11 Uhr mit einem Poetry Slam los - und das zum Teil ganz schön laut. Ich dachte zuerst, es sei der erste jemals hier auf dem Festival. Unsere Fotografin Ulla stellt klar: Vor ein paar Jahren gab es schon einmal einen kleinen Slam. Da wurde das Mikro durch ein Fahrrad angetrieben.

+ Poetry Slam am Freitag - ohne Fahrräder, dafür mit vier Künstlern auf der Bühne.

2019 wurde das Fahrrad dann doch durch ein paar große Generatoren ausgetauscht. Auch die Zuschauerzahlen dürften gewachsen sein. Einige hundert Besucher haben sich hier entspannt vor der Bühne eingefunden. Ulla ist beeindruckt, wie viele es sind. Vier Kandidaten treten gegeneinander an. Die Zuschauer werten mit Punktetafeln.

CampFM-Meeting verschoben - so läuft‘s manchmal

So läuft das Leben auf dem Festival auch manchmal. Angekommen bei CampFM haben wir leider erfahren, dass gerade alles ziemlich stressig bei denen ist. Wir haben uns für morgen nochmal verabredet. Der Bericht über den Festival-Radiosender kommt also erst morgen. Die Zeit überbrücken wir mit zahlreichen Fotos und kleinen Geschichten hier bei Kreiszeitung.de für euch.

Luka auf dem Hurricane: Zwischen Bühnengraben und Biertheke

„Da stehen wir nun: Am Tag des kalendarischen Sommeranfangs, bei schönstem Wetter, mitten auf einem der größten Festivals im Norden: dem Hurricane. Und was machen wir? Wir besuchen unsere Kollegen! Herzlich willkommen zu diesem Feed. Ich bin Luka Spahr von der Kreiszeitung und will in den kommenden drei Tagen an dieser Stelle einen persönlichen Einblick von meine Arbeit und natürlich auch meine Freizeit auf dem Festival liefern. Jetzt stehe ich mit meiner Kollegin Ulla Heyne also hier, mitten auf dem Campingplatz, und besuche die Kollegen der Radiozunft. Ein ausführlicher Bericht über den Hurricane-Sender CampFM folgt im Laufe des Tages. Stay tuned!“

Das Line-Up beim Hurricane Festival

Freitag, 21. Juni

DIE TOTEN HOSEN, TAME IMPALA, PARKWAY DRIVE, BILDERBUCH, PAPA ROACH, BOSSE, ENTER SHIKARI, TRETTMANN, CIGARETTES AFTER SEX, UFO361, ALICE MERTON, TEESY, BETONTOD, DIE HÖCHSTE EISENBAHN, LEONIDEN, FRITTENBUDE, POND, FLUX PAVILION, NEONSCHWARZ, SHAME, GURR, BLACK HONEY, #HURRICANESWIMTEAM, POETRY SLAM FEAT. SLAMMER FILET

Samstag, 22. Juni

MUMFORD & SONS, MACKLEMORE, STEVE AOKI, ANNENMAYKANTEREIT, BLOC PARTY, FLOGGING MOLLY, FRANK TURNER & THE SLEEPING SOULS, THE WOMBATS, 257ERS, DESCENDENTS, DIE ORSONS, MUFF POTTER, FÜNF STERNE DELUXE, LA DISPUTE, ME FIRST AND THE GIMME GIMMES, JOHNNY MARR, ZEBRAHEAD, SCHMUTZKI, MONTREAL, PASCOW, IDLES, ENNO BUNGER, SYML, MOGUAI, RAZZ, ALEX MOFA GANG, THE TOTEN CRACKHUREN IM KOFFERRAUM, ROSBOROUGH, STEINER & MADLAINA, THE DIRTY NIL, ABRAMOWICZ, ULF, HIGHHEELSNEAKERS

Sonntag, 23. Juni

FOO FIGHTERS, THE CURE, INTERPOL, WOLFMOTHER, THE STREETS, CHRISTINE AND THE QUEENS, ROYAL REPUBLIC, FABER, BAUSA, OK KID, ELDERBROOK, YUNG HURN, YOU ME AT SIX, BEAR'S DEN, GROSSSTADTGEFLÜSTER, LAUV, ALMA, MAVI PHOENIX, THE GARDENER & THE TREE, SKINNY LISTER, SWMRS, DANGER DAN, SOOKEE, TEN TONNES, THE SHERLOCKS, LION, SEA GIRLS, POETRY SLAM FEAT. SLAMMER FILET

Warm-Up-Party am Donnerstag

QUERBEAT, MONTREAL, RADIO HAVANNA, BEAUTY & THE BEATS, D.KLANG, MASSENKARAOKE MIT DEN HANSEMÄDCHEN