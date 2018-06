Hurricane-Anreise: Starkregen und schwere Sturmböen erwartet

Nach hochsommerlichen Temperaturen am Mittwoch scheint irgendwie der Name wieder mal Programm zu sein: Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell vor Starkregen und Sturmböen am Anreisetag zum Hurricane Festival in Scheeßel.

Nach heißen Tagen beginnt der kalendarische Sommer heute mit einer leichten Abkühlung. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, überquert eine Kaltfront das Land von Nordwest nach Südost.

Dabei schreibt der Deutsche Wetterdienst auf seiner Internetseite: Norddeutschland liegt im Einflussbereich eines Tiefs über Skandinavien. Dadurch wird ein wechselhafter und kühler Abschnitt eingeleitet. Am Donnerstag treten zeitweise Sturmböen, bei kurzen Gewittern nach Norden auch schwere Sturmböen auf.

Es kann vereinzelt sogar zu Gewittern mit schweren Sturmböen um 95 Stundenkilometer kommen.

Freitag, 22. Juni 2018

Billy Talent, Marteria, Broilers, The Offspring, Two Door Cinema Club, London Grammar, Feine Sahne Fischfilet, George Ezra, Chvrches, Donots, Boysetsfire, Pennywise, Thrice, Underøath, Jungle, Neck Deep, Fjørt, Adam Angst, Coasts, DMA‘s, Gavin James, Red City Radio, Creeper, Pale Waves, The Glorious Sons

White Stage: Booka Shade, Valentino Khan, Ganz

Samstag, 23. Juni 2018

The Prodigy, Justice, Biffy Clyro, Beginner, The Kooks, Dendemann, Madsen, Bonez MC & RAF Camora, Prinz Pi, SXTN, Portugal. The Man, Brian Fallon & The Howling Weather, Bonaparte, Johnossi, MHD, Mø, Benjamin Clementine, The Vaccines, Stick To Your Guns, Parcels, Jain, Frank Carter & The Rattlesnakes, Romano, Massendefekt, The Hunna, Culture Abuse, Deap Vally, Gang Of Youths, Yonaka, Station 17, Anchors & Hearts, Kat Frankie

White Stage: Martin Jensen, Eskei83, Mike Perry

Sonntag, 24. Juni 2018

8KIDS, Arctic Monkeys, Arcade Fire, Kraftklub, James Bay, Franz Ferdinand, Angus & Julia Stone, Wanda, NOFX, Black Rebel Motorcycle Club, Samy Deluxe, Rin, Mighty Oaks, Meute, Talco, Chefket, Dermot Kennedy, Jeremy Loops, Haiyti, Swiss & Die Andern, Touché Amoré, Tonbandgerät, Drangsal, Tom Grennan, Basement, BRKN, Juse Ju

White Stage: Moonbootica, Egotronic, Sascha Braemer