Line-up für Hurricane Festival ist komplett

Scheeßel - Das Line-up ist vollständig und nun steht auch das Programm für die Warm-up-Partys am Hurricane-Wochenende in Scheeßel. Am Donnerstag haben die Veranstalter bekanntgegeben, wer die Festivalfans auf das Spektakel am Eichenring einstimmen wird.

Los geht's mit den Genre-Jongleuren von Kakkmaddafakka, die seit 2004 Rock, Rap, Disco und Pop zu ihrem eigenen Sound verbinden. Um zu verstehen, wie dieser Mix funktioniert, muss man die sechs Partylöwen aus Norwegen definitiv live erlebt haben, finden die Hurricane-Organisatoren.

Twin Atlantic kommen aus Schottland zum Hurricane Festival und stehen für intensiven Alternative Rock. Ihr im vergangenen Jahr veröffentlichtes Album “GLA“ zeigt eindrucksvoll, dass die vier Glasgower keine Scheu haben, ihren Sound neu zu erfinden.

Das haben auch Dave Hause & The Mermaid getan. Hause war in verschiedenen Punk-Formationen schon ein altgedienter Gitarrenveteran, bevor er 2010 eigene Wege ging. Mit The Mermaid liefert er jetzt anspruchsvollen Rock mit intelligenten Lyrics und einer Live-Präsenz, die nach wie vor keine Kompromisse kennt.

Rapper Fatoni mag ebenfalls keine halben Sachen: Seine Texte sind doppelbödig, der Humor des Münchners ist dabei genauso fett wie seine Beats. Auf elektronische Rhythmen setzt JP Cooper: Der britische Singer-Songwriter ist im letzten Jahr mit „Perfect Strangers“ durchgestartet und bleibt auch in 2017 ein Dauergast in den Charts.

Rock und Punkt beim Hurricane Festival

Von Coopers Heimat Middleton geht es weiter nach Liverpool: Louis Berry bietet handgemachten Rock, der innehalten lässt: Sowohl seine Stimme als auch seine Texte haben auch außerhalb der Insel zahlreiche Fans gefunden. Über den großen Teich führen uns The Dirty Nil nach Kanada. Das Trio macht Rock und Punk genauso dreckig wie es die Fans mögen – und ist damit auch in Europa erfolgreich.

Genauso wie Songwriter Stu Larsen, der seine Heimat Australien erfolgsbedingt nur noch selten sieht. Umgekehrt halten es Amber Run, deren Indie Rock vor allem in ihrer Heimat Großbritannien Furore macht. Für Furore sorgt Leif Vollebekk vor allem mit leisen Tönen: Seine elegische Verbindung aus Country, Folk und Americana macht sich auch südlich seiner Heimat Kanada viele neue Freunde.

Alle Künstler werden auch beim Zwillingsfestival Southside in Neuhausen ob Eck auftreten.

Newcomer und Profis auf der Whitestage

Das White Stage-Line-up wird auf beiden Festivals durch Die Boys veredelt. Smile And Burn und Ace.Tee & Kwam.e begeistern nicht nur auf dem Hurricane-Warm-up, sondern auch auch auf dem Southside.

Und nicht zuletzt dürfen auch einige Nachwuchs-Bands zeigen, dass sie auf die große Bühne gehören: Mikroschrei haben die Jury des "Schooljam" überzeugt und werden auf der Bühne des Hurricane und Southside stehen. Aber Hallo, ihre Vorgänger aus 2016, sind beim Hurricane dabei.

Das ganze Line-Up des Hurricane Festivals im Überblick

Stand 4. Mai

Green Day | Linkin Park | Casper |

Blink-182 | Die Antwoord | Imagine Dragons |

Fritz Kalkbrenner | Alt-J | Flogging Molly |

Mando Diao | Rancid | Editors | SDP | Jennifer Rostock |

Frank Turner & The Sleeping Souls |

Jimmy Eat World | Gogol Bordello | Bilderbuch |

Milky Chance | Kontra K | Boy | 257ers | Danko Jones |

Maximo Park | Xavier Rudd | Die Orsons | Joris |

Haftbefehl | Callejon | SSIO | Archive | Gloria |

Frittenbude | OK Kid | Seasick Steve | Heisskalt |

Me First And The Gimme Gimmes | Die Kassierer |

Antilopen Gang | Neonschwarz | SXTN | Disco Ensemble |

The King Blues | Nothing But Thieves | The Smith Street Band |

Skinny Lister | Highly Suspect | Erik Cohen | Alex Mofa Gang |

K.Flay | Pictures l Axwell Λ Ingrosso | A Day To Remember |

Royal Blood | Clueso | Wolfmother | Halsey | Lorde | Passenger |

Future Islands | Nathaniel Rateliff & The Night Sweats | Of Mice & Men |

You Me At Six | Baroness | Irie Révoltés | Kodaline | Kensington | LP |

Montreal | Red Fang | Moose Blood | Ho99o9 | Counterfeit | Tall

Heights l Kakkmaddafakka l Twin Atlantic l Dave Hause & The Mermaid

Fatoni l JP Cooper l Louis Berry l The Dirty Nil l Stu Larsen l Leif Vollebekk

Aber Hallo

White-Stage Line-Up 2017

Boys Noize | Digitalism Live | Gestört aber GeiL |

Rampue | Drunken Masters l Modestep DJ Set | Alle Farben | RL Grime

Die Boys

Hurricane Warm-up-Party 2017

Moop Mama | Montreal | Antje Schomaker | Jomo

Tickets fast vergriffen

Das Southside Festival ist bereits ausverkauft. Für das Hurricane in Scheeßel gibt es noch Restkarten.

