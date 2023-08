Prozess um Hurricane Festival: Polizei kann sich nicht an Details erinnern

Von: Matthias Röhrs

Die Polizei beobachtet die Hurricane-Anreise am Scheeßeler Bahnhof. © Heyne

Ein 26-jähriger Mann soll beim Hurricane Festival illegale Potenzpillen verkauft haben. Vor Gericht kann sich die Polizei allerdings an wesentliche Details nicht mehr erinnern.

Rotenburg/Scheeßel – Dass sich Zeugen vor Gericht nicht erinnern können oder wollen, das kommt je nach Gemengelage vor. Allerdings sollte zumindest die Polizei Fragen des Gerichts beantworten können. Im Falle eines 26 Jahre alten Mannes aus Bremen, der im Umfeld des Hurricane Festivals 2022 versucht haben soll, Potenzmittel illegal an den Mann bringen, waren die Erinnerungslücken der befragten Ermittler jedoch so gravierend, dass der Vorsitzende Richter am Rotenburger Amtsgericht die Verhandlung aussetzen musste. Sie soll im Oktober wieder aufgenommen werden.

Aus dem Schneider ist der 26-Jährige damit nicht. Das bewies schon die vehemente Ablehnung des Gerichts auf die Anfrage seines Verteidigers, das Verfahren aus Opportunitätsgründen, aus Geringfügigkeit einzustellen (die sogenannte Möglichkeit 153). Dies lehnte die Staatsanwaltschaft ebenfalls ab.

Ausgangspunkt: Illegaler Bändchenverkauf beim Hurricane-Festival

Der Angeklagte soll am Hurricane-Freitag vergangenen Jahres, 17. Juni 2022, mit drei weiteren Männern versucht haben, Anreisenden am Scheeßeler Bahnhof Hurricane-Einlassbändchen zu verkaufen. Während der Verhandlung wurde angedeutet, dass diese gefälscht gewesen sein könnten. Angesprochene Festivalbesucher hätten die Polizisten vor Ort darauf hingewiesen, so ein beteiligter Beamter.

Bei der Durchsuchung der Männer wurden besagte Bändchen gefunden. Der Autoschlüssel des Angeklagten tauchte ebenfalls auf – an das genaue Wie konnte sich aber niemand erinnern. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs stellte die Polizei sechs Blister mit etwa 20 Tabletten Jeligra und zwei Blister mit Sildenafil sicher – Potenzmittel in türkischen Verpackungen. Überdies fanden die Beamten unter anderem 1 460 Euro Bargeld in „szenetypischer Stückelung“ und ein Pfefferspray.

Das war es im Wesentlichen, was das Gericht durch die Aussagen der Polizei und Protokolle an Informationen zusammenklauben konnte. „Ich hätte nie gedacht, dass Polizeibeamte sich so wenig erinnern können“, so der Vorsitzende Richter, der von „schlechter Polizeiarbeit“ sprach. Einem Beamten hielt er vor, ob er sich denn gar nicht auf seine Aussage vorbereitet habe.

Beide Zeugen verwiesen des Öfteren auf andere beteiligte Polizisten, es drängte sich daher der Eindruck auf, dass sie als Zeugen falsch ausgewählt worden sind.

Unklar ist also, wie es zu der Durchsuchung des Autos gekommen war. Auch konnte keiner der Polizisten zu hundert Prozent bestätigen, dass der Angeklagte tatsächlich vor Ort war. Ebenso konnte das Gericht kein Verfahren wegen des illegalen Verkaufs der Einlassbändchen feststellen – und dabei war das der Ursprung des nun verhandelten Falls.

Auch die Staatsanwaltschaft musste nach der Befragung feststellen: „Das ist alles sehr unklar.“ Der Vorsitzende Richter ordnete an, dass bis zur Wiederaufnahme der Verhandlung die Beweise auf Fingerabdrücke überprüft und diese dann mit denen des Angeklagten verglichen werden sollen. Zudem möchte er weitere beteiligte Polizisten hören: „Welche, die mehr dazu sagen können und besser vorbereitet sind.“