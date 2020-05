Hurricane-Festival 2021: Seeed, Martin Garrix und Deichkind kommen nach Scheeßel

Das Hurricane-Festival 2020 ist wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Jetzt gibt es gute Neuigkeiten für das Hurricane-Festival 2021. Die Line-Up-Übersicht.

Hurricane-Festival 2020 wegen Corona-Pandemie abgesagt

Hurricane-Macher präsentieren Line-Up für 2021

FKP Scorpio verspricht Lösung für Ticketinhaber

Schon mehr als 50 Bands, darunter neben den nationalen Größen Seeed und Deichkind auch viele internationale Hochkaräter wie Kings of Leon, The Killers, Martin Garrix, Rise Against und The 1975, haben ihre Auftritte für das Hurricane-Festival 2021 auf dem Eichenring Scheeßel vom 18. bis 20. Juni 2021 bestätigt. Das gab Veranstalter FKP Scorpio am Mittwoch bekannt.

Weitere Künstler des Hurricane-2020-Line-Ups würden sich noch anschließen, heißt es in einer Pressemitteilung. Derweil arbeite man zeitgleich an weiteren Wegen, sich bei den treuen Gästen zu bedanken.

Hurricane 2021: Tickets können umgeschrieben werden

„Wir freuen uns sehr über die große Zahl an Künstlern, die ihre Auftritte schon jetzt für das nächste Jahr bestätigt haben“, wird Scorpio-Chef Stephan Thanscheidt in der Mitteilung zitiert. Er äußert sich auch zu einer bevorstehenden Lösung für Hurricane-2020-Ticketinhaber: „Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Plattform, die es den Gästen erlaubt, ihre Tickets für das Folgejahr umzuschreiben oder weitere Rückzahlungsoptionen zu wählen.“

Er sei zuversichtlich, dass man mit einer solchen Plattform in der kommenden Woche an den Start gehen könne. „Wir möchten unseren Gästen schnellstmöglich Lösungen anbieten und bedanken uns für ihr Vertrauen und ihre Solidarität“, so Thanscheidt. „Genauso wie im Unwetter-Jahr 2016 auch, ist es unser oberstes Ziel, eine gute und kulante Lösung anzubieten, mit der unsere Gäste auch wirklich zufrieden sein können.“

Hurricane-Festival: Das Line-Up 2021

Mit folgenden Bands, die eigentlich in diesem Jahr hätten auftreten sollen, dürfen die Fans auf dem Hurricane-Festival 2021 jetzt schon fest rechnen:

Line-Up am Freitag: Seeed, Martin Garrix, The Killers, SDP, Dermot Kennedy, Giant Rooks, LP, While She Sleep, Millencolin, Fontaines D.C., Fil Bo Riva, The Dead South, Neck Deep, Mayday Parade, Kelvyn Colt und Miya Folick;

Line-Up am Samstag: Deichkind, The 1975, Von Wegen Lisbeth, Mando Diao, Kummer, Jimmy Eat World, Foals, Juju, Tones and I, Antilopen Gang, Bad Religion, Nothing But Thieves, Turbostaat, Wolf Alice, Half Moon Run, Aurora, Kollektiv Turmstrasse Live, Georgia, JC Stewart Schrottgrenze, Flash Forward und Helgen;

Line-Up am Sonntag: Kings of Leon, Rise Against, Bring Me The Horizon, The Hives, Thees Uhlmann & Band, Sum 41, Swiss & Die Andern, Ferdinand Is Left Boy, BHZ, Modeselektor Live, Catfish And The Bottlemen, Frittenbude, Blues Pills, Skindred, Mine, Lari Luke, Hot Milk und Blond.