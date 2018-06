Hurricane: Botheler Brandschützer erleben ruhigen Schichtdienst

Tanja Würker (v.l.), Thorben Meinken und Dennis Würker von der Botheler Feuerwehr halten in der Außenwache Bauhof Stellung.

Scheeßel - Ruhig, ruhiger, Hurricane-Festival? Ein Besuch im Domizil des Scheeßeler Fachdienstes Straßen und Grün (ehemals Bauhof) erweckt zumindest den Eindruck.

Das noch gar nicht so lange von den Gemeindemitarbeitern genutzte Gebäude, unweit zum Veranstaltungsgelände gelegen, hat an diesem Wochenende ausnahmsweise die Feuerwehr in Beschlag genommen. „Strategisch gesehen ist das ein Top-Standort“, weiß Dennis Würker, Maschinist bei der Botheler Ortswehr, der gemeinsam mit Ehefrau Tanja (Truppführerin) und Kollege Thorben Meinken (Truppmann) Schicht schiebt. Zwölf Stunden müssen sie ausharren, dann übernehmen die Kameraden aus Hetzwege.

Für die drei jungen Brandschützer, das Funkgerät immer in Hörweite, bleibt tatsächlich nicht viel zu tun. Wie man sich beschäftigt? „Mit Kartenspielen und ganz viel Naschkram“, sagt Tanja Würker. Und sollte es doch zum Einsatz kommen, dann sind sie ruckzuck startklar – das Feuerwehrauto parkt direkt vor der Haustür.

Das Bauhof-Gebäude ist übrigens zum ersten Mal als Außenwache eingerichtet. „Früher waren wir im Scheeßeler Feuerwehrhaus, da ist jetzt aber nur noch die Polizei untergebracht“, erzählt Thorben Meinken.

Neben dem Standort im Industriegebiet gäbe es noch eine Festival-Wache in Westervesede sowie direkt auf dem Gelände.

lw