Hurricane 2023: So findet ihr Hilfe bei Übergriffen

Von: Tom Gath

Beim Infopoint befindet sich auch der „Panama Safe Space“: Ein Rückzugsort nach Übergriffen oder stressigen Situationen. © Heyne

Wo gehts nach Panama? Wer diese Frage dem Hurricane-Personal stellt, wird ohne weitere Nachfragen an einen geschützten Ort gebracht. Vor allem Frauen sollen so vor Übergriffen geschützt oder im Fall der Fälle angemessen betreut werden. Katja Mevenkamp von der Beratungsstelle Wildwasser weiß, warum das so wichtig ist.

Scheeßel – Während am Wochenende wieder Zehntausende zum Hurricane Festival nach Scheeßel pilgern, diskutiert die Musikszene weiter über die Vorwürfe gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann. Zahlreiche, teils sehr junge, Frauen haben öffentlich erklärt, dass sie bei Konzerten von Rammstein systematisch für sexuelle Handlungen mit dem 60-jährigen Frontmann rekrutiert worden seien.

In einigen Fällen soll es dabei zu grenzüberschreitendem Verhalten gekommen sein, manche Frauen berichten sogar von Erinnerungslücken und vermuten, Drogen verabreicht zu bekommen haben. Die Band bestreitet die Anschuldigungen und ihre Anwälte drohen den mutmaßlich Betroffenen mit rechtlichen Konsequenzen, sollten sie ihre „ausnahmslos unwahren“ Behauptungen weiterhin verbreiten. Mittlerweile ermittelt die Staatsanwaltschaft Berlin gegen Lindemann.

Wo geht’s nach Panama? Sollten sich Besucher beim Hurricane unwohl fühlen, können sie einem von rund 2.000 speziell eingewiesenen Mitarbeitern des Festivals die Frage „Wo geht’s nach Panama?“ stellen. Die Ansprechpartner sind mit einem grün-lila Armband und einem pinken Panama-Aufkleber gekennzeichnet. Zudem sind alle Bar- und Sicherheitsmitarbeiter, Sanitäter sowie Polizisten ansprechbar. Betroffene werden dann in einen abgeschirmten Bereich gebracht, wo mit den Panama-Guides in Ruhe die nächsten Schritte besprochen werden. Dann könnten etwa Seelsorger, Sanitäter, Freunde oder im Ernstfall die Polizei kontaktiert werden. Durch das Codewort soll sichergestellt werden, dass Betroffene in überfordernden Situationen nicht erst ihr Problem in Worte fassen müssen. Die Festivalcrew hat zudem eine Betreuungshotline eingerichtet, die Tag und Nacht erreichbar ist: 0800 444 2014.

„Die geäußerten Vorwürfe schockieren uns natürlich bis ins Mark“, sagt ein Sprecher vom Hurricane-Veranstalter FKP Skorpio. Das Unternehmen beobachte die weitere Entwicklung und gehe davon aus, dass die Branche die richtigen Schlüsse ziehen werde. Unabhängig von der aktuellen Situation seien die Mitarbeiter des Hurricane Festivals schon immer für das Thema sensibilisiert gewesen.

Seit 2017 arbeitet das Hurricane mit dem Awarenesskonzept „Wo geht’s nach Panama?“, um Besuchern in brenzligen Situationen unkompliziert Hilfe anzubieten. „Die Idee ist einfach: Alle Menschen, die sich beispielsweise bedrängt, bedroht oder einfach nur überfordert fühlen, können das Festivalteam auf Panama ansprechen. Ohne sich erklären zu müssen, werden die Hilfesuchenden sofort an einen ruhigen Ort gebracht“, erklärt der Sprecher.

Warum dieses Angebot so wichtig ist, weiß die Psychologin Katja Mevenkamp von der Rotenburger Wildwasser-Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt: „Für manche ist im ersten Moment unklar, was man tatsächlich gerade erlebt hat. Dann ist es leichter, ,Panama‘ zu sagen, als ,Ich glaube, mich hat jemand angefasst‘. Gerade, wenn es stressig wird und sich die Menschenmassen drängen, kann so ein Codewort helfen.“

Diese Unsicherheit bezüglich der eigenen Wahrnehmung sei ein weit verbreitetes Resultat der Täterstrategie, die Verantwortung für Übergriffe auf die Opfer abzuwälzen. „Grenzverletzungen werden oft geleugnet und bagatellisiert. Bei betroffenen Frauen erleben wir immer wieder, dass Schuld und Scham die primären Themen sind. Sehr oft werden Situationen erst im Nachhinein als Übergriff empfunden“, so Mevenkamp.

Auch im Zusammenhang mit den Vorwürfen gegen Lindemann verteidigen viele Rammstein-Fans ihr Idol mit der Argumentation, dass die Frauen zu keinerlei sexuellen Handlungen gezwungen worden seien. Sie hätten wissen müssen, worauf sie sich beim Besuch einer privaten After-Show-Party einlassen.

Zwar kann Mevenkamp die konkreten Anschuldigungen gegen Lindemann nicht bewerten, sie kennt diesen Mechanismus aber aus anderen Kontexten: „Grundsätzlich erleben wir immer wieder, dass Machtgefälle von Tätern ausgenutzt werden.“ Das könne ein Machtgefälle zwischen Fan und Star, zwischen Arbeitnehmer und Chef, aber auch zwischen einer betrunkenen und einer nüchternen Person sein. Gerade jungen Menschen falle es in diesen Konstellationen oft schwer, „Nein“ zu sagen.

Mevenkamps Rat für einvernehmlichen Sex ist eigentlich recht einfach: „Man macht es sich am leichtesten, indem man fragt und immer wieder abcheckt, wie es der anderen Person geht. ,Ja, ich möchte mit dir Sex haben‘ ist eine klare Antwort. Wenn eine Person – etwa aufgrund ihres Alkoholkonsums – nicht mehr Antworten kann, kann es keinen Konsens geben.“

Zudem sollten sich Festivalbesucher schon vorab Gedanken machen, wo die persönlichen Grenzen liegen und gegenseitig auf sich achten. Auch wenn Unbeteiligte eine merkwürdige Situation beobachten, die sie nicht einordnen können, sollten sie das Personal lieber einmal zu viel ansprechen – zum Beispiel mit dem Panama-Codewort.

Alle Menschen mit dem lila-grünen Panama-Armband (oben) können mit dem Codewort angesprochen werden. Aber auch das Bar- und Sicherheitspersonal sowie Polizei und Rettungskräfte sind in das Konzept eingeweiht. © Heyne

Nach einem möglichen Übergriff sei es am wichtigsten, dass die Betroffenen ernst genommen werden, sagt Mevenkamp: „Wenn uns schreckliche Dinge erzählt werden, heißt es schnell ‚Nee, das kann gar nicht sein‘. Zuhören und den Betroffenen glauben, ist aber die erste Akuthilfe bei Krisenintervention.“

Auf dem Hurricane Festival steht für diese Aufgabe ein achtköpfiges Team bereit, „das erstmals in diesem Jahr einen festen Anlaufpunkt – den Panama Safe Space am Infopoint – bietet“, so der Hurricane-Sprecher. Die Panama-Guides können weitergehende Hilfen vermitteln oder auch einfach nur zuhören.

Auch wenn es keine absolute Sicherheit geben kann, sollen so die Risiken minimiert werden. Mevenkamp empfiehlt, dass sich besonders gefährdete Personengruppen die vier Präventionsbotschaften einprägen: „Mein Körper gehört mir, meine Gefühle sind richtig, Nein-Sagen ist erlaubt und: Es gibt gute und schlechte Geheimnisse.“