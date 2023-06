Hurricane-Fans auf Scheeßel-Trip: Spezial-Ouzo-Shot „nach altgriechischem Rezept“

Von: Matthias Röhrs

Teilen

Mit 78.000 Besuchern ist das Hurricane Festival in Scheeßel um ein Vielfaches größer als der Ort selbst. Ein Besuch zwischen Hurricane-Spezial-Ouzo-Shot und Helga-Frühstück.

Scheeßel – Hurricane, das bedeutete in Scheeßel einst, dass nicht nur auf dem Eichenring, sondern auch in Scheeßel selbst der Bär los ist. Tausende Gäste nutzten zumeist die Freitag- und Samstagvormittage, um Vorräte einzukaufen und aufzufüllen. Doch spätestens seit auf dem Festivalgelände der erste Supermarkt - heute Festival-Shop genannt - aufgemacht hat, ist es im Ort deutlich ruhiger geworden. Dennoch sind Gäste des Hurricane Festival gekommen.

Hurricane im Freibad

Früher nutzen Tausende Festivalisten das Scheeßeler Freibad, um eine Runde schwimmen zu gehen und vor allem ordentlich zu duschen. Mittlerweile ist es zum Geheimtipp geworden. Der Hurricane-Andrang ist verhalten, so Schwimmmeister Willi Riel. Die Stammgäste erwarteten aber das Gegenteil, auf den Bahnen ist also weniger los, als es sonst Samstag vormittags üblich ist.

Am Freibad-Kiosk gibt es Festival-spezifische Spezialitäten. © Röhrs

Einige sind aber trotzdem gekommen: Dennis, Jan und Marciella aus Hagen im Sauerland frühstücken gerade Pommes am Kiosk, der an diesem Wochenende einen Hurricane-Spezial-Ouzo-Shot „aus eigener Herstellung nach altgriechischem Rezept“ für einen Euro anbietet. Sie kommen seit 2009 jedes Jahr ins Freibad, berichtet Dennis. Das sein besser als zwei Stunden vor der Dusche auf dem Gelände anzustehen.

Hurricane Festival 2023: Fotos vom Freitag – so schön feiert Scheeßel Fotostrecke ansehen

Hurricane beim Bäcker

Ulrike Meirose strahlt. Sie steht bei Bäcker Stelling an der Bahnhofsstraße hinter der Ladentheke und hat sichtlich Spaß an ihrer Schicht. Das Meiste in der Auslage ist vergriffen. Ungefähr das Dreifache an Kunden als sonst sei an diesem Morgen dagewesen, schätzt sie. Der Renner: Das Helga-Frühstück für 4,95 Euro. Dafür bekommt man ein Weizenbrötchen, belegt mit Remoulade, Salat, Gurke und Tomate sowie wahlweise Salami oder Käse. Dazu einen Becher Kaffee.

Auch der Bäcker bereitet sich vor © Röhrs

Eine willkommene Pause für manche Fans, die sich in Gruppen durch den Ort bewegen. Eine Gruppe rastet vor der Filiale, andere setzen sich gerade vor das Eiscafé wenige Schritte weiter - eine Abwechslung vom Lärm und Trubel Eichenrings.

Hurricane am Vahlder Weg

Mehrere Dutzend Gruppen sind an den Märkten und am Beeke-Zentrum unterwegs, gehen etwa zur Apotheke. Auch einige Autos sind vom Gelände in den Kernort gekommen. Sie sind an der dicken Staubschicht gut erkennbar. Aber auch Festival-alltägliches wird gekauft, Grillgut, Limonade - und Melonen. „Die gibt es leider nicht im Kiosk“, sagt Jan aus Oldenburg.

Der Hurricane-Freitag in Bildern: Auftakt mit viel Staub und etwas Regen Fotostrecke ansehen

Ruhe, Sauberkeit und das bessere Angebot, es gibt also noch ein paar wesentliche Dinge, mit denen der Ort Scheeßel bei den Besuchern punkten kann.