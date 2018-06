So erlebt Westervesedes Ortsbürgermeister Ralf Jürges das Festival

Westervesede - Von Lars Warnecke. Er kennt das Dorf wie seine Westentasche: Westervesedes Ortsbürgermeister Ralf Jürges (53). Manchmal, sagt der zweifache Familienvater, sei das Dorf aber stellenweise gar nicht mehr wiederzuerkennen. Dann nämlich, wenn jedes Jahr aufs Neue, kurz nach dem Festival, die Hinterlassenschaften der Besucher zu Tage treten.

Abfall, den der Veranstalter beim Aufräumen entweder übersieht oder – wie im Fall der stets randvoll mit Unrat vollgestopften Mülltonnen – gar nicht erst entsorgt. Jürges nimmt`s gelassen. Er kennt das schon. „Selbst ist der Mann“, meint er. Soll heißen: Er sammelt selbst den Dreck ein.

Mit dem fünf Tage herrschenden Festivaltrubel im Ort könne er leben. „Irgendwie hat man sich auch dran gewöhnt“ - Spricht`s und köpft die nächste Flasche Bier – nicht auf dem Veranstaltungsgelände, sondern ganz gemütlich auf der heimischen Terrasse. Der Feiertyp fürs Festival, sagt der Mann, der die Interessen von 750 Einwohnern vertritt, sei er nicht. „Die Musik höre ich auch hier ganz gut, vorausgesetzt, der Wind steht günstig.“ Ob das Dorf, das wie kein zweites in der Gemeinde Scheeßel dichter am Veranstaltungsgelände liegt, dem Trubel wohlgesonnen ist? Der Ortsbürgermeister, seit sieben Jahren in Amt und Würden, überlegt einen Moment. „Natürlich gibt es immer solche und solche – die jüngeren Westerveseder finden es gut, feiern kräftig mit. Einigen Älteren aber würde die Quarantäne auf Zeit dann doch ein Stückchen zu weit gehen. Wenigstens schützen die unmittelbar am Gelände lebenden Anwohner vom Veranstalter aufgestellte Bauzäune vor Wildpinklern und anderen Störenfrieden – nur dass diese Jürges` Meinung nach viel zu schnell nach Festival-Ende wieder abgebaut würden. „Vielleicht sollte doch erst alles besenrein sein, denn so landet immer noch zu viel Müll auf den Grundstücken“, hat er beobachtet.

Man merkt: Der Ortsbürgermeister setzt sich mit ganzem Herzen ein. Erst für dieses Jahr hat er bei FKP Scorpio durchgesetzt,dass die Westerveseder Anwohnerpässe bekommen. Die können sie sich an die Windschutzscheiben ihrer Autos kleben. „So müssen wir nicht jedes Mal den Personalausweis vor den Straßenkontrolleuren zücken, wenn wir nach Hause wollen“, sagt er.

