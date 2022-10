Lob und Leckerli: Hundeschule in Scheeßel bereitet sich auf Fest zum zehnjährigen Bestehen vor

Von: Ulla Heyne

Die Hundeschule Scheeßel bereitet sich auf das Fest zum zehnjährigen Bestehen vor.

Scheeßel – Wer den Hundespielplatz in Scheeßel hinter dem Feuerwehrkreisel nicht gezielt ansteuert, könnte an dem mit Bäumen bestandenen Grundstück glatt vorbeifahren. Der Regen hat allerdings viele der Stammgäste nicht abgeschreckt; am Weg parkt ein halbes Dutzend Autos. Hinter dem Zaun, dem ersten von vielen, die die fünf unterschiedlichen Areale abtrennen, steht ein Mann, nahezu regungslos.

Gruß? Fehlanzeige. Er scheint zu merken, dass etwas anderes von ihm erwartet wurde und murmelt zwischen den Zähnen hindurch: „Ich bin ein Hund!“ Ah, ja.

Aufklären tut sich die seltsame Begrüßung am halboffenen Unterstand. Die Gruppe, die sich um Cheftrainer und „De Hun‘nenhoff“-Besitzer Tom Bode geschart hat, ist der neue Anfängerkurs. In der ersten Stunde bekommen die Besitzer der Welpen, die nebenan toben, am eigenen Leibe das Einmaleins guter Führung vorgeführt. Statt Leckerli gibt es Töne mit einem Klicker, „wir können ja nicht alle mit Gummibärchen abfüllen“, schmunzelt Nadine Wegner. Vor zwei Jahren besuchten die Stemmerin und ihr Mann mit dem eigenen Hund an der Welpengruppe, mittlerweile ist sie Trainerin in Ausbildung. Dem Hund (oder dessen menschlichem Ersatz) klar zu vermitteln, was man möchte – gar nicht so einfach, stellen die Teilnehmer fest. Bode formuliert es so: „Es geht darum, den Hund dazu zu bringen, tun zu wollen, was man selbst von ihm möchte.“ Das sei gar nicht so schwer; „Platz, bleib, Sitz“, das können alle – man muss es nur abrufen können.“ Mit dem Eindruck, dass er mehr mit den Menschen arbeitet als mit den Hunden, liegt man nicht falsch – „95 zu fünf Prozent“, schätzt der Soltauer.

Er tut es nur für einen Keks? Ich stehe auch nur hier, weil Ihr mich bezahlt!

Was allen hier am wichtigsten ist: Gewalt ist in der Ausbildung verpönt, der Knackpunkt heißt positive Bestätigung – Lob und Leckerli. Zweifel bügelt der Charismatiker charmant ab: „Er tut es nur für einen Keks? Ich stehe auch nur hier, weil Ihr mich bezahlt!“ Und was, wenn ein Hund sich nicht benimmt? „Ignorieren“, meint Kevin Wegner. Gar nicht so leicht, wenn einem Dackel Betty beim Schießen von Fotos aus der Hocke an den Haaren knabbert. Ansonsten steht die zierliche Dackeldame abseits, während die vier achtmonatigen Labradorwelpen munter hintereinander herjagen. Für sie ist der Morgen ein Familientreffen – die Besitzer des Wurfes haben sich gemeinsam hier angemeldet, um das A und O zu erlernen. Erst, nachdem Bettys Frauchen mit dem einjährigen Tier zu den „Erwachsenen“ gegangen ist, wie Trainer Lars Meier vorgeschlagen hat, bessert sich die tierische Laune. Von Schüchternheit keine Spur mehr, die Hundedame blüht auf. Das Spielen unter fachlicher Aufsicht ist denn auch ein Unterschied zu vielen anderen Freilaufflächen. Normalerweise regeln die Hunde vieles unter sich, aber manchmal müsse man eingreifen, verrät Kevin Wegner. Zu spät dazwischen zu gehen sei ebenso fatal wie zu früh: „Dann fühlen sich die Hunde allzeit beschützt und machen hier womöglich einen auf Rambo.“

Das Gegenteil ist bei Ilvy der Fall. Sie besucht den Anfängerkurs bereits zum zweiten Mal, „wir sind sitzengeblieben“, sagt Angela Brinkmann. Zuhause klappe es mit dem Gehorsam des Straßenhundes aus Spanien schon ganz gut. „Hier ist sie oft abgelenkt“, meint die Scheeßelerin. Frustrierend, nicht nur fürs Frauchen: „Sie merkt ja, wenn ich enttäuscht bin.“ Generell ist sie vom Platz und der familiären Atmosphäre jedoch sehr angetan. Das geht nicht nur ihr so: Viele, die längst ihren Grund- oder Aufbaukurs abgeschlossen haben, schauen zum Spielen vorbei. Wer „nur so“ da ist, zahlt drei Euro, die Kursteilnehmer finanzieren mit ihren Beiträgen einen Teil der jährlichen Kosten von 600 000 Euro des Gnadenhofs in Soltau: Mehr als 200 Tiere betreut die Einrichtung, davon die Hälfte Hunde.

Mediale Berühmtheit erlangte die rein aus privaten Geldern finanzierte Einrichtung mit 34 Angestellten und 20 ehrenamtlichen Mitarbeitern durch ihre „Rolli-Hunde“; der Bau von Rollstühlen für Hunde-Hinterläufe und die Beratung aufnehmender Familien gehört ebenso zu seinen „Baustellen“ wie der Aufbau eines Netzwerks für Gnadenhöfe, von denen viele momentan in finanzielle Schieflage geraten. Wie lang seine Tage sind? „28 Stunden, zur Not wird die Nacht dazu genommen“, schmunzelt Bode. Was zu kurz komme: die Arbeit mit den Hunden. Auf dem Platz sind inzwischen die Teilnehmer des Aufbaukurses eingetroffen; vom danach anberaumten Streichen sieht man angesichts des Regens ab; „aber Büsche schneiden sollte noch drin sein“, so Wegner, und die anschließende gemeinsame Bratwurst auch. Es gibt viel zu besprechen: den nächsten der monatlichen „Social Walks“ und das zehnjährige Bestehen. Das soll am 4. Dezember mit einem Weihnachtsmarkt mit Flohmarkt- und Kunsthandwerkständen, einer Tombola und einem Erste-Hilfe-Kurs gefeiert werden – selbstverständlich alles rund um den Hund.