Vom Hundertjährigen, der heimkehrte

Scheeßel – Als Gastwirtin Margitta Meyer am Sonntag eine Geburtstagsgesellschaft von etwa 40 Gästen im Scheeßeler Hof begrüßte, war dies keine gewöhnliche Feier. Fritz Meyer aus Hamburg beging sein 100. Wiegenfest – und das in dem Haus, in dem er vor einem Jahrhundert das Licht der Welt erblickt hatte.

Der rüstige ältere Herr im schnieken dunklen Anzug könnte glatt für 80 durchgehen: fester Händedruck, wacher Blick und ebensolche Erinnerungen. Die meisten der berittenen Soldaten auf der Schwarzweiß-Aufnahme von 1913 im Eingang des Scheeßeler Hofs, seinem Elternhaus, kennt er namentlich. Im Verlauf des Nachmittags sollen hier noch viele Namen fallen, die im Beeke-Ort geläufig sind: Behrens, Leuenroth, Trochelmann, Wohlberg.

In „Wohlbergs Gaststube“ auf dem elterlichen Hof ging Meyer mit drei Brüdern und einer Schwester in seiner Kindheit ein und aus. Der große Saal war damals noch eine Scheune, „zum Ausspannen, dahinten war die Kneipe“. Der damals noch nicht befestigte Weg (die heutige Kirchstraße), der über den Hof führte und den sein Großvater der Gemeinde schenkte, war sein Spielplatz. Hier wurde auch das Wasser mit der Pumpe geholt, fließendes Wasser gab es nicht.

Auf dem Platz vor der Kirche lernte er Fußball spielen. Später kickte er im Verein. In Apensen, wohin es ihn im Alter von 14 für die Lehre als Raumausstatter verschlug, gründete er selbst einen. Genau wie später in Athen, wo er als Transportflieger stationiert war. „Wenn wir mal frei hatten, spielten wir Artillerie gegen Luftwaffe.“ Zwischendurch ist er „Chef“ bei Möbel Gerken gewesen – der älteste Sohn war schon eingezogen worden. Er selbst wurde 1941 einberufen und in kürzester Zeit an der Front zum Piloten ausgebildet.

Mehr als 800 Flüge sind sorgsam mit Tinte in seinem Flugbuch vermerkt, das er, wie zahlreiche Schwarz-Weiß-Fotos, zur Feier mit vier Generationen mitgebracht hat: Europa, Russland, Afrika. Zuerst auf einer D 117, dann auf der legendären „Tante Ju“. Betankt wird auf Kreta. Er ist dankbar, dass er Transportflüge fliegt: „So musste ich niemandem wehtun.“

Bei Kriegsende fliegt er, inzwischen in Eggebek in Schleswig-Holstein stationiert, noch vier Wochen für die Engländer, „die wollten gemäß Churchills Geheimplan die DDR freidrängen.“ Bei seiner Entlassung trifft er in der Kaserne in Heide einen seiner in Kriegsgefangenschaft geglaubten Brüder wieder – Erinnerungen, die an diesem Nachmittag im Kreise der Familie wieder hochkommen.

Da hat er bereits die Frau seines Lebens kennengelernt – bei Stahmleder, „das war wie ein Blitz!“ Angelina Stuhr und Mutter aus Hamburg hatten sich ein Wochenende Auszeit von den Fliegerangriffen in Hamburg gönnen wollen. Man verabredet sich für das nächste Wochenende. Doch das „Frollein“ taucht zunächst nicht auf. „Irgendwann sah ich sie humpelnd vom Bahnhof kommen – sie hatten den Zug wegen eines Bombenangriffs auf freier Strecke verlassen müssen und war umgeknickt.“ Sie setzen sich wieder bei Stahmleder zusammen, die Gastwirtin, eine Freundin der Mutter, spendiert eine Flasche Weißwein im Austausch für einen Beutel voll Bohnenkaffee. „Davon bekamen wir als Flieger jeden Tag unser Kontingent.“

1946 wird Verlobung gefeiert, 1947 geheiratet, ein Jahr später die Tochter geboren. Die kleine Familie lebt in Hamburg, wo die Gattin, Spross einer Apothekerdynastie, arbeitet. Meyer arbeitet sich in der Möbelbranche hoch; als Sattler und Polsterer ist er nach dem Krieg einer der wenigen „vom Fach“. 1953 gründet er in Harburg ein eigenes Möbelhaus, das er 45 Jahre erfolgreich führt, davon 25 als Geschäftsführer, später als Unterstützung des Schwiegersohns.

Auch heute wohnt Meyer noch in Hamburg, seit dem Tod seiner Frau führt er den Haushalt seines Einfamilienhauses in Marienthal allein. Feste – Silber- und Goldhochzeit und alle runden Geburtstage – werden jedoch bis zum heutigen Tag in Scheeßel gefeiert. „Die Gäste aus Hamburg habe ich schon mal mit dem Bus dort hingekarrt.“ 60 Jahre, bis zum Tod der Ehefrau, soll die glückliche Ehe halten, „es gab nie ein böses Wort“.

Sein Rezept mag der charmante Erzähler den Feiergästen nicht verraten, „aber so viel: ich mochte einfach keinen Streit“. Auf die unvermeidliche Frage, wie er sich im Alter so fit gehalten habe, antwortet er, mit einem Aquavit vor sich: „Kein Alkohol, kein Rauchen, keine Frauen“ – um schalkhaft hinzuzufügen: „Ein Scherz – wofür sollte man denn dann so lange leben?“ Vielleicht ist es der Humor, der jung hält.

An diesem Nachmittag, es ist übrigens schon die dritte Feier mit insgesamt 100 Gästen, sollen Enkel und Urenkel noch so manche Scheeßeler Erinnerung zu hören bekommen. hey