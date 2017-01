Wer ist Schuld am Tod von Luca und Co.?

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Am Morgen noch tapst Luca putzmunter durch den Scheeßeler Küsterkampweg. Wenige Stunden später ist die Labradorhündin tot. Ihre Besitzer hegen einen Verdacht. Womöglich ist Luca einem Giftköder zum Opfer gefallen. Ein Verdacht, der sich tatsächlich noch als bittere Wahrheit entpuppen könnte. Denn Luca ist nicht das einzige Todesopfer in diesem mysteriösen Fall.

Drei Hunde. Keiner älter als fünf Jahre. Sie alle erfreuen sich bester Gesundheit, strotzen nur so vor Kraft. Alle sind sind im Küsterkampweg Gassi geführt worden, auf dem Nordpfad hinter der Bahn. Am Mittwoch, am Donnerstag. Alle sind sie wenige Augenblicke später verendet. Qualvoll, mit Krämpfen in den Gliedern und Schaum vorm Maul. Sie übergeben sich. Immer wieder. In ihrem Todeskampf schnappen die Tiere nach Luft. Zu spät. Der Kreislauf versagt. Den Hunden ist nicht mehr zu helfen.

Treibt ein Hundemörder sein Unwesen?

Es ist eine Geschichte, wie sie ebenso einem Krimi entsprungen sein könnte: Drei Todesopfer. Die Polizei ermittelt. Treibt im Küsterkampweg etwa tatsächlich ein Hundemörder sein Unwesen? Einer, der bewusst Giftköder am Wegesrand auslegt, damit die Vierbeiner daran elendig krepieren? Fest steht: Bis jetzt bietet der Fall noch Raum für Spekulationen. Denn es könnte auch ganz anders gewesen sein.

+ Einsatz im Küsterkampweg: Jörg Neumann (l.) und Nils Franzen vom Fachdienst Straßen und Grün bringen Schilder an, die vor den Giftködern warnen sollen. © Warnecke

Alice Kleine Büning ist Tierärztin aus Wohlsdorf. In zwei der drei Fällen war sie am Donnerstag zur Hilfe alarmiert worden. Doch helfen konnte sie den Hunden nicht mehr. Ebenso war es Tags zuvor schon ihrer Kollegin Tanja Bremer ergangen, der Tierärztin aus Jeersdorf. Auch sie machte sich nach dem Anruf einer besorgten Hundehalterin auf den Weg. Vergeblich. „Wenn drei Hunde unter den gleichen Umständen zu Tode gekommen sind, liegt der Verdacht, dass Gift im Spiel ist, natürlich nahe“, sagt Kleine Büning. „Auf jeden Fall muss es etwas extrem Toxisches sein.“ Ob tatsächlich aber jemand mutwillig tödliche Substanzen wie Rattengift oder Schneckenkorn an Ort und Stelle ausgelegt hat, um so seinem Hass auf die Vierbeiner Ausdruck zu verleihen, oder etwa ein Umweltfrevler Frostschutzmittel oder ähnliches auf vermeintlich bequemem Weg entsorgen wollte – ausschließen, sagt sie , könne man bis dato sicher beides nicht.

„Luca kauerte unter dem Tisch, sie atmete noch“

Für Werner Anthony de Hilster und seine Frau Christine Staritz ist zumindest eine Welt zusammengebrochen. Luca, ihr geliebter Labrador, der wie ein eigenes Kind für das Paar war, ist tot. Sprechen wollen sie mit uns nicht. Sie können es nicht. Zu tief sitzt der Schmerz. Stattdessen meldet sich Wolfgang Staritz, der Vater, zu Wort. Tagtäglich habe er die Labradorhündin, die der Schwiegersohn vor zwei Jahren aus Namibia mit nach Scheeßel gebracht hatte, in Obhut genommen, erzählt er. „Die Kinder arbeiten ja.“ Noch am Morgen sei die Tochter mit dem Hund draußen gewesen. Im Küsterkampweg, wo das Paar eine Wohnung hat, hinter den Bahngleisen in Richtung Reitstall. Als Staritz von einem Tennistraining in den Mittagsstunden nach Hause kam, traute er seinen Augen nicht: „Die ganze Wohnung war voll mit Kot und Erbrochenem, Luca kauerte unter dem Tisch, sie atmete noch.“

Nur ein Haus weiter wohnt Herbert Seel. Auch er hat etwas zu sagen. Paul, der schwarze Labrador der Tochter seiner Cousine, sei ebenfalls tot, sagt er. Das Tier habe gestrampelt, weißer Schleim sei aus seiner Schnauze geflossen, schildert er das Szenario. Es ist der gleiche Tag. Und wieder muss Tierärztin Alice Kleine Büning ausrücken. Dieses Mal nimmt sie die Kollegin aus Jeersdorf mit. „Erst dachten wir noch, das Tier leide unter einem epileptischen Anfall und haben versucht, die Krämpfe herunterzufahren.“ Das, sagt Kleine Büning, habe man auch noch geschafft, „aber dann hat der Kreislauf versagt.“ Vieles habe sie in ihrem Berufsleben schon gesehen, „aber das hat mich dann doch schon sehr mitgenommen“. Paul, der schwarze Labrador – er wurde nur fünf Jahre alt.

Köder können auch für Menschen eine Gefahr darstellen

Noch am Donnerstagnachmittag verständigten die beiden Ärztinnen die Polizei. Die war auch umgehend ausgerückt, um im Küsterkampweg nach Verdächtigem Ausschau zu halten. Gleichzeitig wurde bei einem der verendeten Vierbeiner der Mageninhalt gesichert, um so womöglich Aufschluss über die Todesursache zu bekommen.

Und dann wird es doch noch zur bitteren Wahrheit: „Inzwischen ist davon auszugehen, dass mindestens zwei der drei Hunde Leckerlis gefressen haben, die mit sogenannten Organosphaten versetzt worden sind“, berichtet Heiner van der Werp, Sprecher der Rotenburger Polizeiinspektion, am Tag danach. Bei der Substanz handele es sich um synthetisch hergestellte chemische Stoffe, die als Insektizide in der Landwirtschaft und im Gartenbau genutzt würden. „Sollte es sich tatsächlich um die vermuteten Insektizide handeln, können die Köder bei bloßer Berührung auch für Menschen eine Gefahr darstellen.“ Er warnt: „Vor derartigen Ködern oder auch von dem vom Hund Erbrochenen sollte man auf jeden Fall die Finger lassen.“

+ Unbekannte Täter haben vermutlich vergiftete Tierköder in Scheeßel ausgelegt. © Polizei

Mittlerweile ist auch die Gemeinde Scheeßel tätig geworden: Mitarbeiter des Fachdienstes Straßen und Grün rückten am Freitag aus, um vor Ort Schilder anzubringen, die Hundehalter vor der möglichen Gefahr warnen sollen. „Achtung Giftköder, Lebensgefahr“ ist darauf zu lesen.

Kurz nachdem die Mitarbeiter wieder abgerückt sind, kommt eine ältere Frau des Weges. An der Leine führt sie einen Schäferhund. Sie wird stutzig, studiert den Hinweis ganz genau. „Solche Schurken sollte man einbuchten“, sagt sie mit böser Miene. Und kopfschüttelnd fügt sie hinzu: „Mein Scheeßel ist auch nicht mehr das, was es einmal war.“

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Scheeßel unter der Rufnummer 04263/985950 entgegen.





Ein Kommentar zu diesem Thema

Gerüchteküche: Gift ist nicht gleich Gift - von Lars Warnecke

+ Lars Warnecke Extrem schnell sind sie, unsere modernen Kommunikationswege. Und manchmal vielleicht auch zu schnell, denn immer öfter werden Warnungen aufgrund von falschen Informationen oder einfach nur aus dem Bauch heraus veröffentlicht. Ist eine Warnung erstmal online, dann gibt es keinen Weg mehr zurück, diese Welle zu stoppen, denn die typischen Reflexe sorgen dafür, dass sich der Vorfall unkontrollierbar verselbstständigt. Ein Beispiel gefällig? Bitteschön: Am Donnerstag verbreitete sich in den sozialen Netzwerken in Windeseile eine Giftköder-Meldung. Für viele, wenn nicht sogar für alle Nutzer, so ist es den Kommentaren zu entnehmen, stand fest: In Scheeßel treibt ein Hundemörder sein Unwesen! Eine schnell geteilte Warnung ist gut gemeint, aber eine Warnung basierend auf Fakten ist wesentlich besser! Denn was bis dato noch gar nicht feststand: Hatte jemand nun wirklich vorsätzlich das Gift ausgelegt oder handelte es doch etwa „nur“ um einen unbedachten Umweltsünder, der toxische Substanzen auf ganz bequeme Art und Weise entsorgen wollte?

Für meinen Geschmack werden zu viele Gerüchte oftmals unkritisch verbreitet. Am Ende hat nach fundierter Spurensuche durch die Polizei und Tierärztin das Gerücht die Realität eingeholt. Andernfalls hätten die Nutzer heute wohl auch ziemlich dumm aus der Wäsche geschaut.