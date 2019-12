Auf den Hund gekommen

Happy-End auf Weihnachtsbaummarkt

+ Finderin Diana Schulz freute sich, Ausreißer „Tia“ nach mehreren Stunden und Suche über Facebook und Polizei Interimsherrchen Rainer Kube übergeben zu können.

Westeresch – Nochmal Glück gehabt – das galt am Wochenende für Hund und (Pflege-) Herrchen. Als Diana Schulz am Sonntag mit einem schwarzen Vierbeiner an der Leine zum Weihnachtsbaummarkt vor dem Westerescher Hof kam, hielten viele der Besucher das Tier für einen familiären Neuzugang. Fälschlicherweise, denn „Tia“, wie sich später herausstellen sollte, war der Westerescherin gerade erst zugelaufen.