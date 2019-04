„Baba Dunjas letzte Liebe“: Humor als Mittel zum Überleben

Scheeßel – Erstaunlich voll ist der Meyerhof am Sonntagmittag. Wer aus dem Sonnenschein in die Diele tritt, den empfängt eine Atmosphäre der Intensität – leichte Kost ist die Lesung des Schauspielers Ulrich Beseler auf Einladung der Vereins Sambucus und der Kulturinitiative Scheeßel (Kis) nämlich nicht, trägt dieser das Buch „Baba Dunjas letzte Liebe“ von Alina Bronsky doch fast ungekürzt vor. Trotz der angesetzten Länge von fünfeinhalb Stunden haben sich knapp 30 Menschen eingefunden, um anlässlich des Jahrestages der Tschernobyl-Katastrophe vor 33 Jahren den fiktiven Roman einer Rückkehrerin ins verseuchte Gebiet zu hören. Dass sie schon gut drei Stunden Lesung hinter sich haben, unterbrochen von einigen musikalischen und Stärkungspausen, sieht man höchstens den Strickereien einiger Besucherinnen an, die formidable Fortschritte machen.

Beseler hat sich ein Kopftuch aufgesetzt und eine Stola um die Schultern gelegt, wie sie die Ich-Erzählerin Baba Dunja getragen haben könnte. Unaufgeregt, mit sparsamen Gesten und wohl dosierter Eindringlichkeit erweckt er die fremde, archaische Welt der Mutter und ehemaligen Krankenschwester zum Leben, die nach dem nuklearen Reaktorunglück ins kontaminierte Gebiet zurückkehrt, um – von Alter und Krankheit gezeichnet –, mit einigen anderen Dorfbewohnern hier ihren Lebensabend zu verbringen.

Die Verbindung zur Außenwelt ist so gut wie abgeschnitten, der Weg in die Zivilisation beschwerlich, und dann stellt sich auch noch „das gemeinsame Problem, auf dem Fliegen sitzen“ – lakonisch und mit viel Humor schildert die Erzählung, wie der Neuankömmling im Garten mit der Axt im Kopf von den Dorfbewohnern unter die Erde gebracht wird. Es ist die Burschikosität gepaart mit dem speziellen Humor, der angesichts der schrecklichen Situation fast zu laute Lacher im Publikum evoziert. „Lachen ist das Mittel, um mit diesem Leben klar zu kommen“, meint Beseler nach diesem literarischen Parforceritt, „in diesem Buch geht es im Grunde nicht um Tschernobyl, sondern um das ‚Trotzdem‘, das ein Überleben möglich macht.“ Auch er selbst ist am Ende, auch nach den von Konstantin Filey-Cordes aus Weißrussland mit der Gitarre vorgetragenen Volksliedern, berührt. In Vorbereitung der Lesung habe er oft an dem Stoff gearbeitet, „aber ich war erstaunt, dass er mir heute so nahegegangen ist – das war fast hinderlich.“ Vor einem Publikum zu lesen, sei anders als zuhause oder im Studio – „da ist etwas zwischen uns, eine andere Energie“.

Es ist nicht die erste Lesung dieser Länge, die Initiatorin Angela von Beesten und ihr Verein Sambucus gemeinsam mit dem Sprecher veranstaltet, etwa Kleists Penthesilea, „insofern wussten wir, was auf uns zukommt“. Das Risiko, so manchen potenziellen Besucher mit einer Mammutlänge zu verschrecken, gehe man gern ein: „Vielleicht sind es dann weniger Leute, aber die Lesung ist wertvoll für jeden und jeder nimmt viel für sich mit.“ Das tut auch der Konstantin Filey-Cordes – der Musiker, der zuvor in seinen folkloristischen Liedern eine musikalische Fürbitte aus der Region Gomel für eine erfolgreiche Saat gehalten hat, findet die Schilderung der Lebensumstände äußerst realistisch, besonders die Stelle, wo die Milizen kommen: „Ein solches Verhalten, das kenne ich so auch.“ hey