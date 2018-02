Westerholz - Von Hannelore Rutzen. Das Herz der Landwirte schlug bei der Jahreshauptversammlung des Rindviehzuchtvereins Rotenburg und des Besamungsvereins Scheeßel, Visselhövede und Rotenburg höher. Es gab die Auszeichnungen für die Züchtung der besten Kuh und des besten Bullen und jede Menge interessante Informationen.

Gäste der zwei Vereine waren der stellvertretende Landrat Rotenburgs, Erich Gajdzik, Daniel Matthies von der Sparkasse Scheeßel, Joachim Wiedner, Leiter des Kreisveterinäramtes. Landwirt Amos Venema aus Ostfriesland referierte zudem zum Thema Öffentlichkeitsarbeit in der Landwirtschaft.

Der Geschäftsführer der beiden Vereine, Bernhard Weber, berichtete in kurzen Rückblicken den Landwirten über eine interessante Züchterfahrt, Hofbesichtigungen, den gut besuchten Züchterball und eine Reihe von Tierschauen. Beim Besamungsverein sprach er von 23 148 Erstbesamungen, das sei ein Rückgang um 1,6 Prozent (fast 400 Besamungen) gegenüber dem Vorjahr. Am höchsten im Kurs standen dabei die Bullen der Rasse Holstein-Schwarzbunt, Holstein-Rotbunt, Fleckvieh und Blau Weiß Belgier. Die Top-Liste führte der Besamungsbulle Beatstick an, gefolgt von Beart, Baldur, Benword, Snow und Pentos.

Referat über Afrikanische Schweinepest

In den Vorstand des Rindviehzuchtvereins wählten die Mitglieder erneut Johann Hesse aus Bartelsdorf, Marco Bahrenburg aus Horstedt und Stefan Heldberg aus Wittorf und in den Vorstand des Besamungsvereins wiederholt Gerhard Frick (Westervesede), Volker Carstens (Rosebruch) und Hendrik Klee (Waffensen).

Als Vertreter der „Rinderproduktion Niedersachsen- Neu“ wurden Gerhard Frick aus Westervesede, Carsten Prüser aus Scheeßel, Heinrich Lackmann aus Königshof, Volker Carstens aus Rosebruch, Cord Koopmann und Bernhard Norden (beide aus Hemslingen) erneut bestätigt. Ersatzvertreter sind Hans-Peter Detjen, Christian Burfeind, Klaus Hollmann, Jürgen Dodenhof und Friedhelm Lohmann.

Joachim Wiedner, Leiter des Kreisveterinäramtes, widmete sich in seinem Bericht der Niedersächsischen Para-Tuberkulose-Verordnung. Das ist eine bakterielle Darmerkrankung, die durch direkte Ausscheidungen wie Kot, Milch und Kolostrum übertragen wird. Sie führe zu hohen Verlusten und ist untersuchungs- und meldepflichtig. Er referierte außerdem über die Afrikanische Schweinepest. Sie ist für den Menschen ungefährlich, kann aber durch nicht abgekochtes Fleisch, zum Beispiel Salami, eingeschleppt und übertragen werden.

Rosebrock gewinnt den Züchterpreis

Der stellvertretende Landrat Erich Gajdzik durfte eine besondere Ehrung übernehmen: „Ich darf den Züchterpreis an den Landwirt Hinnerk Rosebrock aus Dreeßel übergeben, der vor 15 Jahren seinen Meister erwarb und seit zehn Jahren den elterlichen Hof erfolgreich bewirtschaftet.“ Durch Erweiterung und Verbesserung der Ställe verdreifachte Rosebrock seinen Kuhbestand und nahm drei Melkroboter in Betrieb. Er hält 200 Milchkühe mit einer Spitzenleistung von 10 080 Kilogramm Milch mit 3,90 Prozent Fett und 3,27 Prozent Eiweiß.

Daniel Matthies zeichnete das erfolgreiche Team „Wümmegenetik“, mit Volker Emshoff aus Unterstedt, Gerd Dodenhof aus Jeerhof und Steffen Holsten aus Scheeßel, für die Züchtung des Bullen Corinto aus. Im Mai 2016 wurde er geboren und war bereits seit dem Herbst 2017 im Besamungseinsatz. Er erreichte in der genomischen Zuchtwertschätzung einen Wert von 147 Punkten, einen Exterieurwert von 127 und einen Euterzuchtwert von 128 Punkten.

Tag des offenen Hofes

Gastredner Venema berichtete mit Leidenschaft, wie wichtig es ist, die Landwirtschaft dem Verbraucher und zukünftigen Verbrauchern transparent nahezubringen. Ihnen zu zeigen, wie und was Landwirtschaft ist, damit die Landwirte mit ihrem Wirken und Tun ernst- und wahrgenommen werden, sei wichtig.

Er selbst lädt alle ein, zum Tag des offenen Hofes zu kommen oder seine selbstgedrehten und -geschnittenen Videos über verschiedene Themen in den Ställen im Internet anzuschauen. Er ist auf den sozialen Netzwerken Facebook und Twitter vertreten, hat eine eigene Homepage und ist auch international vernetzt. Venema: „Wer macht für uns Landwirte Werbung, realistische Werbung, wenn nicht wir selbst. Wir müssen authentisch sein, unseren Berufe leben und den Menschen in ‚ihrer‘ Sprache die Landwirtschaft nahebringen und so mit ihnen sprechen, dass sie es verstehen. Ich bin nicht geboren, um Kuhschwanzpilot zu sein, ich liebe und lebe meinen Beruf.“