„H&M-Desaster für uns kein Vorbild“

Scheeßel – Wenn am 15. Februar 2020 der Veeser Karnevalsverein den Nachbarort Ostervesede zu einer Hochburg des närrischen norddeutschen Treibens macht und Jecken und Narren im Dorfgemeinschaftshaus in die Bütt steigen, dann hat das eine lange Tradition. Wir buchstabieren mit Rainer Bassen, „Master-Mind“ des Siebener-Rats des Westerveeser Rosenmontagsverein (VRV), das kleine Alphabet der Prunksitzung.

A wie Alaaaf – ein Ruf, der auch bei Ihnen Tradition hat? Oder auf welche Schlachtrufe muss der Neuling sich einstellen?

Zum Alaaf gibt’s ja nur eine allseits bekannte Alternative: ein dreifach donnerndes „Vees Helau!“ – das ist unser Ausruf, den wir mittlerweile ganzjährig auch in anderen Veranstaltungen unterbringen (lacht).

B wie Bütt: auf welche Büttenredner sind Sie besonders stolz, von wem hätten Sie nie gedacht, dass er oder sie „in die Bütt“ steigt?

Dass die Eheleute Luttmann vor zwei Jahren ihr Darbietungs-Versprechen eingelöst haben, freut uns alle besonders! Darüber hinaus rührt es mich immer an, wenn Jugendliche selbstbewusst ins Mikro plaudern. Insgeheim versuche ich mir vorzustellen, wer von denen in zehn oder 20 Jahren die „Haupt-Entertainer“ sind und uns Altgedienten mit ihrer Kunst begeistern.

D wie DGH Ostervesede: die ideale Lösung für den Westerveeser Rosenmontagsverein, auch wenn die „Kirche“ (oder in diesem Fall der Karneval) nicht im Dorf bleibt?

Unter den gewachsenen Gegebenheiten die absolut ideale Lösung. Nicht nur, was den Raum ohne nervige Pfeiler angeht. Karneval hat nicht nur geholfen, den Frieden zwischen den Ortschaften weiter zu festigen. Ich finde es toll, was sich entwickelt hat: Wir haben mittlerweile Osterveseder Stammgäste in der Sitzung und freuen uns über jeden Gast aus der Nachbarschaft.

F wie Funkenmariechen: Wie lange gab es das aus den eigenen Reihen – und: besteht Aussicht auf Nachwuchs?

Nina Brockmann hat Geschichte geschrieben, fünf, sechs oder acht Jahre? Hab ich nicht im Kopf. Sie war eine super Bereicherung, eine Aussicht tut sich derzeit leider nicht auf, soweit ich weiß...

K wie Kostüme – Welche waren der Kracher, welche gingen als kurios durch?

Die vielfach tollen Kostüme der „Vie-Truppe“ und etlicher anderer Grüppchen haben Verkleidungs-Highlight gesetzt, genauso wie der Lego-Mann oder die vier „KISS“-Jungs im vergangenen Jahr. Ein Kind einer Familie aus Schneverdingen war einst als Wecker zum Kinderfasching erschienen, das war selbst gebastelt und so originell, dass wir das im kommenden Jahr aufs Werbeplakat gebracht haben.

P wie Peinlich: Gab es schon Momente, die Sie im Nachhinein aus Taktgefühl aus Ihren berühmt-berüchtigten Videos herausgeschnitten haben?

Das war nie notwendig, weil die schlimmsten Sachen meistens so spät passieren, dass ich da schon keinen Bock mehr auf Filmen hab.

R wie Regentenpaar – nach welchen Kriterien wird es ausgesucht, welche Aufgaben hat es und: Hat sich die Royalität nicht überlebt, nun, wo Harry und Meghan auch ausgestiegen sind?

Das Paar muss ein Zepter schwingen können und gut aufpassen, dass es beim Abdanken noch da ist. Aufgaben und Regeln gibt’s nicht, die beiden dürfen ganz „freestyle“ mit den Narren über alle fünf Jahreszeiten Spaß haben. Das royale H&M-Desaster ist für uns kein Vorbild – wir vermelden bereits jetzt stolz, dass die Thronfolge gesichert ist!

S wie Spaß: Den haben Akteure und Publikum unbestritten. Aber worin genau liegt der Reiz?

Mal aus der normalen Alltagsspur herauskommen und „echt“ unbeschwert sein. Sich im positiven Sinne über und mit anderen Narren amüsieren, über Kostümierungen oder Bühnenauftritte staunen und lachen. Ganz ehrlich: Wie oft wird noch herzhaft gelacht? Selten. Vieles ist so abgegriffen, so kalkulierbar. Karneval, Fasching lebt von der Überraschung, die Menschen in anderen Rollen an den Tag beziehungsweise an den Abend legen.

T wie Tanzgarde: außer dem DJ der einzig „hinzugekaufte“ Act – ist Ihnen das das Liebste und Teuerste am Abend?

Nein, das A und O ist nicht ein spezieller Akteur oder Gruppe, sondern der reibungslose Ablauf an sich. Dass alles so am Schnürchen läuft, wie wir Sieben uns das ausgemalt haben. Wenn im Programm quasi aus dem Nichts ungeahnte Überraschungsbonbons geworfen werden, ist das wie eine Zusatzprämie für den VRV und unser Publikum.

Ü wie Überraschung: Einige Beiträge werden ja bis zum letzten Moment geheim gehalten, selbst vor Ihnen als Moderator. Was hat Sie in Ihren 25 Jahren am meisten überrascht?

Na das ist ganz klar die legendäre Hühnereier-Kaffeebohnen-Aktion im Ort, deren Aufklärung nach nie da gewesenem Fernsehrummel in der Prunksitzung im Jahr 2001 große Wellen geschlagen hat. Ein Heidenauer Hahn hatte zusammen mit einigen Hühnern aus Westervesede über Wochen immer wieder heimlich mit Kaffeebohnen beklebte Hühnereier auf irgendwelchen Grundstücken abgelegt. Es ging bis zur Vermutung eines kriminellen Hintergrundes – selbst der damalige Bürgermeister Willi Heins konnte kein Licht ins Dunkel bringen.

V wie Vorbereitung: Lässt sich das in Arbeitsstunden beziffern?

Nie drüber nachgedacht. Es kommen schon ein paar Tage für uns alle zusammen. Würde eine Agentur die Arbeit des Siebenerrates und der vielen Helfer aus den örtlichen Vereinen einkaufen wollen, müsste sie auf jeden Fall fünfstellig auf den Tisch legen.

V wie Vorfreude: Worauf freuen Sie sich am meisten?

Neben dem Prunksitzungsprogramm auf die Faschingsparty in der Schützenhalle in Westervesede: neue Location, neue Möglichkeiten, neues Experiment – das reizt mich. Sicher, das kann durchaus auch in die Hose gehen. Aber so wie ich uns kenne, werden wir alles daransetzen, dass es den Feiernden eine neue überraschende Spannung gibt.

W – Warum Westervesede? Warum kommen von hier die größten norddeutschen Narren?

Weil unsere Urväter vor 51 Jahren einen Virus in den Altkreis eingeschleppt haben, der bis heute übertragen wird. Wir sind nicht die Größten, aber gefühlt haben wir keine unangenehmen Regeln, die uns einengen würden. Vergleichen wollen wir uns nicht, wir machen einfach unser Ding daraus – so, dass sich auch die nachfolgenden Generationen gerne von uns infizieren lassen. Helau! hey

KARTENVERKAUF

Karten für die Prunksitzung können telefonisch unter der Nummer 04263 / 6758968 bestellt werden.