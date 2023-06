Scheeßeler Ehrenamtler sortieren kulinarische Hurricane-Hinterlassenschaften

Von: Ulla Heyne

Das vom Osterveseder Marius Hellmann gesteuerte Anhängergespann transportiert nicht nur Dosen und Tütensuppen, sondern auch fußlahme Helfer. © Heyne

3000 Dosen Überstunden, so kann man den Einsatz der „Tafel-Helfer“ in Sachen Hurricane wohl nennen. Der Einsatz hat sich auch diesmal wieder gelohnt.

Scheeßel – Eigentlich müssten einigen Scheeßelern Ravioli und Tütensuppen aus den Ohren herauskommen. Fast eine ganze Arbeitswoche hat rund ein Dutzend ehrenamtlicher Helfer von der Scheeßeler Ausgabestelle der Rotenburger Tafel die noch verwertbaren kulinarischen „Hinterlassenschaften“ vom Hurricane-Festival auf dem Eichenring gesichtet, sortiert und sorgfältig in den Regalen gestapelt. Die überschlagsweise Bilanz ist wirklich beeindruckend: 3 000 Dosen Ravioli und viele Säcke voller Tütensuppen sowie „Fünf-Minuten-Terrinen“ – „dieses Jahr ein echter Renner“, weiß Günter Saxer.

Für ihn ist es das letzte Festival in leitender Funktion für die „Tafel-Sammler“. Rund zehn Ausgaben hat der 76-Jährige federführend betreut. Damals waren die Scheeßeler mit ihrer Ausgabestelle im Alten Bahnhof noch relativ frisch am Start. Saxer fragte nach, warum das Sammeln haltbarer Lebensmittel wie Dosen von den weiter entfernten Tostedter Kollegen betreut wurde.

Günter Saxer (l.) gibt den Staffelstab an Nachfolger Dirk Falkowski weiter. © ULLA HEYNE

„Rotenburg hat keine Kapazitäten“, habe es geheißen – sein „Baby“, das er mehr als zehn Jahre lang mit viel Herzblut betreiben sollte, war geboren. „Damals habe ich noch selbst Info-Plakate am Weg zum Gelände angehängt und Tonnen von Behrens & Behrens geholt und mit dem Gartenschlauch ausgespült“, erinnert der Scheeßeler sich an die Anfänge. Inzwischen läuft das Projekt wesentlich professioneller und auch die Zusammenarbeit mit dem Veranstalter FKP Scorpio sei über die Jahre gewachsen: „Sie unterstützen uns stark in unserer Arbeit!“

Weitere Unterstützung vor Ort für die rund 15 Sammler auf dem Campinggelände gab es in dieser Auflage von 20 Eichenschülern einer elften Klasse, die den ersten Tag ihrer Projektwoche ihre „Manpower“ zur Verfügung stellten sowie 20 ehrenamtlichen Mitstreitern vom Foodsharing. Sie haben schon drei Tage am Infostand auf dem Festival hinter sich. Stefan Alscher aus Essen ist extra aus dem Ruhrgebiet angereist, hat zuhause für fünf Tage einen Babysitter organisiert. Andere kommen aus Oldenburg, Hamburg oder Berlin. Bei seinen Einsätzen am Infostand hat er festgestellt, dass die Organisation zum Vermeiden der Verschwendung von Lebensmitteln bei den Festivalisten längst nicht so bekannt ist, wie nach mehr als 20 Jahren des Bestehens der gemeinnützigen Organisation zu vermuten wäre. „Gerade mal drei in einer Acht-Stunden-Schicht kannten uns“, hat der 34-Jährige festgestellt, und: „Die Kluft zwischen Reden, was man für den Umweltschutz tut und tatsächlichem Agieren ist groß.“ Doch es gäbe auch die anderen Besucher, „die, die sich entschuldigen, weil sie nichts abzugeben haben – dabei wäre es doch perfekt, wenn jeder so umsichtig plant und wirtschaftet, dass es uns gar nicht geben müsste.“

Kurze Nächte

Ähnlich kurz war die Nacht für Marius Hellmann, der noch bis in die Nacht als Besucher feierte, bevor er wenige Stunden später zum zweiten Mal für die Tafeln am Steuer des Treckers, auf dem Anhänger zwei Tonnen eingesammelter oder gespendeter Nahrungsmittel sitzt. Für die Fahrten über das Gelände Richtung Sammelstelle hat der Azubi aus Ostervesede sich extra einen Tag freigenommen.

Ebenfalls unterstützt werden die Ehrenamtler von ihren „Kollegen“ aus Zeven – dass die das Auto voller Ware für die eigene Ausgabestelle vollgeladen bekommen, ist Ehrensache. Ebenso wie die Belieferung der „Mutterstelle“ Rotenburg. Da sich von hier in diesem Jahr niemand zum Sammeln gefunden hat, organisieren die Scheeßeler sogar einen Lieferdienst. Zusätzlich zu einigen Paletten Dosen im Laufe des Jahres gehen jetzt noch einmal 200 Stück in die Wümmestadt. Und auch mit der Bremer Tafel klappt die Zusammenarbeit: „Dort gibt es sogar Cornflakes im Austausch“, frohlockt Saxer.

Die Helfer der Scheeßeler und Zevener Tafel hatten beim Sicherstellen verwertbarer Hurricane-Lebensmitteln alle Hände voll zu tun. © ULLA HEYNE

Ebenfalls extrem hilfreich ist der neue von der Gemeinde Scheeßel aus Fördergeldern angeschaffte Kühlwagen für leicht verderbliche Waren. „Tafel-Veteran“ Saxer aus Scheeßel ist jedenfalls zufrieden: „Das ist das ertragreichste Festival, das ich je erlebt habe – und auch das sauberste.“ Im nächsten Jahr ist er erstmals „nur“ noch als Helfer dabei – aus Altersgründen gibt er die Leitung an seinen Nachfolger Dirk Falkowski ab.

Der frisch gebackene Ruheständler kam durch einen Zufall dazu: Er wurde angesprochen, ob er nicht als Fahrer für die Tafel tätig werden wolle. Er wollte: „Bis jetzt hatte ich durch meine berufliche Tätigkeit, bei der ich viel auf Reisen war, nie Zeit, mich sozial zu engagieren – nun passt es!! Bisher hatte der Jeersdorfer wenig mit dem Hurricane zu tun: „Früher hab ich die Tickets für meine Kinder gekauft und nachts auch mal Festival-Fahrdienst für sie gemacht“, erzählt der Jeersdorfer. Warum er sich ausgerechnet hier engagiert? „Am Ende des Tages sieht man dann, was man geschafft hat!“