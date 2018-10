Himmlischer Gesang

Kommt Ende November in die Scheeßeler St.-Lucas-Kirche: Angelika Milster. - Foto: msk-meistersinger

Scheeßel - „Erinnerungen“ werden wach – zumindest bei den Zeitgenossen, die „Cats“ irgendwann in ihrem Leben einmal besucht haben. Denn mit dem gleichnamigen Song wurde Angelika Milster 1983 berühmt: Sie interpretierte ihn in der deutschsprachigen Erstaufführung des Webber-Musicals und schaffte damit ihren Durchbruch.

Auch 35 Jahre später kann die heute 67-Jährige ihre Fans noch begeistern. Seit jüngstem immer häufiger bei Kirchenkonzerten. Fans sollten sich dieses Datum vormerken. Am Sanstag, 24. November, ist die Ikone des Musicals ab 20 Uhr zu Gast in der St.-Lucas-Kirche in Scheeßel.

„Mit ihrem Konzertprogramm ,Hoffnung’“ lädt Angelika Milster ein zu einem faszinierenden und bezaubernden Hörerlebnis von Musik zur Advents- und Weihnachtszeit“, teilen die Veranstalter mit. „Geistliche Lieder treffen dabei auf zeitgenössische Werke, traditionelle Weihnachtslieder auf bekannte Musical-Melodien“. Eines sei jedoch all diesen Werken gemein: Sie seien Ausdruck des Glaubens an Gottes Gnade, und sie würden die Sehnsucht aller Menschen nach Frieden und Harmonie beschreiben.

Aufgewachsen in Hamburg, startete die von der Kritik immer wieder als Ikone des Musicals gefeierte Sängerin ihre Laufbahn bei der Premiere von „Cats“ in Wien. „Erinnerung“ wird zu ihrem Superhit und macht sie zum Musicalstar Nummer eins im deutschsprachigen Raum. Es folgen eine Fernsehshow und zahlreiche Auszeichnungen wie die Goldene Europa. Seitdem ist sie in allen Bereichen der Kunst präsent.

Karten zum Preis von 35,90 gibt es im Vorverkauf unter anderem in der Geschäftsstelle der Mediengruppe Kreiszeitung, Große Straße 37, in Rotenburg. - lw