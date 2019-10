Hilken wünscht sich mehr Information

+ Hermann Hilken, CDU

Scheeßel – In einem kleinen Örtchen wie Abbendorf sollte eigentlich jeder jeden kennen. Nur Hermann Hilken, langjähriger CDU-Ratsherr und stellvertretender Ortsbürgermeister von Hetzwege/Abbendorf, tut dies nicht. Ein paar Flüchtlinge, erklärte er am Mittwochabend in der Sitzung des Gemeinderates, würden inzwischen im Dorf leben. Nur: Wie viele es genau sind, ob es sich bei den Neuankömmlingen gar um eine Familie handelt, das wisse er auch nicht so recht. Eben dies wollte Hilken, dem es eigenen Angaben nach lieber gewesen wäre, die Gemeindeverwaltung hätte ihn als Abbendorfer Bürgermeister frühzeitig in die Pläne eingeweiht (ein Objekt im Ort hat sie zur Unterbringung längerfristig angemietet), nun von eben dieser wissen. „Einen Flüchtling habe ich bei uns schon mal auf der Straße gegrüßt, und gerne möchte ich mit denen auch mal ein Gespräch anfangen – aber vorher will ich auch wissen, um welche Landsleute es sich handelt“, so der Abbendorfer.