Hetzweger „Zwergen“-Grundschule überzeugt Schüler und Eltern

Von: Ulla Heyne

Teilen

Kerstin Oster (v.l.) , Maren Krabiell, Sven Frohböse und Mieke Behrens freuen sich mit einigen Kindern der Spätbetreuung über die neue Spiel- und Tobemöglichkeit. © Heyne

„Ein bisschen wie Bullerbü“, so beschreiben schwärmende Eltern die Atmosphäre an der Grundschule Hetzwege. Von der guten Stimmung profitiert auch der Förderverein: Der Zuspruch ist hier überdurchschnittlich groß.

Hetzwege – Der Förderverein der Grundschule Hetzwege bringt die Schülerschaft und das Dorfleben in Schwung – und das nicht nur im übertragenen Sinne, sondern auch ganz wörtlich: Gerade wurde die neue Seilschaukel auf dem Gelände am Hoofreeg eingeweiht, die der Verein mit 5 000 Euro gesponsort hat.

Die großzügige Spende wurde durch die Gemeinde Scheeßel sogar durch einen außerplanmäßigen Zuschuss ergänzt. Wünsche dieser Art würden vom Rat mit 50 Prozent bezuschusst, erklärt Fachbereichsleiter Gebäudewirtschaft Sven Frohböse, der sich im Namen des Rathauses über so viel Eigeninitiative aus dem Ort freut: „Das wird noch einmal ganz anders wertgeschätzt, als wenn die Gemeinde da einfach was hinstellt.“ Vorausgegangen war eine Vielzahl an Aktivitäten zum Sammeln von Spendengeldern, von Tombola und Glücksrad über ein Sommerfest und einen Laternenlauf. „Allein mit den Mitgliederbeiträgen wäre das natürlich nicht zu stemmen gewesen“, meint Maren Krabiell, die zusammen mit Kerstin Oster und Mieke Behrens seit Oktober 2020 als Vorstands-trio die Geschicke lenkt.

Dabei können die drei mit dem Zuspruch mehr als zufrieden sein: 72 Mitglieder bei aktuell 47 Schülern – eine Quote, von der man woanders nur träumt. „Die Verbundenheit ist groß“, weiß Behrens, „viele sind Ehemalige, sind selbst hierher gegangen, die Dorfschule ist ein Stück ihrer Geschichte.“ Und Maren Krabiell ergänzt: „Das ist hier ein bisschen wie Bullerbü.“

Das gelte auch für den Übergang vom Kindergarten zur Grundschule auf demselben Gelände: „Die Kinder kennen die Örtlichkeiten, Geschwisterkinder sehen sich in der Pause, Berührungsängste gibt es nicht“, hat Oster festgestellt.

Konzept der Zwergenschule kommt gut an

Und auch hinter dem Konzept der einzügigen „Zwergenschule“ mit zum Teil übergreifenden Klassen, offiziell ein Teil der Scheeßeler Grundschule, stehen die meisten. Und das nicht nur zwangsläufig, wollen sie ihre Kinder vor Ort beschulen lassen, sondern auch aus Überzeugung. „Hier kennt jeder jeden, die Bedürfnisse jedes einzelnen Kindes werden wahrgenommen“, meint Oster, „hier flutscht keiner sozial durch.“ Das liegt sicherlich auch an dem Betreuungsschlüssel von 1:4. Das überzeugt auch Eltern aus anderen Teilen der Gemeinde, die ihre Kinder herschicken. Bisher ist es ein Dutzend. Grundsätzlich würden sich die drei rührigen Mütter wünschen, dass noch viel mehr Eltern dieses Angebot nutzen. Um dies zu erleichtern, setzt sich der Förderverein für die Verlegung einer Schulbushaltestelle um rund 300 Meter ein, sodass im Idealfall ab Sommer auch eine öffentliche Beförderungsmöglichkeit von Scheeßel nach Hetzwege besteht.

Dabei verschweigen sie nicht, dass auch einige Eltern den entgegengesetzten Weg nehmen und ihre Kinder in Scheeßel beschulen lassen. Das sei nicht so sehr den hier fehlenden Angeboten wie Theater-AG oder mehreren Musikkursen geschuldet (in Hetzwege gibt es gerade mal einen), sondern der fehlenden Ganztagsbetreuung. Auch hier ist das Trio am Ball: Nach einer Umfrage zu den Bedürfnissen der Familien wird ab Sommer eine Betreuung bis 15 Uhr inklusive Mittagessen statt wie bisher bis 13.30 Uhr angestrebt. „Wir sind da sehr optimistisch, der bauliche Aufwand ist überschaubar“, so Krabiell.

So ist nicht nur die Liste dessen, was die drei auch dank kurzer Wege auf dem Dorf und einer guten Verzahnung der Vereine schon erreicht haben, beträchtliche Teilnahme am Scheeßeltag und dem Sommerfest der Grundschule Scheeßel, an der Einschulungsmesse, ein Laternenlauf mit der Feuerwehr und der lebendige Adventskalender, dazu ein Re-launch der Website und kleinere Spenden wie eine neue Spüle oder Mikrowelle. Sondern auch das, was der Förderverein sich für die Zukunft vorgenommen hat. Nächstes Projekt: Die Unterstützung des alle vier Jahre abgehaltenen Zirkusprojekts an der Grundschule Scheeßel, in dessen Rahmen jedes Kind einmal in seiner Grundschullaufbahn Zirkusluft schnuppern darf.