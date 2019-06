Das Herzstück muss weg

Holz-Halfpipe auf der Skateranlage hat nach 17 Jahren endgültig ausgedient

+ Betreten verboten: Pedro Müller von der Gemeindeverwaltung vor der abbruchreifen Halfpipe. Fotos: Warnecke

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Man muss nur ein Element leicht anheben, und es kommt zutage, warum die Halfpipe, das Herzstück der Scheeßeler Skateranlage, im wahrsten Sinne des Wortes nicht mehr tragbar ist. Das Holz ist morsch. Im Laufe der Jahre hat an der kompletten Unterkonstruktion der Zahn der Zeit, genauer: die Feuchtigkeit, kräftig genagt. Und das hat natürlich Einfluss auf die Statik. Zwar ließ die Gemeindeverwaltung, als Betreiberin der am Ortsrand gelegenen Anlage, im Zuge regelmäßiger Wartungen immer mal wieder durch Abnutzung bedingte Mängel mit mal mehr, mal weniger überschaubarem Aufwand reparieren. „Jetzt ist da aber wirklich nichts mehr zu machen“, spielt Pedro Müller auf die Standsicherheit an. 17 Jahre später, nachdem die Halfpipe angeschafft worden war (seinerzeit ließ die Gemeinde sich das Sportgerät knapp 14 700 Euro kosten), steht der Rathausmitarbeiter nun vor einer komplett umzäunten Sperrzone. Fliegende Kunststücke können die Skater auf ihren Brettern hier nicht mehr vollbringen. „Das wollen die meisten in dieser Form auch gar nicht mehr“, sagt Müller. Stattdessen würde die größtenteils jugendliche Klientel, für die die Anlage an der L 131 ein beliebter Treffpunkt sei, eher auf Ramps und Rails „herumturnen“ – also kleineren, teilweise schon vor Ort vorhandenen Rampen zum Springen und Geländer, an denen die Boarder entlangrutschen.