Hepstedt blau und Vahlde vorn

Scheeßel - Ein Dutzend Jugendfeuerwehren aus dem gesamten Kreisgebiet haben sich bei einem Turnier in der Großsporthalle am Vareler Weg im Völkerball gemessen. Die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Scheeßel war Ausrichter und Organisator des sportlichen Wettkampfs, an dem mehr als 180 Kinder und Jugendliche teilnahmen.

Schon am frühen Morgen trafen die ersten Mannschaften ein, um mit den Vorrundenspielen zu beginnen. Schließlich hatten die Jugendfeuerwehren aus Scheeßel, Fintel, Hetzwege, Oerel, Zeven, Bothel, Rhade, Karlshöfen, Sittensen, Selsingen, Hesedorf (Gyhum), Ebersdorf, Hepstedt und Vahlde insgesamt 17 Mannschaften zum Turnier angemeldet. Die sportliche Organisation leitete ein Wettkampfteam um Scheeßels Jugendfeuerwehrwart Alexander Trau.

Schon zum 39. Mal hatte die 1976 gegründete Jugendfeuerwehr Scheeßel das Turnier ausgerichtet. Von 1978 bis 1988 wurden jährlich Hallenhandballturniere ausgetragen. „Da dieser Sport sich jedoch für Ungeübte als sehr unfallträchtig erwies, wird seit 1989 Korbball gespielt und nun zum zweiten Mal Völkerball“, erläutert Trau. Auch die alljährlichen Zeltlagern hätten seinen Worten nach einen festen Platz bei der Jugendfeuerwehr. Ferner sei die Teilnahme an sportlichen Wettbewerben wie auch die Teilnahme an technischen Ausbildungen Voraussetzung für die Jugendflamme, eine der ersten Auszeichnungen, die ein junges Feuerwehrmitglied erwerben kann.

Die Spiele wurden in zwei Altersgruppen unterteilt. In der Gruppe A kämpften Spieler ab 13 Jahren, in der Gruppe B die Jüngeren (ab zehn). Am Ende hatte in der Gruppe A Hepstedt blau die Nase vorn vor Scheeßel 1 und Fintel. Weitere Medaillen und Sachpreise gingen in der Reihenfolge an Hetzwege 1, Oerel, Zeven, Bothel, Rhade und Karlshöfen.

In der Gruppe B holte die Mannschaft aus Vahlde den großen Siegerpokal vor Sittensen, Scheeßel 2, Selsingen, Hetzwege 2, Hesedorf (Gyhum), Hepstedt rot und Ebersdorf.J lw