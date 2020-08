„HelLa“: Erstes Grundstück wird bebaut

Vertraglich gesichert: Privater Flächeneigentümer darf schon vor Knotenpunktentschärfung loslegen

+ © Warnecke Der erste Häuselbauer legt im Baugebiet „HelLA“ los. Sein Grundstück gehört aber nicht der Gemeinde. © Warnecke

von Lars Warnecke schließen

Scheeßel – Hendrik Wahlers ist happy. Endlich erfüllt sich der 30-Jährige seinen Traum vom Eigenheim. Ein Einfamilienhaus soll es werden, mit seiner Freundin will er dort einziehen – im Baugebiet „HelLa“, in attraktiver Lage an der Wümme. Das Fundament ist schon gelegt – Wahlers kommt aus der Baubranche, nimmt das Projekt, unterstützt von Freunden und Familie, selbst in die Hand.