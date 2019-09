Scheeßel – Jedes Jahr heißt es in der Eichenschule für einige Schüler eine Woche lang: „Hej Hej“ statt „Moin“. Dann nämlich, wenn die Austauschschüler aus Norre Aaby zu Besuch im achten Jahrgang sind. „Die Idee, die englische Sprachkompetenz ausgerechnet mit unserem dänischen Nachbarn zu festigen, mag ungewöhnlich sein – aber sie funktioniert“, sagt Schulleiter Christian Birnbaum. Sein Rückblick auf die Anfänge – ins Leben gerufen worden war das Projekt von der inzwischen pensionierten Lehrerin Karen Schniedewind –, hatte einen guten Grund: Anfang der Woche, einen Tag vor der Rückkehr der zwölf dänischen Schüler, wurde in kleinem Rahmen mit Schülern, betreuenden Kollegen und den deutschen Gasteltern das zehnjährige Bestehen des „von Offenheit, Vertrauen und Sympathie“ geprägten Austauschs begangen. Letzteren beiden Gruppen galt Birnbaums besonderer Dank. Den Schülern verdeutlichte er, wie wichtig dieser Grundpfeiler des Programms der Europaschule ist: „Die Europäische Union wird heute in Zweifel gezogen und diskreditiert. Es ist an Euch, Werte wie Frieden, Reisefreiheit und eine gemeinsame Währung zu bewahren.“ Karsten Krack, der eigens angereiste dänische Schulleiter der Norre Aaby Realskole, betonte: „Vor zehn Jahren hat der damalige Rektor Ralf Goebel einen Apfelbaum gepflanzt. Er gedeiht heute wie unsere Partnerschaft und erinnert an viele Erlebnisse in der Schule und den Familien.“

In der Tat überdauern einige dänisch-deutsche Kontakte sogar den Austausch, wie Lehrerin Sparre Götke berichtet: „Einige Schüler des ersten Jahrgangs stehen noch in Kontakt und besuchen sich inzwischen in der ganzen Welt.“ Auch der aktuelle Jahrgang hatte schon vor dem Besuch der Dänen Kontakt. „Einige haben in den Sommerferien sogar schon eine Stippvisite bei ihren zukünftigen Partnern gemacht“, weiß Dittmann zu erzählen. Dabei wird in Norre Aaby eine Warteliste von Interessenten geführt – an der Eichenschule konkurriere der Austausch mit fünf anderen Ländern.

Theis (13) und Klara (14) haben einen der Plätze für Scheeßel ergattert. Beide waren schon oft in Deutschland: Theis im Urlaub im Harz, Klara kauft mit ihren Eltern regelmäßig hinter der Grenze ein. In den Familien sind ihnen kulturelle Unterschiede aufgefallen: „Wir essen zuhause viel mehr Salat und Hühnchen, hier wird viel Brot und Wurst gegessen“, haben beide festgestellt. Und: „Wir haben viel mehr Technik – hier kriegen die Schüler erst später einen eigenen PC“, meint Theis. An gemeinsamen Aktivitäten – neben einem Hiphop-Workshop stand auch ein gemeinsames internationales e-Twinning-Projekt zur Aktualität von Märchen auf dem Programm –, habe ihm am besten das Universum gefallen. Klara ist positiv aufgefallen, dass es in Scheeßel trotz gleicher Größe wie ihr Heimatort viel mehr Geschäfte und Restaurants gibt. Am besten an Deutschland findet Theis den Heide Park, Klara nennt ohne zu zögern: „Schokolade und Haribo!“ Abgerundet wurde das Festprogramm musikalisch von Julia Ehlert und Raphael Rabong, von einigen Tänzen der „Grooten“ Beekscheepers und einer Rückschau in Bildern von Dittmann.

Übrigens: Schon bald geht es für die Eichenschüler ins Land von Hans Christian Andersen – insgesamt haben dann mehr als 300 Schüler die Idee vom geeinten Europa mit vorangetrieben. hey