Heiße Öfen sorgen für Ärger

In schöner Regelmäßigkeit treffen sich Biker in der Straße Zum kleinen Loh zu Motorrad-Wettbewerben. - Foto: imago

Westervesede - Günter Indorf aus Westervesede ist genervt. So sehr, dass er auf der Sitzung des Ortsrates am Montagabend seinem Ärger einmal Luft machen musste. Dabei war es Ralf Jürges, der Ortsbürgermeister, der den Stein ins Rollen gebracht hatte: Die Straße Zum kleinen Loh sei momentan ein Problemfall. Regelmäßig würde sich dort sonntags – schönes Wetter vorausgesetzt – eine Motorradclique treffen, die ihre Maschinen lautstark ausfahren und auch Unrat hinterlassen würde. „Dies sorgt vor allem bei unseren Jägern für reichlich Unmut“, gab Jürges zu Protokoll. Zwar habe man schon einmal die Polizei eingeschaltet, „da es sich aber um eine öffentliche Straße handelt, meinte die, man habe keine Handhabe“.

Indorf, selbst Jäger, griff den Faden auf: „An diesem Wochenende waren wieder bis zu 50 Motorradfahrer vor Ort, viele mit auswärtigen Kennzeichen, einige aber auch ohne Schild“, meldete er sich in der Einwohnerfragestunde zu Wort. Ihm zufolge habe es wohl für das Treffen eine Einladung bei Facebook gegeben. „Da werden mitten auf der Straße rot-weiße Hütchen aufgestellt, um die Geschicklichkeit zu prüfen, teilweise sind die Fahrer auch nur auf dem Hinterrad unterwegs.“ Er jedenfalls hegt starke Zweifel daran, ob so etwas auf einer öffentlichen Straße überhaupt durchgeführt werden darf – „gerade, weil dort in Richtung Brockel auch viele Radfahrer unterwegs sind, die sich da durschlängeln müssen.“

Sein Vorschlag, wenn schon die Polizei offenbar nichts ausrichten könne: Die Straße möge doch in Zukunft nur für Anlieger und den forstwirtschaftlichen Verkehr freigegeben werden – und nicht mehr wie gehabt für den Durchgangsverkehr. Er selbst habe bereits Anzeige erstattet, „weil einer der Fahrer seine Maschine direkt vor meinem Auto heruntergebracht hat und ich dadurch komplett in die Bremsen gehen musste“. - lw