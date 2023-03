Heidesee in Scheeßel: Feuerwehr rettet Wildgans

Von: Lars Warnecke

Diese Wildgans hielt die Feuerwehr am Samstagmorgen auf dem Scheeßeler Heidesee in Atem. © Feuerwehr

Scheeßel – Tierische Rettungsaktion am Heidesee in Scheeßel: Mitarbeiter der Wildtierstation Rotenburg wurden am Samstagmorgen von Anwohnern über eine verletzte Wildgans informiert, die seit Tagen schon auf dem Gewässer herumgeschwommen sein soll. Am Ende musste die Scheeßeler Feuerwehr kommen. Da die Kameraden mit eigenen Mitteln den See nicht befahren konnten, sei nach Angaben von Gemeindefeuerwehrsprecher Thomas Opitz zusätzlich die Feuerwehr Rotenburg, die über ein Boot verfügt, zur Einsatzstelle hinzu alarmiert worden.

„In der Zwischenzeit wurde versucht, die Gans mit einem Kescher einzufangen, was sich aber als nicht so einfach herausstellte“, berichtet Opitz. „Auch Fütterungsversuche waren leider nicht erfolgreich.“ So sei das Boot der Rotenburger Kräfte zu Wasser gelassen worden, um über den Seeweg zu versuchen, das verletzte Tier einzufangen. Opitz weiter: „„Diese Aktion war dann auch nach kürzester Zeit erfolgreich.“

Nach gut eineinhalb Stunden konnte die gefangene Gans an die Mitarbeiter der Wildtierstation übergeben werden und die Feuerwehren rückten wieder zu ihren Standorten ab.