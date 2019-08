Heidepflege in beswingtem Rahmen

Scheeßel – Die Vareler Heide, sie blühte einige hundert Meter weiter, und auch die Schafherde, die sonst die Flächen der Interessengemeinschaft pflegt, war gerade anderweitig unterwegs – ansonsten stimmten am Sonntag die bewährten Zutaten zum traditionellen Heide-Frühschoppen: geschmückte Biertische im Schatten der Bäume, die Tombola mit Heideprodukten vom Sack Kartoffeln bis zum Heidehonig, Gläser mit frisch gezapftem Bier und dazu Dixieland-Jazz von „Sweet Georgia Brown“ bis „Bei mir biste scheen“.

Auch die Gesichter einiger der Musiker an Posaune, Trompete, Saxofon, Bass und Gitarre dürften dem geneigten Besucher bekannt vorgekommen sein. Trotz neuen Namens verbarg sich hinter den „Swinghouse Six“ doch ein Großteil der Jazzin‘ Daddies, die der Traditionsveranstaltung seit vielen Jahren den passend-swingenden musikalischen Rahmen verleihen.

Ein reges Kommen und Gehen herrschte auch in diesem Jahr zwischen Bratwurst, Butterkuchen und frisch Gezapftem. Familien mit Bollerwagen, Freundesgruppen mit dem Fahrrad oder Spaziergänger – „viele verbinden ihren Sonntagsausflug mit einem Stopp hier und schauen vorbei“, so Vereinsvorsitzender Dierk Westphal, „und diese ständige neue Durchmischung gibt der Veranstaltung auch ihr ganz eigenes Flair.“ So seien unter den Besuchern in dreistelliger Höhe wieder viele Stammgäste zu verzeichnen.

Eine von ihnen ist Birgit Ricke, die mit Hund unterwegs war. Für die „Neu-Alt-Scheeßelerin“ war der Beitritt zur rund 75 Mitglieder zählenden Fördergemeinschaft, die sich den Erhalt der Heidelandschaft auf die Fahnen geschrieben hat, fast eine Selbstverständlichkeit und der Besuch des Frühschoppens ist für sie eine Tradition. „Schön, dass es immer nach dem bewährten Schema abläuft!“

Auch, wenn die Erlöse des beschwingten Vormittags die Kassen nicht gerade zum Überquellen brächten, sei die Veranstaltung für die Unterstützer doch wichtig: „Das ist in erster Linie eine PR-Maßnahme“, so Westphal. Für die Interessengemeinschaft stehen in diesem Jahr noch zwei Maßnahmen auf dem Programm; so müssen die Zäune repariert und zum Teil ersetzt werden, außerdem soll die Heide gemäht werden, um die Saat im vorderen Bereich auszubringen. „Alles mühsame Handarbeit, und da ist natürlich auch ein wenig Glück dabei.“ Neue Mitglieder seien, wie er betont, immer herzlich willkommen. hey