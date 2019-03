Harmonie und höhere Beiträge

Hauptversammlung des Gewerbe- und Verkehrsverein Scheeßel

+ So viele Gewerbetreibende wie schon lange nicht mehr fanden den Weg zur Jahreshauptversammlung des GVS. Foto: Warnecke

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Ein Mehr an Mitgliedsbetrieben, Veranstaltungen mit Magnetwirkung und gut angelegte Beiträge – nein, Grund zum Jammern gibt es beim Gewerbe- und Verkehrsverein Scheeßel (GVS) mit Blick auf das vergangene Jahr gegenwärtig nicht. So nahm sich das, was Angelika Dorsch, seit zwei Jahren als erste Vorsitzende in Amt und Würden, am Donnerstagabend auf der Hauptversammlung im Scheeßeler Hof vortrug, auch weitestgehend positiv aus. Ob das GVS-eigene Halloween-Shopping, die gemeinsam mit den örtlichen Handwerkern durchgeführte Veranstaltung „Hand in Hand für Scheeßel“, die Beteiligung am Scheeßel-Tag mit eigenem Stand oder aber auch das „Flaggezeigen“ der Gewerbetreibenden zum Hurricane-Festival in Form von XXL-Begrüßungsbanner: „Der Rückblick fällt extrem positiv aus“, eröffnete Dorsch das Jahrestreffen, welches sich ihren Worten nach mit rund 20 Teilnehmern einer besseren Resonanz erfreuen würde, als noch bei den vergangenen Malen.