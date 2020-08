Handarbeit mit Liebe zum Detail

Westeresch – Mit den Händen etwas aus Holz erschaffen, das ist für Ingolf Krabiell der schönste Ausgleich zu seinem Alltag. Der Justizvollzugsbeamte aus Westeresch erstellt Namensschilder, Anker, Herzen, Elche und vieles mehr aus Holzbohlen. Alles fing vor zwei Jahren mit einer Idee seiner Frau Birgit und einem im Weg stehenden Brett an. Ein Namensschild für die Tür sollte es werden, daraus wurde letzten Endes ein Gewerbe.

Die Motorräder und das Fahren in der Freizeit mussten einer Heimwerkerbank und der Stichsäge weichen. Birgit Krabiell übernimmt den kreativen Part und hält ihrem Mann den Rücken frei. Ingolf Krabiell ist für die Umsetzung zuständig. Die Bohlen aus Eichenholz kauft der 59-Jährige im nahegelegenen Sägewerk, gehobelt werden die Bretter in einer Tischlerei. Der Zuschnitt sowie das Aussägen und Schleifen der Werke ist mit viel Liebe zum Detail reine Handarbeit. Nicht nur Kunden aus der näheren Umgebung verschlägt es nach Westeresch, Anfragen erreichen das Ehepaar aus ganz Deutschland und auch aus den Nachbarländern. „Unsere Kinder sind groß und aus dem Haus. Wir freuen uns über netten Besuch und aus vielen Kunden sind Freunde geworden“, berichtet Birgit Krabiell.

Jede Arbeit liegt der Familie am Herzen, ob es die Spende von Schildern an den Dörpsverein Abbendorf für das Dörpshus ist oder große Namensschilder, die einem im Gedächtnis bleiben. „Man braucht mir nur ein Stück Holz in die Hände geben und ich mache etwas daraus“, erklärt der Westerescher. Die Lampe in der Küche sei so entstanden. In zwei Jahren geht Ingolf Krabiell in den Ruhestand. „Langeweile wird auch dann nicht aufkommen, wir haben immer irgendwelche Ideen“, versichert er.

Seine Arbeiten möchte er Ende November im Kantor-Helmke-Haus in Rotenburg ausstellen, die Vorbereitungen dafür laufen auf Hochtouren. Einige seiner Werke sind zurzeit in Lünzen beim Mühlwerk käuflich zu erwerben In diesem Jahr plant das Ehepaar noch einen offenen Hofabend in familiärer Atmosphäre, Interessierte können sich per Mail an frickadello@aol.com melden. ks