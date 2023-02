„Person unter Zug“: Feuerwehr eilt zur Bahnstrecke Hamburg-Bremen

Von: Fabian Raddatz

Feuerwehren aus dem Landkreis Rotenburg sind am Mittwochabend, 1. Februar 2023, zu einem Zwischenfall an der Bahnstrecke Bremen-Hamburg ausgerückt.

Scheeßel – „Person unter Zug“: Diese Meldung ging am Mittwochabend, 1. Februar 2023, bei mehreren Freiwilligen Feuerwehren aus dem Landkreis Rotenburg ein. „Dieses Einsatzstichwort ließ nichts Gutes vermuten“, so Thomas Opitz, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr in Scheeßel, in einer Mitteilung.

Zehn Fahrzeuge und 50 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Bartelsdorf, Scheeßel und Rotenburg waren vor Ort.

Die Helfer rückten zu der Einsatzstelle an der Bahnlinie Hamburg-Bremen aus. Zahlreiche Haare am Zug deuteten darauf hin, dass hier etwas überfahren wurde. Einsatzkräfte leuchteten die Stelle aus und suchten die Strecke ab. Eine Person konnten sie aber glücklicherweise nicht finden, stattdessen stießen sie auf einen Tierkadaver, der im Gleisbett lag.

„Es war erstmal davon auszugehen, dass es sich nicht um einen Personenschaden handelte“, so Opitz. Auch eine weitere Suche habe keine neuen Erkenntnisse gebracht. „So wurde die Einsatzstelle nach einer guten Stunde an die Polizei übergeben.“