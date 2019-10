Haltestellen, die gar keine sind

Schulbusbeförderung sorgt im Bartelsdorfer Ortsrat für Diskussion

+ Das Bartelsdorfer Buswartehäuschen an der Langen Straße – eigentlich sollten die Schüler hier wieder aussteigen. Nur ist das nicht immer der Fall.

Bartelsdorf - Von Lars Warnecke. Der Ärger ist gewaltig: Zweieinhalb Monate nach Ende der Sommerferien läuft es immer noch nicht rund im neuen Busnetz des Landkreises Rotenburg – und damit auch nicht mit der Schülerbeförderung. Auch Jens Indorf ist gefrustet, Er, der stellvertretende Bartelsdorfer Ortsbürgermeister, nahm die gut besuchte Ortsratssitzung am Montagabend zum Anlass, um auf die örtlichen Missstände hinzuweisen. Mit harschen Worten sparte Indorf dabei nicht: „Da ist doch mancher Tiertransport besser aufgestellt“, befand er mit Blick auf den allmorgendlich völlig überfüllten Schulbus, in den die Bartelsdorfer Kinder einsteigen müssten. Er selbst sei als Vater zwar nicht betroffen, seine Kinder würden schließlich eigenmächtig zur Schule fahren, „aber für die Eltern mit ihren kleineren Kindern finde ich das einfach nur schlimm – da muss endlich was passieren.“