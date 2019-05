„Halt, damit es nicht knallt“

Präventionspuppenbühne vermittelt das richtige Verhalten auf dem Schulweg

+ Stehen, sehen, gehen – diesen Merkspruch üben Inga Heikens und Elisabeth Hartje von der Präventionspuppenbühne mit den Kindern auch praktisch ein. Fotos: Heyne

Scheeßel – Die gelben Fußstapfen, die einige Tage lang den Weg in den alten Theatersaal der Eichenschule am Helvesieker Weg markierten, waren Programm: Rund 200 Vor- und Grundschüler aus 14 Kindergärten im gesamten Landkreise erfuhren von Dienstag bis Donnerstag in der Aufführung der Präventionspuppenbühen der Polizeidirektion Lüneburg, was es auf sich hat mit dem „Rätsel der gelben Füße“.