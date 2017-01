Angelika Dorsch (SPD):„Habe schon ganz anderen Haien das Fürchten gelehrt“

Scheeßel - Von Lars Warnecke. Ernst Behrens (CDU) will es wissen. Angelika Dorsch (SPD) auch. Beide kommen sie aus der Gemeinde Scheeßel. Beide sind sie in der Kommunalpolitik engagiert. Und beide wollen sie sich von ihren Parteien Mitte Februar zu Landtagskandidaten im Wahlkreis Rotenburg aufstellen lassen. Über ihre Ambitionen haben wir uns mit ihnen unterhalten. Den Anfang macht heute die Bartelsdorferin Dorsch.

Frau Dorsch, langweilen Sie sich in Scheeßel?

Angelika Dorsch: Inzwischen nicht mehr, nein. Ich habe ja erst mit der Kulturinitiative, danach mit dem Heimat-Festival aktiv kulturelle Langweile bekämpft und auch im Gewerbevereinsvorstand einiges dazu beigetragen, dass es in Scheeßel nicht langweilig werden muss. Das alles läuft aber ja jetzt auch ganz gut ohne mich, also auf zu neuen Herausforderungen.

Die Sie im Landtag zu finden hoffen. Was versprechen Sie sich von einem Mandat?

Dorsch: Wir haben zwar in Scheeßel und im Landkreis die letzten Jahre in einigen Bereichen von der aktuellen Regierung im Land profitieren können. Manches ginge aber sicherlich noch besser und zufriedenstellender, wenn es eben nicht den Umweg über andere braucht. Direkt und persönlich die Interessen von „vor Ort“ vertreten, da erhoffe ich mir tatsächlich mehr zu erreichen.

Fürchten Sie sich nicht vor dem Haifischbecken in Hannover?

Dorsch (lacht): Als Dorsch? Im Ernst, ich habe in meiner beruflichen Laufbahn schon ganz anderen Haien das Fürchten gelehrt. Gar so zerbrechlich bin ich ja bekanntlich nicht.

Mitte Februar hält Ihre Partei eine Wahlkreismitgliedervollversammlung in Rotenburg ab. Dann soll der Kandidat für die Wahl 2018 nominiert werden. Werden Sie gewinnen?

Dorsch: Das entscheiden ja dann die Delegierten.

Und wenn nicht?

Dorsch: Dann wird einer der beiden anderen Bewerber für die SPD in den Landtagswahlkampf gehen. Auf meine Unterstützung kann er dann auf jeden Fall zählen, da es um die Ziele gehen sollte und nicht um Personen.

Sie sind seit der Kommunalwahl 2011 Kreistagsabgeordnete, haben seit zehn Jahren ein Mandat im Scheeßeler Gemeinderat. Hat Sie die politische Arbeit verändert?

Dorsch: Das können die Menschen in meinem Umfeld sicherlich besser beantworten. Meine Sicht auf viele Bereiche des täglichen Lebens hat sich auf jeden Fall geändert. Die Verantwortung dafür, Missstände nicht nur zu sehen, sondern möglichst zu beseitigen, schärft die Wahrnehmung denke ich schon sehr.

Was haben Sie noch als Kommunalpolitikerin gelernt?

Dorsch: Gelernt habe ich enorm viel über die komplexen Zusammenhänge, die zu kommunalpolitischen Entscheidungen führen. Allerdings habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass manche Entscheidung, die als komplexes Thema dargestellt wird, im Grunde sehr einfach sein könnte und nur, je nach politischem Ziel, unnötig verkompliziert wird. Ein Vorgehen, gegen dass ich ja von Anfang an angegangen bin.

Wo würden Sie kürzer treten, sollten Sie am Ende tatsächlich in den Landtag einziehen?

Dorsch: Die Parteiämter, die ich in den vergangenen zehn Jahren inne hatte, habe ich ja bereits abgegeben. In die Gremien Ortsrat, Gemeinderat und Kreistag habe ich mich ja gerade erst wieder wählen lassen, diese Mandate werde ich auch weiterhin erfüllen. So behalte ich den direkten Draht von Bartelsdorf über Scheeßel, den Landkreis bis nach Hannover.

Auch der Visselhöveder Tam Ofori-Thomas und Tobias Koch aus Vahlde wollen SPD-Spitzenkandidat werden. Was können Sie besser als die beiden?

Dorsch: Mir fällt der große Blick über den Tellerrand leichter, weil ich fast überall in Deutschland schon einmal gelebt habe. Auch meine vielen unterschiedlichen Berufe haben mir einen Erfahrungsschatz eingebracht, der es mir ermöglicht, sehr viel einfacher „einige Meilen in den Schuhen des anderen zu gehen“. Also die unterschiedlichen Sichtweisen aller Beteiligten nachzuvollziehen. Mit herben Rückschlägen umzugehen, ohne aufzugeben, ist sicherlich auch ein besonderes Merkmal für mich. Das ist meiner Erfahrung nach in der großen wie in der kleinen Politik oft wichtiger, als alles andere.

